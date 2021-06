RIMOUSKI, QC, le 11 juin 2021 /CNW/ - Une croissance respectueuse de l'environnement est essentielle pour le réseau de transport du Québec et de partout au Canada. Cela permet de réduire la pollution et de faire croître l'économie. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada est résolu à protéger la qualité de l'air et à faire en sorte que les Québécois et tous les Canadiens puissent vivre, travailler et élever leur famille dans des communautés saines.

Aujourd'hui, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la secrétaire parlementaire du ministre des Transports et députée pour la circonscription d'Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, a annoncé que l'Université du Québec à Rimouski a reçu un financement de 100 000 $ dans le cadre du Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement.

Grâce à ce financement, l'Université du Québec à Rimouski développera un procédé qui permettra d'améliorer la performance des transports maritime et ferroviaire. Le projet permettra d'évaluer, de mesurer et de démontrer le potentiel d'une nouvelle technologie visant à rendre les génératrices diesel plus efficientes. Ce projet de recherche mènera au développement de technologies propres pour les trains et les navires et améliorera ainsi la performance environnementale du réseau de transport du Canada.

« Grâce à des investissements judicieux dans des solutions de transport respectueuses de l'environnement, nous bâtissons des infrastructures de transport durable qui profitent aux Québécois et à tous les Canadiens. Le Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement fait progresser de nouvelles technologies pour réduire la pollution et protéger l'environnement et le bien-être de nos communautés. »

L'honorable Omar Alghabra

Le ministre de Transports

« Une croissance respectueuse de l'environnement est essentielle pour notre réseau de transport. L'investissement annoncé aujourd'hui pour l'Université du Québec à Rimouski contribuera à bâtir un réseau de transport sûr et sécuritaire, qui soutient l'innovation à Rimouski et qui protège la santé de nos communautés. »

Soraya Martinez Ferrada

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports et députée pour la circonscription d'Hochelaga

Le Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement soutient les chercheurs qui développent des technologies et des pratiques visant à réduire la pollution dans les secteurs maritime, ferroviaire et aérien. En faisant progresser les technologies, les connaissances ou les pratiques propres novatrices qui peuvent être utilisées dans tous les modes, le Programme contribue à l'amélioration globale du réseau de transport canadien.

Le Programme finance les technologies de transport propres qui permettent, notamment, de remettre en état des hélices des navires pour augmenter leur efficacité, d'améliorer les jonctions ferroviaires afin de réduire les temps d'arrêt, ou de développer des biocarburants de façon à réduire la pollution des avions.

La technologie a un rôle important à jouer, d'une part dans la réduction de la pollution provenant du secteur des transports, et d'autre part, dans l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution auxquels le Canada s'est engagé dans l'Accord de Paris sur les changements climatiques et dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

