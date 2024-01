La sécurité des piétons, au cœur de la campagne La sécurité routière, j'embarque!

QUÉBEC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), a lancé cette semaine le troisième volet de la campagne de sensibilisation La sécurité routière, j'embarque!, dont l'objectif est de responsabiliser les conducteurs et conductrices ainsi que les piétons et piétonnes en leur faisant comprendre que tous et toutes ont un rôle à jouer pour assurer leur sécurité et celle des autres sur le réseau routier. Rappelons que cette offensive publicitaire s'inscrit dans le cadre du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 déposé par la ministre Guilbault en août 2023.

CITATIONS :

« On a tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité des piétons. Avec ce nouveau volet de la campagne La sécurité routière, j'embarque!, nous souhaitons rappeler aux conducteurs et aux piétons que le respect du Code de la sécurité routière est essentiel pour éviter des accidents. Pensons notamment au respect des limites de vitesse ou encore au respect des passages pour piétons. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette nouvelle campagne vise à sensibiliser l'ensemble de la population afin de diminuer les accidents impliquant des piétons. Les usagers vulnérables sont présents sur le réseau routier, et ce, peu importe la saison. Tout le monde doit faire preuve de prévoyance, tant les conducteurs que les piétons. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

FAITS SAILLANTS :

La campagne La sécurité routière, j'embarque! , lancée par la SAAQ, est le résultat de la mise en œuvre de la mesure 23 du Plan d'action en sécurité routière 2023 - 2028, Déployer une grande campagne de sécurité routière.

, lancée par la SAAQ, est le résultat de la mise en œuvre de la mesure 23 du Plan d'action en sécurité routière 2023 - 2028, Déployer une grande campagne de sécurité routière. Le premier volet de la campagne mettait en lumière la part de responsabilités que chaque usager ou usagère de la route doit prendre pour améliorer la sécurité sur notre réseau routier; le deuxième volet portait sur la sécurité dans les zones scolaires; enfin, le troisième volet, lancé cette semaine, porte sur la sécurité des piétons et piétonnes.

Des messages de sensibilisation, livrés notamment par la porte-parole Katherine Levac , sont diffusés sur différentes plateformes médiatiques (télévision, radio, presse écrite ou numérique, etc.) pour inciter la population à adopter des comportements sécuritaires sur la route et pour créer un mouvement d'adhésion à la cause de la sécurité routière.

, sont diffusés sur différentes plateformes médiatiques (télévision, radio, presse écrite ou numérique, etc.) pour inciter la population à adopter des comportements sécuritaires sur la route et pour créer un mouvement d'adhésion à la cause de la sécurité routière. Les piétons et piétonnes ainsi que les conducteurs et conductrices ont un rôle à jouer pour assurer leur sécurité et celle des autres usagers et usagères de la route.

CONSEILS AUX CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES :

Les conducteurs et conductrices doivent anticiper la présence de piétons et piétonnes sur le réseau routier, particulièrement aux intersections, aux passages piétonniers et dans les zones scolaires, et ce, en tout temps, peu importe la saison.

Les conducteurs et conductrices doivent respecter la signalisation et le Code de la sécurité routière, tout en faisant preuve d'une grande prudence à l'égard des piétons et piétonnes.

tout en faisant preuve d'une grande prudence à l'égard des piétons et piétonnes. Les conducteurs et les conductrices doivent adapter leur conduite en fonction des conditions routières, notamment en ralentissant lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est glissante.

CONSEILS AUX PIÉTONS ET PIÉTONNES :

Les piétons et piétonnes doivent s'assurer d'être visibles en tout temps.

Ils doivent traverser aux endroits prévus à cette fin, par exemple aux passages piétonniers ou aux intersections.

Les piétons et piétonnes doivent respecter la signalisation et le Code de la sécurité routière, par exemple en se conformant aux feux piétonniers lorsqu'il y en a et en utilisant le trottoir.

Plan d'action en sécurité routière 2023-2028

Page de campagne La sécurité routière, j'embarque

