Le gouvernement du Canada investit dans la Société des arts technologiques de Montréal

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW/ - Cette année, la Société des arts technologiques (SAT) de Montréal fête ses 25 ans. Depuis 1996, la SAT favorise un environnement créatif et novateur permettant aux artistes de s'épanouir et de faire valoir leur talent.

Pour souligner cet anniversaire, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé l'octroi d'un financement de 4,5 millions de dollars à la SAT pour son projet d'entretien et d'amélioration des infrastructures et d'acquisition d'équipements. Parmi les améliorations prévues, notons l'ajout de deux studios de création, l'insonorisation des espaces de création, les travaux de réfection extérieure, ainsi que la mise à niveau du système mécanique et des équipements spécialisés. Les travaux sont en cours et se poursuivront jusqu'en mars 2024.

Cette somme, accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra à l'organisme de se doter d'une infrastructure culturelle encore plus moderne. En investissant dans les lieux de création, le gouvernement du Canada contribue au développement d'un secteur culturel fort et diversifié qui profite à toute la population canadienne.

Citations

« Quand nous investissons dans des espaces culturels comme la Société des arts technologiques de Montréal, nous assurons un avenir prometteur aux artistes d'ici. Nous veillons à mettre à leur disposition les outils dont ils ont besoin pour déployer leur talent, aiguiser leur curiosité et acquérir des connaissances. Une fois les travaux terminés, les artistes auront accès à des installations de pointe où innover et parfaire leur art, tandis que le public pourra profiter d'un espace où assister à des prestations incroyables. Nous félicitons la SAT pour ses 25 ans d'excellence et nous lui souhaitons encore plus d'achalandage et de représentations chaque année. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« La mise à jour de nos équipements et de notre infrastructure technologique permettra d'accroître significativement la portée et la qualité de nos créations immersives et interactives. Cela permettra aussi d'augmenter le nombre de collaborations artistiques avec les communautés de créateurs, de chercheurs ainsi que les entreprises culturelles qui ont un intérêt pour le développement de projets transdisciplinaires novateurs. »

- Jenny Thibault, directrice générale et artistique, Société des arts technologiques

Les faits en bref

La SAT contribue depuis 25 ans à l'émergence d'une culture numérique forte par l'exploration de nouvelles technologies, le développement de contenu social et immersif, et l'élaboration de nouvelles méthodes de diffusion innovantes et hybrides au moyen de la téléprésence.

Le projet permettra d'accueillir 33 % plus de créateurs et de visiteurs. La SAT prévoit d'augmenter le nombre de représentations annuelles de 500 à 700 et de bonifier le nombre de créations, les faisant passer d'une trentaine à une cinquantaine annuellement.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

