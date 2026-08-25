Le gouvernement du Canada investit dans la formation de la main-d'œuvre pour soutenir le secteur des sciences de la vie et de la biofabrication

CHARLOTTETOWN, PE, le 25 août 2026 /CNW/ -- Le contexte commercial évolue rapidement, ce qui crée de l'incertitude pour les travailleurs, les industries et les collectivités de l'ensemble du Canada. En de telles périodes, le gouvernement fédéral se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte et plus résiliente, et veiller à ce que les Canadiens aient les compétences dont ils ont besoin pour réussir.

Le secteur canadien des sciences de la vie et de la biofabrication est un élément clé de la résilience économique du Canada. Il stimule l'innovation, améliore les résultats en matière de santé, renforce les chaînes d'approvisionnement et soutient de bons emplois partout au pays. Tandis que la demande de talents qualifiés continue de croître, il est essentiel d'investir dans le développement de la main-d'œuvre pour soutenir la production nationale, renforcer la compétitivité du Canada sur la scène internationale et protéger nos travailleurs.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens combattants et ministre associée de la Défense nationale, Sean Casey, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que le gouvernement du Canada versera jusqu'à 8,7 millions de dollars à l'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle. Grâce à son projet visant à appuyer la capacité de la main-d'œuvre dans le secteur canadien de la biofabrication, CASTL contribuera à renforcer la capacité du Canada dans la production de médicaments, de vaccins et de produits de santé d'importance vitale sur lesquels les Canadiens comptent, ici même au pays.

Le projet aidera à combler les pénuries persistantes de main-d'œuvre qualifiée, à jumeler des travailleurs qualifiés à des emplois et à ouvrir la voie à de bonnes carrières. Jusqu'à 1 800 Canadiens, y compris des travailleurs en milieu de carrière ou déplacés, de nouveaux arrivants, des personnes sous-employées et des jeunes, obtiendront la formation et le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans ces domaines en croissance.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de celle du premier ministre faite le 14 juin visant à élargir le partenariat du Canada avec l'Irlande en sciences, technologies et culture. Dans le cadre de ce partenariat, CASTL a signé un protocole d'entente avec le National Institute for Bioprocessing Research and Training de l'Irlande afin de renforcer le développement de la main-d'œuvre dans les secteurs de la biopharmaceutique et des sciences de la vie. L'entente permettra d'accéder à une expertise et à des pratiques exemplaires internationales, ce qui aidera à constituer une main-d'œuvre hautement qualifiée à l'appui de l'innovation et de la croissance au Canada.

Cet investissement appuie des efforts plus vastes visant à répondre aux besoins en main-d'œuvre dans le secteur de la fabrication de pointe, l'un des six secteurs prioritaires désignés dans le cadre de l'alliance pour la main-d'œuvre du gouvernement du Canada, afin de veiller à ce que les entreprises et les travailleurs canadiens soient outillés pour prospérer dans l'économie de demain.

Citations

« En cette période d'incertitude dans les échanges commerciaux à l'échelle mondiale, bâtir un Canada plus fort et plus résilient commence par investir dans nos travailleurs. L'investissement d'aujourd'hui dans le projet visant à appuyer la capacité de la main-d'œuvre dans le secteur canadien de la biofabrication de CASTL aidera un plus grand nombre de Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour mener une carrière valorisante dans les sciences de la vie et la biofabrication, tout en donnant aux employeurs l'accès aux talents dont ils ont besoin pour croître. Ensemble, nous renforçons la production nationale, faisons progresser l'innovation et créons plus de possibilités pour les Canadiens, ici même au pays. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Investir dans la main-d'œuvre, c'est investir dans l'avenir du Canada. Ce financement donnera aux Canadiens les moyens de réussir dans un marché du travail compétitif, en ouvrant la voie vers des carrières enrichissantes. En renforçant le développement de la main-d'œuvre, nous nous assurons que nos travailleurs qualifiés sont prêts à répondre aux demandes croissantes des secteurs des sciences de la vie et de la biofabrication. Cet investissement aidera à construire un Canada plus prospère et plus résilient et à renforcer notre contribution au développement de la prochaine génération de médecins. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, Sean Casey

« La plus grande force du Canada réside dans les gens. Le gouvernement du Canada investit dans les compétences et les talents des Canadiens. Il fait en sorte que les travailleurs aient les outils dont ils ont besoin pour stimuler l'innovation et faire croître le secteur canadien des sciences de la vie et de la biofabrication, une industrie cruciale pour l'avenir de notre pays. Des travailleurs canadiens hautement qualifiés occuperont les bons emplois créés dans ce secteur en rapide évolution et développeront les technologies de demain dans le domaine de la santé, ici même au pays. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Mettre sur pied une main-d'œuvre qualifiée est essentiel pour renforcer l'économie canadienne, faire progresser l'innovation et assurer la résilience du secteur des sciences de la vie. Cet investissement permettra aux employeurs de trouver les talents dont ils ont besoin et aux travailleurs canadiens d'acquérir les compétences nécessaires pour mener une carrière enrichissante. En collaboration avec nos partenaires du secteur de la biotechnologie et des établissements d'enseignement postsecondaire du Canada, et en misant sur notre partenariat de longue date avec le National Institute for Bioprocessing Research and Training de l'Irlande, nous mettrons une expertise et des pratiques exemplaires de calibre mondial au service du développement de la main-d'œuvre partout au Canada. Nous remercions le gouvernement du Canada de la confiance qu'il accorde à CASTL et de son engagement à renforcer le secteur canadien des sciences de la vie.

- La présidente-directrice générale de l'Alliance canadienne pour la formation et les compétences en sciences de la vie, Penny Walsh

Faits en bref

Le secteur canadien des sciences de la vie et de la biofabrication est un moteur clé de l'innovation, de la croissance économique et de la sécurité sanitaire. Le secteur compte plus de 3 800 entreprises et emploie environ 220 000 travailleurs hautement qualifiés partout au pays. D'ici 2029, on prévoit qu'il faudra environ 65 000 travailleurs supplémentaires, dont 16 000 pour pourvoir des postes dans la biofabrication.

Appuyé par une solide capacité de recherche, un rendement de calibre mondial en matière d'essais cliniques et des investissements annuels de plus de 3,2 milliards de dollars en R-D, le Canada continue de renforcer sa position de plaque tournante mondiale des sciences de la vie et de la biofabrication de pointe.

Le 28 juillet 2021, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les urgences sanitaires et les pandémies futures.

Le Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, annoncé pour la première fois en 2021, aide les secteurs clés de l'économie à mettre en œuvre des solutions pour répondre aux besoins immédiats, émergents et à long terme en matière de main-d'œuvre. Le programme finance des projets sectoriels axés sur une gamme d'activités, comme la formation et la requalification des travailleurs, l'aide aux employeurs pour attirer et à maintenir en poste une main‑d'œuvre qualifiée et d'autres solutions créatives visant à aider les secteurs à répondre aux besoins du marché du travail. Il favorise également une main‑d'œuvre diversifiée et inclusive en soutenant les groupes en quête d'équité et en offrant un soutien complet, au besoin, aux personnes qui sont confrontées à des obstacles à la participation au marché du travail.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]