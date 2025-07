TORONTO, le 7 juill. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé son programme pour l'hiver 2025/2026 au départ de l'Ontario, accueillant pour la première fois La Havane, à Cuba, parmi ses destinations. En tant que principal prestataire de services aériens de l'Ontario vers les destinations soleil, WestJet proposera des vols sans escale à partir de villes clés de la province dès cet hiver. Ces ajouts augmentent la capacité aérienne de l'Ontario des vols vers le sud de 8 % par rapport à l'hiver 2024-2025.

WestJet offre du fun et des bonnes vibrations avec son programme de vols depuis l’Ontario pour l’hiver 2025-2026 (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Avec un plus grand nombre de vols directs en provenance d'un plus grand nombre de villes, WestJet est fière d'offrir à l'Ontario cet hiver son plus grand programme de destinations soleil », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet. « Nous comprenons l'importance de la valeur pour nos invités, c'est pourquoi nous sommes déterminés à offrir des tarifs concurrentiels et des forfaits vacances regroupés, par l'entremise de Sunwing Vacations, qui rendent accessibles à un plus grand nombre de Canadiens que jamais auparavant les escapades ensoleillées. »

Toronto accueille La Havane et Samaná

WestJet augmente de 5 % la capacité au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto, avec deux nouveaux itinéraires soleil et des augmentations notables des destinations préférées existantes. Le nouveau service vers La Havane renforce l'engagement croissant de la compagnie aérienne vis-à-vis de Cuba, tandis que le service vers Varadero augmente de 38 %.

Samaná, en République dominicaine, auparavant desservie par Sunwing Airlines, sera désormais proposée par WestJet, reliant les invités à l'une des régions d'écotourisme à la croissance la plus rapide des Caraïbes, réputée pour ses plages immaculées et sa beauté naturelle.

Itinéraire Fréquence de pointe

hebdomadaire Date de début Augmentation par

rapport à l'été 2024 Toronto - La Havane 2 vols par semaine 18 décembre Nouveau service Toronto - Samaná 1 vol par semaine 11 décembre Nouveau service Toronto - Cancún 36 vols par semaine Toute l'année 38 % Toronto - Nassau* 9 vols par semaine Toute l'année 13 % Toronto - Varadero* 11 vols par semaine Toute l'année 38 % Toronto - Kelowna* 5 vols par semaine Toute l'année 67 %

*Nouvelles fréquences de vol à compter du 14 juillet

De la neige au sable : WestJet lance des vols vers Punta Cana au départ de Thunder Bay

Pour la première fois, WestJet reliera Thunder Bay directement à Punta Cana, offrant aux personnes à la recherche du soleil un accès rapide et transparent à l'une des plus longues étendues de côtes de sable blanc des Caraïbes. Hamilton connaîtra également une augmentation importante de ses services vers la destination dominicaine populaire, avec jusqu'à deux vols hebdomadaires pendant les périodes de pointe.

De plus, Hamilton bénéficiera d'une augmentation de la connectivité à la plaque tournante mondiale de WestJet qu'est Calgary, avec cinq vols par semaine, donnant accès à plus de 70 correspondances d'une escale en Amérique du Nord et au-delà.

Itinéraire Fréquence de pointe

hebdomadaire Date de début Augmentation par

rapport à l'été 2024 Thunder Bay - Punta Cana 1 vol par semaine 16 décembre Nouveau service Hamilton - Punta Cana* 2 vols par semaine 19 décembre 100 % Hamilton - Calgary : 5 vols par semaine Toute l'année 67 %

*Nouvelles fréquences de vol à compter du 14 juillet

Sunwing Vacations élargit ses options de forfaits vacances

Le Groupe WestJet continue d'offrir des forfaits vacances améliorés par l'entremise des marques de voyages organisés et de vente au détail de Sunwing Vacations Group, y compris WestJet Vacations. Les personnes à la recherche de vacances peuvent profiter de voyages fluides et abordables ainsi que de l'accueil de premier plan de WestJet en réservant sur WestJet.com, Sunwing.ca ou WestJet.com/en-ca/vacations.

Autres citations

« Nous sommes ravis de voir WestJet continuer de croître et d'offrir davantage d'options aux passagers au départ de l'aéroport Pearson de Toronto », a déclaré Kurush Minocher, directeur commercial par intérim de l'aéroport Pearson de Toronto. « S'envoler pour des destinations chaudes pendant l'hiver est une tradition pour de nombreux Canadiens, et les nouvelles routes de WestJet offrent aux voyageurs encore plus d'occasions d'explorer des endroits comme La Havane et Samaná. »

« Nous sommes ravis de célébrer le lancement du service de WestJet à Punta Cana et de poursuivre son service tout au long de l'année à Calgary depuis Hamilton International, sans compter les options tout inclus qui continueront d'être proposées par Sunwing. « L'engagement continu de WestJet à relier notre région et l'Ouest canadien aux destinations chaudes permet de continuer d'offrir plus de choix et de commodité à nos passagers », a confié pour sa part Ed Ratuski, directeur général de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton.

« Nous sommes heureux de soutenir le lancement d'un nouveau service saisonnier vers Punta Cana pour l'hiver 2025-2026. Destination soleil figurant parmi les plus prisées, Punta Cana offre à nos voyageurs une option d'escapade pratique et passionnante. « Nous apprécions grandement notre partenariat avec WestJet et nous sommes convaincus que cette route sera très performante, qu'elle améliorera la connectivité et qu'elle offrira encore plus de choix à nos passagers », a déclaré Graham Ingham, président et chef de la direction de Thunder Bay International Airports Authority Inc.

« Nous sommes ravis de ces nouveaux vols du Canada vers Samaná. Grâce à WestJet, un plus grand nombre de voyageurs vont pouvoir découvrir les magnifiques plages, la beauté naturelle et la riche culture de cette incroyable région. « Aux aéroports VINCI, nous sommes déterminés à améliorer la connectivité aérienne et à soutenir la croissance et la prospérité des collectivités que nous desservons », a confié Alexandra Malvezin, directrice commerciale d'AERODOM.

« La Cuban Aviation Corporation accueille avec enthousiasme l'annonce des nouvelles opérations de WestJet à La Havane pour cet hiver. Ce nouveau service représente une étape importante dans le renforcement des liens entre le Canada et Cuba. Il facilitera l'accès d'un plus grand nombre de visiteurs canadiens à la capitale cubaine, contribuant à la reprise et à la revitalisation du secteur national du tourisme. Nous accueillons chaleureusement WestJet et lui souhaitons tout le succès possible dans cette nouvelle ère, convaincus que sa présence contribuera à la croissance durable du tourisme et de l'aviation à Cuba. »

« L'expansion du service de fret de Toronto vers La Havane à Samaná constitue une étape importante dans le soutien de notre stratégie de croissance du fret », a indiqué Amanda Ierfino, vice-présidente des ventes et du fret chez WestJet. « Ces nouvelles routes améliorent notre capacité à transporter efficacement le fret périssable et général, notamment à l'approche des saisons à forte demande. C'est une autre façon pour nous d'approfondir les liens commerciaux régionaux et de répondre aux besoins changeants de notre clientèle diversifiée spécialisée dans le fret, partout en Ontario et au-delà. »

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et trois appareils desservant cinq destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Suite à l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters s'envolent désormais à bord de près de 200 appareils et les invités disposent d'une connexion vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien, regroupant WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le Groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à bas coûts et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel au service de relations avec les médias de WestJet à [email protected]