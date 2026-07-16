Avis aux médias - La Société Canadian Tire publiera ses résultats du deuxième trimestre de 2026

TORONTO, July 16, 2026 /CNW/ - Le 13 août 2026, la Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) publiera ses résultats du deuxième trimestre de 2026 vers 6 h (HE) et tiendra sa téléconférence sur les résultats trimestriels à 8 h (HE) pour discuter des résultats, du rendement global et des développements qui ont eu un impact sur la Société.

QUOI : Téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre de 2026

QUAND : Le jeudi 13 août 2026, à 8 h (HE)

DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/pcnupcwr/lan/en

La conférence sera diffusée intégralement en direct à compter de 8 h (HE). Vous pouvez y accéder à partir du site https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx dans la section « Événements » sous « Événements et présentations ». L'enregistrement de la conférence sera archivé pendant 12 mois.

TÉLÉCONFÉRENCE : Pour les analystes seulement

https://register-conf.media-server.com/register/BIc6cf4b50a9884c7c941c9fcb26325747

Lors de votre inscription, vous recevrez les informations de connexion et un code unique pour participer à l'appel.

Pour de plus amples renseignements :

Médias : Tiffany Bourré, 437-315-4530, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647-518-4461, [email protected]

SOURCE Société Canadian Tire Limitée