AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire d'État McLean annonce du financement pour douze projets dans la région de Vancouver dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
25 août, 2026, 19:59 ET
GATINEAU, QC, le 25 août 2026 /CNW/ -- La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, annoncera du financement pour les aînés de Vancouver dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
La secrétaire d'État sera accompagnée par le secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, Taleeb Noormohamed.
Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
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Date :
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Le mercredi 26 août 2026
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Heure :
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10 h 35 (HAP)
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Lieu :
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South Granville Seniors Friendship Centre Society
1420, 12e Avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
Notes pour les médias :
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Greg Frame, Conseiller politique et attachée de presse par intérim, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
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