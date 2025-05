TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société » ou « l'entreprise ») et WestJet ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique à long terme qui réunit Récompenses Triangle et Récompenses WestJet, accroissant ainsi la portée et la valeur de ces deux programmes tout en offrant à des millions de Canadiens de nouvelles façons d'obtenir des récompenses sur leurs achats courants et relatifs aux voyages.

Ce partenariat, dont le lancement est prévu pour le début de 2026, permettra aux membres Récompenses Triangle et Récompenses WestJet de lier leurs comptes de fidélité pour profiter d'avantages accrus au sein de ces deux programmes, notamment l'accès à des offres et à des promotions exclusives. Les détenteurs de comptes liés cumuleront les récompenses, à savoir de l'Argent Canadian Tire et des points WestJet, qu'ils réservent un vol ou un forfait vacances auprès de WestJet ou magasinent chez Canadian Tire, SportChek ou Mark's/L'Équipeur, ainsi qu'à d'autres enseignes participantes de la Société Canadian Tire.

De plus, les détenteurs de comptes liés réglant leurs achats avec leur carte Mastercard Triangle ou WestJet Mastercard RBC obtiendront des récompenses à un taux accéléré en magasinant au sein des entreprises participantes de la Société Canadian Tire et WestJet. Les membres du programme Récompenses WestJet pourront également convertir leurs points WestJet en Argent Canadian Tire, ce qui leur procurera une plus grande flexibilité et une valeur supérieure lorsqu'ils magasineront à l'échelle du vaste réseau de détail de la Société Canadian Tire.

« Il s'agit d'une étape formidable dans l'expansion du programme Récompenses Triangle et l'accroissement de sa valeur, car cela permet de faire circuler davantage d'Argent Canadian Tire auprès de millions de Canadiens, dit Darryl Jenkins, vice-président directeur et chef du développement, Société Canadian Tire. Le voyage est une catégorie importante pour nos membres, ce qui fait de WestJet le partenaire idéal pour nous aider à mieux les récompenser, qu'ils parcourent le pays ou magasinent pour leurs besoins de tous les jours. »

« Ce partenariat entre WestJet et la Société Canadian Tire constitue une puissante collaboration entre deux marques canadiennes bien-aimées, dit John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du Groupe WestJet. Nous sommes ravis d'ajouter les vols et les forfaits vacances de WestJet à l'offre du programme Récompenses Triangle, et de bientôt permettre à nos membres Récompenses WestJet d'obtenir des points WestJet sur leurs achats courants aux enseignes de la Société Canadian Tire, car cela les rapprochera de leur prochain voyage. »

Récompenses Triangle est une pierre angulaire de la nouvelle stratégie Vrai Nord de la Société Canadian Tire; ce programme favorise l'accumulation de récompenses significatives, l'établissement de liens plus profonds avec les clients et une plus grande connaissance de leurs besoins, en plus de proposer des offres personnalisées qui encouragent la fidélité et l'engagement de ses près de 12 millions de membres. Il s'agit du troisième partenariat de fidélisation majeur de Récompenses Triangle, après la conclusion réussie d'une entente avec Petro-Canada en 2024 et la récente annonce d'une collaboration avec RBC, dont le lancement est prévu pour 2026. En étendant la circulation de l'Argent Canadian Tire au-delà des enseignes de détail de la Société Canadian Tire par le biais de partenariats stratégiques, celle-ci accélère l'augmentation du nombre de membres et des ventes au détail tout en engendrant d'autres occasions pour les Canadiens d'obtenir et d'échanger des récompenses au quotidien.

WestJet a récemment lancé son programme renouvelé Récompenses WestJet, rendant ainsi les voyages plus abordables pour ses membres en leur offrant de nouvelles façons d'obtenir et d'échanger des points WestJet. Les membres peuvent désormais obtenir et échanger des points à l'achat d'un plus grand éventail de produits WestJet et auprès d'un plus grand nombre de partenaires courants tels que la Société Canadian Tire, les rapprochant de leur expérience de voyage unique. Pour en savoir plus sur Récompenses WestJet, rendez-vous à westjet.com/nouveauprogrammerecompenses.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'information pouvant constituer des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières qui reflètent les attentes actuelles de la direction de la Société par rapport aux événements futurs et à sa stratégie. Dans le présent communiqué, toutes les déclarations qui ne sont pas des faits établis peuvent constituer des informations prospectives, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, de l'information concernant : la date de lancement du partenariat, la valeur et les avantages accrus offerts par les programmes Récompenses Triangle et Récompenses WestJet ainsi que l'accroissement accéléré du nombre de membres Récompenses Triangle et des ventes au détail de la Société Canadian Tire. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué de presse reposent sur des renseignements, des hypothèses et des estimations qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces renseignements prospectifs. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 14 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de la Société et à toutes ses sous-sections. Il est disponible sur le site Web de SEDAR+, à http://www.sedarplus.ca, et à l'adresse https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois en vigueur.

