CALGARY, AB, le 24 juill. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de partenariat intercompagnies avec Kenya Airways, qui améliore considérablement la connectivité dans les réseaux des deux compagnies aériennes. L'accord permet aux invités de WestJet de se rendre de façon harmonieuse à Nairobi et au-delà, avec un accès élargi à 35 destinations en Afrique, grâce au vaste réseau de liaisons européennes et transfrontalières de la compagnie aérienne canadienne. De l'autre côté de l'Atlantique, les clients de Kenya Airways bénéficient d'un accès à guichet unique à Calgary, Halifax, St. John's et Toronto, vers 69 destinations nord-américaines.

« Notre nouveau partenariat intercompagnies avec Kenya Airways s'inscrit dans le cadre de notre engagement indéfectible à accroître la connectivité mondiale dans l'ensemble du réseau de WestJet et au-delà, ouvrant ainsi un accès nouveau et amélioré aux invités de WestJet vers des destinations partout en Afrique », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet. « Avec l'ajout d'un nouvel accès à guichet unique vers Nairobi, WestJet tire davantage parti de ses points de liaison européens et transfrontaliers pour offrir une connectivité pratique et abordable au service des invités qui voyagent pour affaires ou pour le plaisir. »

Julius Thairu, directeur commercial et client de Kenya Airways, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat intercompagnies qui nous permet d'offrir à nos clients plus d'options de connectivité dans l'ensemble de l'Atlantique, et en particulier au Canada. Notre objectif de connecter l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique demeure un élément clé de notre mission de stimuler la prospérité de l'Afrique en reliant les cultures et les marchés. »

Grâce au nouvel accès à guichet unique via Paris, Amsterdam, Londres (Gatwick), Londres (Heathrow) et New York (JFK) vers Nairobi, les invités de WestJet peuvent maintenant réserver un billet unique avec un itinéraire avec correspondance entre les réseaux de WestJet et de Kenya Airways avec enregistrement des passagers et des bagages à un seul guichet. Les réservations seront possibles auprès d'un agent de voyages ou sur les sites Web de vente de billets de tiers.

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Suite à l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters s'envolent désormais à bord de près de 200 appareils et les invités disposent d'une connexion vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien, regroupant WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le Groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à bas coûts et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Kenya Airways (KQ), La fierté de l'Afrique, est un important transporteur africain dont la mission est de propulser la prospérité de l'Afrique en reliant les populations, les cultures et les marchés. Nous desservons 45 destinations dans le monde, dont 37 en Afrique, reliant plus de 5 millions de passagers et plus de 70 000 tonnes de fret par an par l'entremise de notre plaque tournante à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi.

En tant que seul transporteur africain de l'alliance SkyTeam, nous ouvrons un monde de possibilités à nos clients, les reliant à plus de 1 060 destinations dans 173 pays. Nous sommes fiers d'offrir une expérience de vol agréable avec une touche africaine bienveillante. Notre hospitalité africaine exceptionnelle nous a toujours valu une reconnaissance mondiale, y compris les prestigieux Skytrax World Airline Awards, où nous avons été honorés avec le meilleur personnel de ligne aérienne et le meilleur personnel de cabine de ligne aérienne en Afrique en 2024.

Pour en savoir plus, visitez le www.kenya-airways.com ou appelez notre service à la clientèle offert 24 heures sur 24 au +254 20 327 4747. Nous sommes également disponibles sur Twitter : @KenyaAirways et@KQSupport, Facebook : @OfficialKenyaAirways, et Instagram : @OfficialKenyaAirways.

