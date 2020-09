Selon un sondage RBC, 87 % des propriétaires d'entreprise ont confiance en leur capacité de se rétablir rapidement en cas de difficultés

TORONTO, le 16 sept. 2020 /CNW/ - L'adaptabilité, l'optimisme et l'ingéniosité face aux défis sont des qualités qui ont toujours caractérisé les entrepreneurs canadiens. Dans le sondage RBC sur la petite entreprise 2020, les propriétaires d'entreprise se montrent plus confiants que la moyenne des Canadiens quant à leur capacité de demeurer résilients en ces temps d'incertitude et de reprise économique - important signe d'optimisme. Devant les difficultés, près de 9 propriétaires d'entreprise sur 10 affirment pouvoir rebondir, contre 72 % pour la population générale interrogée. De même, les propriétaires d'entreprise (88 %) ont davantage confiance en leur capacité à trouver des solutions créatives aux problèmes que la population générale (73 %).

La résilience est influencée par divers facteurs émotionnels et comportementaux et par l'état de préparation des entreprises. Dans les conditions difficiles posées par la pandémie, c'est l'optimisme des entrepreneurs canadiens qui sera déterminant pour la suite des choses. Selon les résultats du sondage, 82 % des propriétaires sondés s'attendent à ce que leur entreprise surmonte la crise sanitaire et 22 % s'attendent même à une croissance des affaires dans les six prochains mois.

« Les petites entreprises, et les Canadiens inspirants qui tiennent leurs rênes, ont toujours été le pilier de l'économie de notre pays, a déclaré Lori Darlington, vice-présidente, Petite entreprise et partenariats stratégiques, RBC. L'entrepreneuriat exige beaucoup de résilience, surtout en ces temps sans précédent. Heureusement, la majorité des entrepreneurs ont les qualités nécessaires pour surmonter les hauts et les bas de cette aventure : force mentale, adaptabilité et sens aigu des affaires. En jumelant leurs forces avec les bons outils et les bons conseils et en prenant des mesures de planification et d'adaptation pendant la phase de reprise, ils sont à même de relancer leur entreprise. »

Les expériences de la petite enfance peuvent façonner la résilience des futurs entrepreneurs

La résilience qui caractérise les entrepreneurs canadiens trouve souvent ses racines dès le plus jeune âge. Plus d'un entrepreneur sur trois (34 %) a indiqué qu'il avait connu un épisode de détresse ou d'instabilité financière pendant l'enfance, comparativement à seulement 20 % des Canadiens interrogés dans l'ensemble.

Parmi les répondants, un plus grand nombre d'entrepreneurs (35 %) ont répondu avoir des parents entrepreneurs ou travailleurs autonomes (comparativement à 29 % chez la population générale).

Les répondants qui, enfants, ont été encouragés à gagner de l'argent par des projets d'entrepreneuriat ont eu plus de chances de devenir propriétaires d'entreprise plus tard : 30 % des propriétaires d'entreprise ont dit avoir vécu une expérience entrepreneuriale en jeune âge, comparativement à 24 % au sein de la population générale.

« Comme le montrent ces statistiques, la résilience naît souvent dans l'adversité, a commenté Mme Darlington. Certes, la pandémie de COVID-19 transforme le secteur de la petite entreprise tel que nous le connaissons, mais les défis d'aujourd'hui promettent de paver la voie à une nouvelle génération d'entrepreneurs canadiens encore plus résilients. »

Conscients de la valeur des petites entreprises, les Canadiens offrent aux entrepreneurs des suggestions pour favoriser la reprise de leurs activités

S'il ne fait aucun doute que la résilience des entrepreneurs du pays jouera un rôle dans la préparation des entreprises aux défis à venir, le sondage a aussi permis de révéler un formidable soutien aux petites entreprises : 8 Canadiens sur 10 affirment avoir pris conscience de l'importance des petites entreprises dans leur collectivité à la suite de la pandémie.

Cette vague de soutien des Canadiens envers les petites entreprises s'accompagne de suggestions qui pourraient aider les entrepreneurs dans leurs efforts de reprise au cours de l'année à venir.

Par exemple, compte tenu des directives de distanciation sociale visant à contrer la COVID-19, la demande des consommateurs pour des solutions d'affaires numériques est en hausse. Pas moins de 88 % des répondants ont dit que, pour réussir, les entreprises devront offrir une présence numérique de bout en bout, ce qui laisse entendre que les commandes en ligne, les paiements sans contact et les publicités dans les médias sociaux devraient être considérés comme des priorités absolues pour les entreprises prospectives (et moins comme des activités dites intéressantes).

Et, selon les Canadiens, voici les trois principales priorités que devraient viser les entreprises au cours des 12 prochains mois pour favoriser leur reprise et leur croissance : parfaire leur offre de produits ou services de base (61 %), établir un plan de reprise (57 %) et faire preuve de prudence sur le plan financier (51 %).

Priorités absolues des entreprises canadiennes au cours des 12 prochains mois Canadiens sondés Parfaire l'offre de produits ou services de base afin d'améliorer l'expérience client 61 % Établir un plan de reprise tenant compte des risques et défis à venir 57 % Réduire les coûts et rembourser la dette 51 % Investir dans le marketing et les ventes pour rejoindre de nouveaux clients 41 % Conquérir de nouveaux marchés, y compris de nouvelles régions géographiques ou de nouveaux secteurs d'activité 38 %

Pour aider les propriétaires d'entreprise canadiens à amorcer leur parcours vers la reprise et la croissance des activités, RBC met à leur disposition des outils et des ressources qui vont au-delà des solutions bancaires traditionnelles. Voici quelques-unes des solutions numériques à la portée des clients de RBC :

Ownr , une solution en ligne abordable qui permet d'enregistrer son entreprise ou de la constituer en société rapidement

, une solution en ligne abordable qui permet d'enregistrer son entreprise ou de la constituer en société rapidement Une gamme de comptes d'entreprise dont l'ouverture peut se faire rapidement en ligne avec l'aide d'un conseiller virtuel et dont l'utilisation convient aux entreprises comptant plusieurs propriétaires

Une solution de paiement et de commerce électronique simple et intégrée, par l'intermédiaire de Moneris et Bookmark, pour créer une boutique en ligne et faire croître les affaires

Des solutions numériques de tiers comme Magnet, ADP, League et Wello pour attirer les talents, gérer efficacement la paie et les programmes d'avantages sociaux et de bien-être, et offrir aux employés des services virtuels axés sur la santé mentale et physique

Les entrepreneurs ont accès à bon nombre de ces outils, ressources et conseils d'affaires sur la plateforme en ligne Navigateur RBC pour la petite entreprise : https://www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/navigateur-pour-la-petite-entreprise/index.html .

À propos du sondage

Ce sont là quelques résultats d'un sondage Ipsos réalisé du 8 au 10 juin 2020 pour le compte de RBC. Le sondage a été mené en ligne auprès d'un échantillon de 2 000 Canadiens de 18 ans et plus, membres et non-membres du Panel Ipsos Je-dis. De ces répondants, 320 étaient propriétaires d'entreprise. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont considérés comme exacts à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été consultée. L'intervalle est de ±6,2 points de pourcentage entre les propriétaires d'entreprise.

Renseignements: Yuri Park, RBC, [email protected], 437 229-2742

