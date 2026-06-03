La Réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile à La Tuque pour un premier exercice de grand déploiement

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Les 6 et 7 juin, à La Tuque, une centaine de membres de la Réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile (RIUSC) participeront à l'exercice Résonance I, une première simulation de déploiement à grande échelle. Les citoyens pourront donc apercevoir des interventions d'urgence inhabituelles sur le territoire de la ville lors de ces deux jours.

Rappelons que la RIUSC offre une capacité supplémentaire de réponse aux sinistres lors de circonstances exceptionnelles qui dépassent les ressources municipales et régionales. Les municipalités ou MRC peuvent alors demander au ministère de la Sécurité intérieure le déploiement de cette réserve, qui compte plus de 400 réservistes formés spécifiquement pour les interventions de sécurité civile.

Lors des activités de terrain prévues les 6 et 7 juin 2026, les réservistes exerceront quatre tâches principales, afin de tester l'arrimage opérationnel de la réserve avec l'ensemble du système de sécurité civile du Québec. Ils effectueront du porte à porte pour sensibiliser la population aux enjeux liés à la sécurité lors de catastrophes naturelles, mettront en place un centre d'hébergement d'urgence (qui leur servira aussi de logement au cours de l'exercice), géreront des débris pour libérer l'accès à des infrastructures essentielles et construiront une digue de sacs de sable.

Citations :

« Nos communautés sont de plus en plus résilientes face aux aléas climatiques et à leurs conséquences. Je l'ai constaté sur le terrain lors des crues printanières : les équipes municipales sont proactives et agiles. Nous avons mis en place la RIUSC pour renforcer leurs capacités d'intervention sur le terrain lorsque celles-ci sont dépassées. L'exercice Résonance I est un pas de plus dans ces efforts qui permettent aux autorités municipales et régionales de compter sur des centaines de volontaires bien formés et prêts à répondre à l'appel. J'encourage d'ailleurs les personnes qui souhaitent mieux soutenir leurs communautés à s'inscrire aux camps de qualification de la Réserve, qui ont lieu régulièrement, un peu partout au Québec. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Heureusement, aucun sinistre n'a nécessité le déploiement de la RISUC depuis sa création en 2025. Même si on souhaite ne pas avoir recours au déploiement de la Réserve, cet exercice est essentiel pour garantir une réponse efficace en cas de besoin, pour assurer un maintien des connaissances des mécanismes de coordination et de déploiement. Je remercie les centaines de bénévoles qui n'ont pas hésité à lever la main pour venir en aide à leurs concitoyens lors de sinistres. »

Éric Caire, adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité intérieure (volet sécurité civile)

« Les citoyens de La Tuque et de la région ont été grandement affectés par la période des incendies de forêt au cours des dernières années. Je remercie les équipes locales et régionales pour leur travail incroyable. Notre région est toute désignée pour accueillir cet exercice, par son vaste territoire et ses réalités forestières. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants :

Le ministère de la Sécurité intérieure est responsable de la mise en œuvre de la Réserve d'urgence d'intervention en sécurité civile et s'appuie sur les organisations désignées comme déjà actives en sécurité civile que sont l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, la Croix-Rouge canadienne et la Société de protection des forêts contre le feu.

À ce jour, plus de 400 réservistes ont été formés depuis la création de la RIUSC en avril 2025.

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Réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]