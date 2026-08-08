La Société Canadian Tire soutient les initiatives de secours liées aux feux de forêt au Canada en versant un don de 200 000 $ à la Croix-Rouge canadienne

Les clients de partout au pays pourront également soutenir les initiatives de secours en faisant un don dans les enseignes participantes

TORONTO, le 8 août 2026 /CNW/ -- Alors que les feux de forêt continuent de sévir dans les communautés à l'échelle du pays, la Société Canadian Tire appuie les efforts de secours aux victimes des feux de forêt au Canada grâce à un don de 200 000 $ versé au Fonds de secours : Feux de forêt au Canada, de la Croix-Rouge canadienne. Canadian Tire permet également aux clients de soutenir les initiatives de secours en faisant des dons en magasin dans l'ensemble de son réseau d'enseignes.

La campagne de collecte de fonds aidera la Croix-Rouge à fournir une aide d'urgence à l'échelle nationale aux personnes et aux communautés touchées par les feux de forêt, notamment en soutenant les besoins urgents et les efforts de rétablissement à mesure que la saison se poursuit. En tant que partenaire de longue date de la Croix-Rouge canadienne, la Société Canadian Tire a pu constater de près le rôle important que le soutien communautaire peut jouer en période de crise.

À compter du samedi 8 août, les clients de partout au pays pourront contribuer aux initiatives de secours en faisant un don à la caisse des magasins Canadian Tire, Mark's/L'Équipeur, SportChek, Pro Hockey Life et PartSource participants. Les dons pourront être effectués dans les postes Essence+ à compter du mardi 11 août. Tous les dons seront versés directement à la Croix-Rouge canadienne.

« Lorsque les communautés sont confrontées à une crise, il est primordial d'offrir un soutien en temps opportun », a déclaré Jonathan Anderson, vice-président associé, Impact communautaire, Société Canadian Tire. « En plus du don de la part du siège social de la Société Canadian Tire, le soutien de nos marchands, de nos employés et de nos clients à l'échelle du pays contribuera à faire progresser le travail essentiel de la Croix-Rouge canadienne et à faire en sorte que les personnes et les communautés puissent recevoir l'aide d'urgence dont elles ont besoin le plus rapidement possible. »

« Partout au pays, les communautés font face à d'importants défis alors que les feux de forêt continuent d'avoir des répercussions sur leur quotidien », a affirmé Melanie Soler, vice-présidente, Gestion des urgences, Croix-Rouge canadienne. « Nous sommes reconnaissants envers la Société Canadian Tire pour son généreux soutien et pour avoir donné l'occasion à ses employés et à ses clients d'aider les personnes touchées par les feux de forêt. Ces dons versés à la Croix-Rouge canadienne aideront les communautés à se préparer, à réagir et à se rétablir des feux de forêt au Canada. »

Les Canadiens peuvent soutenir les initiatives de secours d'urgence en ligne sur le site Web de la Croix-Rouge canadienne ou en magasin dans les enseignes participantes de la Société Canadian Tire à l'échelle nationale.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; et les détaillants d'articles de sport SportChek, Pro Hockey Life, Hockey Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements de sport et d'équipement de sport. Les 1 600 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

QUESTIONS DE MÉDIAS

Faites parvenir par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 416 480-8453.

SOURCE Société Canadian Tire Limitée