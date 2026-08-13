TORONTO, le 13 août 2026 /CNW/ -- La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026.

Le magasin Canadian Tire d’Ottawa (Ontario), Canada Documents connexes VOIR PDF La Société Canadian Tire annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2026

Au deuxième trimestre, les ventes comparables consolidées 1 ont augmenté de 0,7 pour cent, et de 6,3 pour cent sur une base cumulée sur deux ans, grâce à la performance solide de SportChek, où la demande liée à la Coupe du Monde a contribué à la croissance des ventes comparables 1 de 8,0 pour cent, et de 12,4 pour cent sur une base cumulée sur deux ans.

ont augmenté de 0,7 pour cent, et de 6,3 pour cent sur une base cumulée sur deux ans, grâce à la performance solide de SportChek, où la demande liée à la Coupe du Monde a contribué à la croissance des ventes comparables de 8,0 pour cent, et de 12,4 pour cent sur une base cumulée sur deux ans. Les créances moyennes brutes 1 du secteur Services Financiers ont augmenté de 4,2 pour cent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte.

du secteur Services Financiers ont augmenté de 4,2 pour cent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte. Le BPA dilué normalisé1 lié aux activités poursuivies s'est établi à 3,94 $, en hausse de 0,37 $ ou 10,4 pour cent. Le BPA dilué lié aux activités poursuivies s'est établi à 3,65 $, en hausse de 0,58 $ ou 18,9 pour cent.

« Au deuxième trimestre, nous avons fait preuve d'agilité opérationnelle en baissant les prix pour les clients à la recherche de valeur, en nous adaptant aux conditions météorologiques difficiles et, ultimement, en obtenant de solides résultats financiers, » a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.

« Parallèlement, nous avons continué de faire progresser notre stratégie Vrai Nord en multipliant les offres personnalisées aux membres du programme de fidélisation Récompenses Triangle, en faisant croître les ventes de commerce électronique et en réalisant des ventes solides dans nos magasins Mark's et SportChek aménagés selon de nouveaux concepts.

« La Coupe du Monde de soccer masculin de 2026 a représenté un moment fort du trimestre. Les vitalisations en magasin et en ligne ont attiré les amateurs de soccer et de nouveaux clients chez SportChek, et la Fondation Bon départ s'est associée au gouvernement canadien pour annoncer un engagement pluriannuel visant l'aménagement de 25 terrains de soccer communautaires inclusifs partout au Canada d'ici 2029, perpétuant ainsi l'héritage de la Coupe du Monde dans les collectivités à l'échelle nationale. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

Les ventes comparables consolidées ont augmenté de 0,7 pour cent par rapport au trimestre solide de l'exercice précédent, en raison de la croissance enregistrée par SportChek et Mark's, et de la hausse de 6,3 pour cent sur une base cumulée sur deux ans. Les ventes comparables du Groupe détail 1 ont diminué de 0,8 pour cent, et ont augmenté de 5,5 pour cent sur une base cumulée sur deux ans. Les ventes de la catégorie Au volant ont augmenté pour un 24 e trimestre consécutif, ce qui a contrebalancé en partie les résultats enregistrés par les catégories d'articles tributaires des conditions météorologiques dans d'autres divisions. Les ventes de commerce électronique 1 ont augmenté de 14 pour cent, dépassant la croissance des ventes au détail. Les ventes comparables de SportChek ont augmenté de 8,0 pour cent et de 12,4 pour cent sur une base cumulée sur deux ans. Les vêtements à l'effigie d'équipes sportives, les articles de sports d'équipe et les chaussures de sport ont enregistré une croissance pour un huitième trimestre consécutif. Les ventes comparables de Mark's 1 ont augmenté de 4,2 pour cent et de 5,2 pour cent sur une base cumulée sur deux ans. Mark's a enregistré une croissance pour un septième trimestre consécutif, stimulée par les ventes dans les catégories des chaussures de travail, des vêtements de travail et des jeans.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 280,0 millions de dollars, en hausse de 21,7 millions, ou 8,4 pour cent. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt consolidé 1 a augmenté de 1,6 pour cent, et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 1 , de 1,2 pour cent. L'augmentation du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail est attribuable à la croissance des produits de la Division pétrolière, de SportChek et de Mark's, ainsi qu'à une discipline plus rigoureuse en ce qui a trait à l'exploitation, ce qui a donné lieu à une hausse de la marge brute en dollars et de l'effet de levier des frais de vente, généraux et administratifs.

a augmenté de 1,6 pour cent, et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail , de 1,2 pour cent. L'augmentation du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail est attribuable à la croissance des produits de la Division pétrolière, de SportChek et de Mark's, ainsi qu'à une discipline plus rigoureuse en ce qui a trait à l'exploitation, ce qui a donné lieu à une hausse de la marge brute en dollars et de l'effet de levier des frais de vente, généraux et administratifs. La hausse du bénéfice net normalisé et la réduction du nombre de parts ont contribué au BPA dilué normalisé de 3,94 $, en hausse de 10,4 pour cent. Le BPA dilué s'est établi à 3,65 $, en hausse de 18,9 pour cent.

La croissance du bénéfice a surpassé la croissance du capital investi, ce qui a donné lieu à un rendement du capital investi du secteur Détail1 de 11,1 pour cent, calculé sur les 12 derniers mois, comparativement à 10,3 pour cent à l'exercice précédent.

FAITS SAILLANTS STRATÉGIQUES

Au cours du premier semestre de 2026, la Société a continué de prioriser le renforcement de l'engagement des clients par l'entremise de son programme de fidélisation Récompenses Triangle et du déploiement de concepts de magasins qui rehaussent l'expérience client omnicanal et stimulent les ventes. Les ventes liées au programme de fidélisation 1 ont continué de surpasser les ventes non liées au programme avec une hausse de 3,1 pour cent, et le nombre de membres actifs inscrits a affiché une croissance. La Société a élargi la gamme d'avantages accordés aux membres Récompenses Triangle afin d'inclure la livraison à domicile gratuite pour des commandes de commerce électronique du Groupe détail. L'utilisation des offres liées au programme de fidélisation et les événements promotionnels ont également fait augmenter l'octroi d'Argent électronique Canadian Tire par la Banque Canadian Tire, ce qui a favorisé les ventes au détail. Le programme Récompenses Triangle comptera un quatrième partenaire dès cet automne avec le lancement de son partenariat avec Tim Hortons (points FidéliTim), renforçant ainsi les occasions d'engagement des membres, en continuité du succès des partenariats conclus avec Petro-Canada, RBC et WestJet. Les projets d'amélioration de magasins menés à terme comprennent 15 magasins Canadian Tire ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou d'agrandissement (y compris les agrandissements à Valleyfield, au Québec, à Winnipeg, au Manitoba, à Burlington, en Ontario et à Penticton, en Colombie‑Britannique). Ces projets comprennent aussi l'ouverture ou la rénovation de 15 magasins d'autres enseignes, y compris les nouveaux magasins PartSource en Ontario et en Colombie-Britannique et un magasin Mark's aménagé selon le concept plus grand, plus audacieux et amélioré à Calgary, en Alberta. La Société continue de travailler avec les locateurs dans le but d'ouvrir de nouveaux magasins Destination Sport chez SportChek au second semestre de 2026 et de faire profiter de plus de magasins au nouveau concept à davantage de Canadiens et de Canadiennes en 2027.

À la fin du deuxième trimestre, la Société avait effectué environ 47 pour cent de son intention de rachat d'actions de 2025-2026, dans le cadre de laquelle la Société peut racheter de ses actions pour un montant maximal de 400 millions de dollars d'ici la fin de 2026.

APERÇU DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DU DEUXIÈME TRIMESTRE

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les ventes au détail 1 se sont chiffrées à 5 391,6 millions de dollars, en hausse de 4,5 pour cent par rapport au deuxième trimestre de 2025. Les ventes au détail, excluant la Division pétrolière 1 , ont augmenté de 2,5 pour cent. Les ventes comparables consolidées ont augmenté de 0,7 pour cent.

se sont chiffrées à 5 391,6 millions de dollars, en hausse de 4,5 pour cent par rapport au deuxième trimestre de 2025. Les ventes au détail, excluant la Division pétrolière , ont augmenté de 2,5 pour cent. Les ventes comparables consolidées ont augmenté de 0,7 pour cent. Les ventes au détail du Groupe détail 1 ont augmenté de 1,4 pour cent, et les ventes comparables ont diminué de 0,8 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

ont augmenté de 1,4 pour cent, et les ventes comparables ont diminué de 0,8 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail de SportChek 1 ont augmenté de 7,7 pour cent et les ventes comparables, de 8,0 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

ont augmenté de 7,7 pour cent et les ventes comparables, de 8,0 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail de Mark's 1 ont augmenté de 5,1 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 4,2 pour cent.

ont augmenté de 5,1 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 4,2 pour cent. Les produits du secteur Détail se sont établis à 3 890,1 millions de dollars, en hausse de 79,8 millions, ou 2,1 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les produits du secteur Détail, excluant la Division pétrolière 1 , ont diminué de 1,1 pour cent.

, ont diminué de 1,1 pour cent. La marge brute en dollars du secteur Détail s'est établie à 1 223,5 millions de dollars, en hausse de 0,7 pour cent par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, ou en baisse de 0,1 pour cent en excluant la Division pétrolière 1 ; le taux de la marge brute du secteur Détail, excluant la Division pétrolière 1 , s'est établi à 35,1 pour cent, en hausse de 33 points de base.

; le taux de la marge brute du secteur Détail, excluant la Division pétrolière , s'est établi à 35,1 pour cent, en hausse de 33 points de base. Les frais de vente, généraux et administratifs du secteur Détail se sont chiffrés à 769,2 millions de dollars, en baisse de 1,3 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 180,3 millions de dollars, ou 201,1 millions sur une base normalisée, au deuxième trimestre de 2026, comparativement à un bénéfice avant impôt du secteur Détail de 161,1 millions, ou 198,8 millions sur une base normalisée, à l'exercice précédent. La marge brute en dollars et l'effet de levier des frais de vente, généraux et administratifs ont contrebalancé la hausse des amortissements ainsi que la baisse des autres produits.

Se reporter aux sections 4.2.1 et 4.2.2 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Détail au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 74,7 millions de dollars, comparativement à 74,1 millions à l'exercice précédent, la hausse des produits et de la marge brute en dollars ayant contrebalancé les investissements dans les infrastructures et dans la stratégie Vrai Nord.

Les créances moyennes brutes ont augmenté de 4,2 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte, qui s'est traduit par une croissance du solde moyen des comptes 1 et du nombre moyen de comptes.

et du nombre moyen de comptes. Se reporter aux sections 4.3.1 et 4.3.2 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Services Financiers au cours du trimestre.

FAITS SAILLANTS DE CT REIT

Au cours du trimestre, CT REIT a conclu la vente interne d'un magasin Canadian Tire et d'un poste Essence+ Canadian Tire à St. Catharines, en Ontario, pour un montant de 13 millions de dollars, ce qui représente une superficie locative brute additionnelle d'environ 52 400 pieds carrés.

En ce qui concerne la participation de 68,0 pour cent de la Société dans CT REIT, des distributions d'un montant de 38,9 millions de dollars ont été reçues et comptabilisées dans les autres produits au titre du bénéfice du secteur Détail au cours du trimestre.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le deuxième trimestre de 2026 publié le 10 août 2026.

APERÇU CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Les produits se sont établis à 4 302,9 millions de dollars, par rapport à 4 201,9 millions pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 280,0 millions de dollars, une hausse de 21,7 millions par rapport à l'exercice précédent. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt consolidé a augmenté de 4,8 millions de dollars.

Le BPA dilué s'est établi à 3,65 $, ou 3,94 $ sur une base normalisée, comparativement à 3,07 $, ou 3,57 $ sur une base normalisée, à l'exercice précédent.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 174,9 millions de dollars, comparativement à 114,1 millions au deuxième trimestre de 2025.

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 se sont établies à 112,3 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 103,0 millions au deuxième trimestre de 2025.

se sont établies à 112,3 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 103,0 millions au deuxième trimestre de 2025. En raison de l'ajustement du calendrier des initiatives stratégiques et d'une discipline accrue en matière de capital, les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice complet de 2026 devraient maintenant se situer entre 450 millions et 500 millions de dollars, comparativement à la fourchette annoncée précédemment de 500 millions à 550 millions.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 12 août 2026, le conseil d'administration de la Société a déclaré des dividendes au taux de 1,80 $ par action, payables le 1er décembre 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 octobre 2026. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 6 novembre 2025, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 400 millions de dollars, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de 2026 (l'intention de rachat d'actions de 2025-2026).

Au cours du deuxième trimestre de 2026, la Société a racheté un total de 460 001 actions pour un montant de 85,1 millions de dollars en vertu de l'intention de rachat d'actions de 2025-2026.

1) MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci­-dessous au rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 désignent le rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2026.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2026

T2 2025

T2 2026

T2 2025

Bénéfice net 214,2 $ 188,3 $ 343,7 $ 235,3 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 192,1

168,2

299,1

195,5

Plus les éléments de normalisation, après impôt :















Coûts de restructuration --

--

--

70,3

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils --

27,7

--

41,5

Perte de valeur et coûts connexes 15,3

--

15,3

--

Bénéfice net normalisé 229,5 $ 216,0 $ 359,0 $ 347,1 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires 207,4 $ 195,9 $ 314,4 $ 307,3 $ BPA dilué normalisé 3,94 $ 3,57 $ 5,96 $ 5,56 $

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2026.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2026

T2 2025

T2 2026

T2 2025

Bénéfice avant impôt 280,0 $ 258,3 $ 449,1 $ 309,9 $ Plus les éléments de normalisation :















Coûts de restructuration --

--

--

95,4

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils --

37,7

--

56,4

Perte de valeur et coûts connexes 20,8

--

20,8

--

Bénéfice avant impôt normalisé 300,8 $ 296,0 $ 469,9 $ 461,7 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé (de la perte avant impôt normalisée) du secteur Détail et du bénéfice avant impôt.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2026

T2 2025

T2 2026

T2 2025

Bénéfice avant impôt 280,0 $ 258,3 $ 449,1 $ 309,9 $ Moins : autres secteurs opérationnels 99,7

97,2

217,9

212,0

Bénéfice (perte) avant impôt du secteur Détail 180,3 $ 161,1 $ 231,2 $ 97,9 $ Plus les éléments de normalisation :















Coûts de restructuration --

--

--

95,4

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils --

37,7

--

56,4

Perte de valeur et coûts connexes 20,8

--

20,8

--

Bénéfice avant impôt normalisé (perte avant impôt normalisée) du secteur Détail 201,1 $ 198,8 $ 252,0 $ 249,7 $

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2026.



Période de 12 mois close au (en millions de dollars canadiens) T2 2026

T2 2025

Bénéfice avant impôt 1 017,7 $ 1 075,1 $ Moins : autres secteurs opérationnels 431,1

439,0

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 586,6 $ 636,1 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration 29,7

95,4

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 32,0

56,4

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction faite de la réduction de valeur des stocks --

(222,9)

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT --

8,7

Perte de valeur et coûts connexes 37,8

--

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 686,1 $ 573,8 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 235,8

220,2

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 293,9

305,9

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 614,1

567,5

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 25,2 % 25,3 % Plus : impôt du secteur Détail (342,2)

(310,5)

Rendement du secteur Détail 1 016,1 $ 916,5 $









Total de l'actif moyen lié aux activités poursuivies 21 981,5 $ 21 132,6 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 784,5

4 361,7

Actif moyen du secteur Détail lié aux activités poursuivies 17 197,0 $ 16 771,0 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 4 507,4

4 411,1

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 886,8

2 789,1

Actif moyen de Franchise Trust 560,1

557,3

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail 103,2

123,2

Capital investi moyen du secteur Détail 9 139,5 $ 8 890,2 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 11,1 % 10,3 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et les SFCT. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2026.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.











Cumul annuel

Cumul annuel

(en millions de dollars canadiens) T2 2026

T2 2025

T2 2026

T2 2025

Total des entrées1 144,4 $ 140,4 $ 238,3 $ 237,3 $ Plus : variation des montants à payer au titre des entrées et des autres éléments sans effet sur la trésorerie 30,5

3,7

30,6

22,7

Moins :















Acquisition de la propriété intellectuelle de la Compagnie de la Baie d'Hudson --

30,0

--

30,0

Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 62,6

11,1

70,5

16,6

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 112,3 $ 103,0 $ 198,4 $ 213,4 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.

B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2026 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes comparables consolidées;

Produits du secteur Détail, excluant la Division pétrolière;

Ventes au détail et ventes au détail, excluant la Division pétrolière;

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire;

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek;

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's;

Ventes liées au programme de fidélisation;

Ventes de commerce électronique;

Taux de la marge brute du secteur Détail et taux de la marge brute du secteur Détail; (excluant la Division pétrolière);

Créances moyennes brutes;

Solde moyen des comptes.

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter:

https://mmx.prnewswire.com/media/MS1968934/SOCIÉTÉ-CANADIAN-TIRE-LIMITÉE-RELATIONS-AVEC-LES-INVESTISSEURS.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs et à la stratégie Vrai Nord de la Société. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, de l'information concernant les partenariats de fidélisation de la Société; les projets d'amélioration de magasins prévus; les prévisions de dépenses d'investissement liées à l'exploitation de la Société; et l'intention de la Société de racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 13, Mise en garde relative aux informations prospectives, du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Société, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites Web de SEDAR+, à https://www.sedarplus.ca, et https://investors.canadiantire.ca. Les informations prospectives présentées dans ce document reposent sur des renseignements, des estimations et des hypothèses à la date des présentes. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois applicables.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le jeudi 13 août 2026. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, ainsi que les détaillants SportChek, Sports Experts, Pro Hockey Life, Hockey Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active et d'équipement de sport. Les plus de 1 600 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

RENSEIGNEMENTS

Médias : Tiffany Bourré, 437-315-4530, tiffany[email protected]

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