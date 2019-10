La Semaine de la PME BDC (MC) 2019 présente le nouveau visage de l'entrepreneuriat au Canada

Une nouvelle étude montre que la communauté des entrepreneurs canadiens est de plus en plus diversifiée et qu'elle démarre un plus grand nombre d'entreprises aujourd'hui qu'au cours de la dernière décennie

Principales conclusions :

L'activité entrepreneuriale a augmenté et on s'attend à ce que la tendance de croissance se poursuive puisque 24 % des Canadiens sondés sont intéressés à démarrer ou à gérer une entreprise.

Le taux d'entrepreneuriat a augmenté de 80 % chez les moins de 35 ans depuis 2014, et il a triplé chez les plus de 55 ans depuis l'an 2000.

L'activité entrepreneuriale augmente deux fois plus vite chez les nouveaux arrivants au Canada que chez les entrepreneurs nés au Canada.

. L'entrepreneuriat féminin progresse 3,1 fois plus vite que l'entrepreneuriat chez les hommes. Actuellement, environ 39 % des entrepreneurs sont des femmes, contre 14 % il y a 40 ans.

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 75e anniversaire, BDC, la banque des entrepreneurs au Canada, publie une nouvelle étude sur l'évolution de l'entrepreneuriat canadien.

Selon l'étude, le visage de l'entrepreneuriat a changé : davantage de femmes, de nouveaux arrivants, de jeunes Canadiens et de baby-boomers créent de nouvelles entreprises.

De plus, on observe que le vent tourne : un nombre record de nouvelles entreprises ont été créées au Canada au cours des 10 dernières années. L'étude Un monde d'entrepreneurs : le nouveau visage de l'entrepreneuriat au Canada de BDC affirme que 44 700 Canadiens ont démarré une entreprise en 2018.

« L'entrepreneuriat est à nouveau en hausse. En tant que banque des entrepreneurs au Canada, nous ne pourrions être plus fiers du choix que font un nombre croissant de Canadiens d'horizons de plus en plus diversifiés. À titre d'exemple, l'entrepreneuriat augmente environ trois fois plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. L'entrepreneuriat canadien est essentiel à la prospérité du Canada, et il évolue de façon positive », souligne Michael Denham, président et chef de la direction de BDC.

« L'économie canadienne repose sur le grand nombre de femmes et d'hommes qui ont bâti des entreprises novatrices et concurrentielles à l'échelle mondiale », explique Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC. « Nous avons mené cette étude pour en savoir plus sur les personnes dévouées et travailleuses qui ont tout risqué pour bâtir leur entreprise. Nous voulions aussi comprendre les compétences clés nécessaires à leur réussite. »

L'étude de BDC est fondée sur des données relatives à l'entrepreneuriat ainsi que sur deux sondages nationaux - l'un mené auprès de 1 025 entrepreneurs canadiens sur les compétences derrière leur réussite, et l'autre auprès de 1 006 Canadiens sur leur perception de l'entrepreneuriat.

Selon l'étude, les propriétaires d'entreprises qui possèdent un niveau de compétences plus élevé enregistrent un chiffre d'affaires, des bénéfices et une croissance de l'emploi supérieurs. Un bon sens de la gestion et des compétences techniques peuvent aider les entrepreneurs à relever les défis qui se présentent à eux. De telles compétences sont également associées à une confiance accrue et à moins de stress. L'étude offre des astuces et des conseils sur la façon dont les entrepreneurs peuvent améliorer ces compétences au moyen de formations, de réseautage et d'encadrement professionnel.

BDC publie son étude dans le cadre de la 40e Semaine de la PME BDC (SPME), qui se déroule partout au pays du 20 au 26 octobre. De plus, elle invite les entrepreneurs et le milieu des affaires à célébrer le 75e anniversaire de la Banque.

En quoi consiste la Semaine de la PME BDC?

Depuis 40 ans, BDC organise la SPME en guise de reconnaissance de la contribution et des réalisations des entrepreneurs canadiens. Semaine de la PME BDC est une marque de commerce de BDC dont les origines remontent à 1979, en Colombie-Britannique. Cette année-là, les centres d'affaires de BDC de la vallée du bas Fraser ont mis leurs ressources en commun afin d'organiser, pendant une semaine, différentes activités destinées aux entrepreneurs. Le premier événement du genre et sa deuxième édition en 1980 ont été si populaires que BDC a décidé de lancer officiellement la SPME BDC dans l'ensemble du Canada en 1981. Cette initiative a été rapidement adoptée par le milieu des affaires canadien.

En 2018, les quelque 300 activités organisées à l'échelle du pays ont attiré plus de 15 000 entrepreneurs durant la Semaine de la PME BDC. Cet événement phare de BDC vise à célébrer l'entrepreneuriat à l'échelle locale, provinciale et nationale.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement, en ligne et en personne, ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

