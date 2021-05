Le gouvernement du Canada appuie la renaissance d'un espace culturel et communautaire incontournable pour la communauté francophone du Nord de l'Ontario

TIMMINS, ON, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les infrastructures culturelles et artistiques sont au cœur de nos communautés. Lieux d'expression, de création, de rassemblement et de divertissement, elles sont d'autant plus importantes pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire qui doivent faire preuve de ténacité et de résilience pour exister et s'épanouir dans leur langue. Ce sont ces forces vives qui font du Canada un pays unique, diversifié et fièrement bilingue.

Aujourd'hui, à l'occasion d'une activité virtuelle, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a annoncé le financement du projet de reconstruction du Centre culturel La Ronde de Timmins, en Ontario. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada est fier d'octroyer 2,5 millions de dollars pour la reconstruction du Centre culturel La Ronde, soit 1,5 million par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, et 1 million à même le Fonds pour les espaces communautaires.

Il y a deux ans déjà, la ministre Joly, en visite à Timmins, avait affirmé que le gouvernement du Canada mettait l'épaule à la roue pour que débute le projet de reconstruction. Aujourd'hui, La Ronde s'approche de plus en plus d'un retour à sa pleine capacité grâce à un futur édifice ultra moderne.

De plus, le gouvernement fédéral contribue à animer ce nouveau bâtiment en investissant près de 265 000 dollars d'ici 2024 pour la programmation et les services qui y seront offerts. De cette somme, 216 000 dollars seront alloués grâce au Programme Développement des communautés de langues officielles, et 48 400 dollars, grâce au Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Durement mis à l'épreuve et partiellement détruit à la suite d'un incendie en novembre 2015, le Centre culturel La Ronde, animé par le travail acharné de ses employés et bénévoles, a pu courageusement continuer à offrir des activités qui promeuvent, stimulent et animent la langue et la culture franco-ontarienne dans cette communauté. Ce faisant, le Centre permet aux francophones de Timmins de se regrouper dans un même endroit afin de préserver et de développer leur identité et leur culture.

« C'est une excellente nouvelle que la communauté de Timmins ait su trouver la force et la résilience pour donner un nouveau départ à La Ronde. Le Nord de l'Ontario est un bassin culturel, artistique et historique pour la francophonie canadienne, et le gouvernement du Canada est fier de soutenir le talent des Franco-ontariens. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Si la création artistique prend naissance dans le monde des idées, c'est bien entre les murs d'infrastructures culturelles que les artistes donnent vie à leurs œuvres et rencontrent leur public. C'est pourquoi il est si important pour notre gouvernement de financer des projets de construction, comme celui du Centre culturel La Ronde de Timmins, qui enrichissent leur communauté et les inscrivent dans la grande histoire culturelle canadienne. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'engagement du gouvernement du Canada pour soutenir les francophones partout au pays est indéfectible. En investissant dans les communautés francophones en situation minoritaire, nous réaffirmons notre vision d'un avenir collectif bilingue, diversifié et prometteur pour toutes et tous. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles) et députée d'Orléans

« J'accueille avec joie cette bonne nouvelle d'investissements supplémentaires du gouvernement du Canada dans les infrastructures culturelles du Nord de l'Ontario. On sait que les communautés en situation linguistique minoritaire sont aussi fortes que leurs institutions, ainsi nous confirmons aujourd'hui que nous contribuons à bâtir un avenir solide pour les Franco-ontariens. »

- Paul Lefebvre, député de Sudbury

« Suite à l'incendie de 2015, nous nous étions donné le mandat d'imaginer un centre culturel ultramoderne dédié à la communauté franco-ontarienne de Timmins, et de travailler ensemble pour faire de cette vision une réalité. Aujourd'hui, je suis absolument ravie que cette promesse se concrétise! »

- Lisa Bertrand, directrice générale, Centre culturel La Ronde

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir prévoit un investissement de 67,3 millions de dollars sur cinq ans pour les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Une partie de cet investissement est dédiée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif œuvrant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire de se doter d'espaces de rassemblement pour offrir des activités communautaires et culturelles et des services dans leur langue. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 81,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Patrimoine canadien afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels.

Le Centre culturel La Ronde appuie et développe l'engagement communautaire des francophones de la région de Timmins en organisant et en offrant des activités rassembleuses axées sur l'épanouissement culturel et le renforcement de l'identité francophone.

