Le 25 décembre 2020, tout en facilitant l'entrée des biens essentiels au point d'entrée de Coutts, en Alberta, les agents de l'ASFC ont soumis un camion semi-remorque transportant des produits frais à une inspection plus poussée. En examinant la cargaison, les agents de l'ASFC ont découvert 228,14 kg de méthamphétamine avec une valeur marchande estimée à 28,5 M$. Cette quantité de méthamphétamine se traduit par 2,28 millions de doses individuelles.

Il s'agit de la plus importante saisie de méthamphétamine effectuée par l'ASFC à un point frontalier terrestre jamais enregistrée au Canada.

Les agents de l'ASFC ont arrêté le chauffeur et ont remis l'individu, ainsi que les preuves, à la GRC en Alberta. Après une enquête propre, l'Équipe intégrée de la police des frontières GRC a inculpé Amarpreet Singh Sandhu, 38 ans, de Calgary, pour les chefs d'accusation suivants en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

importation d'une substance réglementée, en violation de l'article 6(1);

possession à des fins de trafic, en violation de l'article 5(2).

M. Sandhu a été libéré sous caution le 14 janvier et doit faire sa prochaine comparution devant le tribunal provincial de Lethbridge le jeudi 11 février 2021.

Le fait d'avoir saisi et empêché, de façon efficace, cette énorme quantité de méthamphétamine d'atteindre les rues aura un impact positif sur la sécurité de toutes les collectivités de l'Alberta. Cette saisie témoigne de notre engagement mutuel à fournir d'excellents services d'application de la loi aux collectivités que nous servons et protégeons.

Cette saisie, l'arrestation et les accusations subséquentes n'ont été rendues possibles que grâce à l'étroit partenariat qui existe entre l'ASFC et la GRC pour surveiller et enquêter sur la contrebande transfrontalière de drogues illicites.

Citations

« Alors que de nombreux Canadiens fêtaient Noël chez eux, les agents des services frontaliers de Coutts sont restés en première ligne pour protéger notre pays. C'est grâce à la diligence des agents de l'ASFC au moment du contrôle des biens essentiels que cette quantité record de méthamphétamine n'a pas atteint nos rues ou causé de dommages à nos collectivités ».

- Ben Tame, directeur, district du Sud de l'Alberta et du Sud de la Saskatchewan, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

« Le succès de cette opération témoigne du partenariat solide que la GRC a avec l'ASFC et les organismes d'application de la loi dans l'ensemble du Canada. Nous savons que le crime n'a pas de frontières, et il est impératif que nous continuions à travailler avec nos partenaires, comme l'ASFC, en partageant l'information et en coordonnant les mesures d'application de la loi, au besoin, afin de protéger les Canadiens des méfaits des drogues illicites et des crimes liés à la contrebande en Alberta et dans tout le Canada ».

- Superintendant K.C.A. (Allan) Lai, A., officier responsable de la police fédérale, Opérations criminelles de la police fédérale, GRC, Alberta



Faits en bref

La méthamphétamine est un stimulant synthétique puissant. Elle est illégale, hautement toxicomanogène et très dangereuse pour la santé.

L'Équipe intégrée de la police des frontières, qui relève de la police fédérale, soutient directement le cadre stratégique de la GRC de l' Alberta en offrant un soutien accru à la sûreté et à la sécurité des Albertains.

en offrant un soutien accru à la sûreté et à la sécurité des Albertains. Le précédent record de l'ASFC pour la quantité de méthamphétamine saisie à un point frontalier terrestre était d'environ 200 kg, lors d'un incident survenu le 24 décembre 2019 au point d'entrée du pont Ambassador à Windsor , en Ontario .

, en . L'ASFC et la GRC travaillent ensemble pour prévenir la contrebande de drogues illégales qui met en danger la sécurité des collectivités canadiennes et génère des profits pour le crime organisé.

Le passage frontalier de Coutts est situé sur l'autoroute 4, à environ 109 km au sud-est de Lethbridge .

