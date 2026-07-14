Programme Innovation Bois - 24 M$ pour propulser l'innovation et la compétitivité de l'industrie forestière

VILLE-MARIE, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 24 millions de dollars pour accélérer la modernisation, la diversification et la création de valeur ajoutée dans l'industrie forestière, grâce à une version modernisée du Programme Innovation Bois (PIB).

Accélérer l'innovation pour une industrie forestière plus compétitive et résiliente

Le PIB a pour objectif d'encourager les investissements du secteur privé dans l'industrie des produits forestiers ou dans toute autre industrie utilisant des produits forestiers. Il soutient des projets d'innovation et de transformation, de valorisation de la biomasse forestière et des bois de qualité inférieure. Pour maintenir les retombées économiques du secteur forestier, un troisième volet a été ajouté pour appuyer les entreprises stratégiques dans leurs projets à plus forte valeur ajoutée grâce à la diversification de la production.

Un levier adapté au contexte économique

Cette annonce s'inscrit dans une volonté de permettre au secteur forestier, qui est au cœur du développement économique des régions, de faire face à des défis importants, dont le conflit tarifaire, la fluctuation des marchés et la nécessité de faire des gains de productivité. La nouvelle version du PIB donnera ainsi aux entreprises les moyens d'investir pour optimiser la transformation de la ressource, développer de nouveaux produits et saisir de nouvelles occasions d'affaires.

Au moment de l'annonce, la ministre Champagne Jourdain était accompagnée du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard et du président-directeur général de LVL Global, M. Étienne Ricard. Rappelons que LVL Global a reçu une subvention de 2,5 millions de dollars dans le cadre du PIB précédent pour un projet d'automatisation de la chaîne de montage afin d'obtenir un assemblage des composantes de placages de bois lamellés plus précis et plus rapide. En plus d'augmenter la productivité et d'assurer une meilleure gestion de la fibre de bois, le projet offre la possibilité de commercialiser un nouveau produit de bois de placage lamellé .

Citations :

« Le secteur forestier est un moteur économique essentiel pour nos régions. Dans le contexte actuel, il est important plus que jamais d'appuyer les entreprises qui investissent dans l'innovation. C'est pourquoi nous injectons 24 millions de dollars et que nous modernisons le Programme Innovation Bois afin de soutenir les entreprises stratégiques dans leurs projets porteurs pour l'avenir. On pose ainsi un autre geste concret pour renforcer notre compétitivité. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Québec agit concrètement en mettant en place des mesures qui visent à diversifier l'industrie des produits forestiers et à favoriser l'innovation. LVL Global en est un parfait exemple. Ces investissements sont cruciaux pour l'économie de nos régions, la création d'emplois, ainsi que la force et la diversité de notre industrie forestière au Témiscamingue. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Je me réjouis que l'annonce du renouvellement et de la bonification du Programme Innovation Bois ait lieu en Abitibi-Témiscamingue. J'espère sincèrement que de nombreuses entreprises d'ici saisiront cette opportunité, essentielle dans le contexte actuel et pour la résilience de l'industrie forestière québécoise. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe gouvernementale régionale pour l'Abitibi-Témiscamingue

« Le renouvellement et la bonification du Programme Innovation Bois sont une excellente annonce pour les entreprises comme LVL Global. Dans notre cas, cela nous a permis de mettre en place ce projet essentiel à la compétitivité de l'usine et à la pérennité de 125 emplois importants dans la région du Témiscamingue. »

Étienne Ricard, président-directeur général chez LVL Global inc.

Faits saillants :

L'appel à projets pour les volets 1A (projets d'investissement), 2 et 3 aura lieu du 14 juillet au 18 septembre 2026. Quant au volet 1B (projets d'étude), il sera possible de déposer des demandes d'aide financière à compter de l'hiver 2027, sous réserve des disponibilités budgétaires.

Les trois volets du Programme visent différentes retombées : Volet 1 : Encourager les investissements du secteur privé dans des projets d'innovation (montant maximum de 2,5 millions de dollars par projet); Volet 2 : Transformer la biomasse forestière et les bois de qualité inférieure (montant maximum de 1 million de dollars par projet); Volet 3 : Créer une plus grande valeur ajoutée au sein de l'industrie des produits forestiers ou dans toute autre industrie utilisant des produits forestiers (montant maximum de 2,5 millions de dollars par projet)

Depuis sa création, le Programme Innovation Bois a soutenu 320 projets grâce à plus de 245 millions de dollars en aide financière. Ces projets ont généré près de 1,8 milliard de dollars d'investissements, créé plus de 2 300 emplois et consolidé plus de 16 000 emplois.

Liens connexes :

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Source : Naomy Martin

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