La rentrée scolaire rime avec sécurité routière

MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) est fier d'annoncer qu'une subvention de 1 385 516 $ a été accordée par le ministère des Transports du Québec pour la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation aux abords des écoles pour la sécurité des usagers.

Cette subvention est associée au programme d'aide financière au développement du transport actif dans les périmètres urbains 2018-2019 du ministère. Cet investissement vise au total onze intersections et sept écoles. Cette année, les travaux sont réalisés pour cinq intersections et quatre écoles, soit Bedford, Saint-Raymond, Les Enfants-du-Monde et Simonne-Monet. Dès 2020, les six intersections restantes ainsi que l'école des Nations et l'Académie Beth Rivkah et l'école Petit Chapiteau seront visées par les réaménagements. Ces améliorations s'ajoutent à une multitude de nouveaux aménagements à travers l'arrondissement de CDN-NDG pour renforcer la sécurité des corridors scolaires.

Sécuriser les abords des écoles est un élément essentiel à la qualité de vie des citoyens et des familles. Depuis quelques jours déjà, enfants, adolescents, et même jeunes adultes déambulent sur les trottoirs de l'arrondissement pour se rendre à l'école. Comptant près d'une centaine d'institutions d'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire, l'arrondissement a à cœur la sécurité de tous et surtout, le bien-être de milliers d'élèves qui circulent sur son territoire quotidiennement.

Parmi les mesures mises en place pour faciliter les déplacements des piétons et la traversée des rues, on compte :

l'ajout de 300 dégagements de 5 mètres aux intersections;

l'ajout de 24 intersections avec de nouvelles saillies de trottoir;

l'amélioration du marquage des symboles prioritaires, dont les passages piétons, les pictogrammes et les blocs écoliers, et les lignes d'arrêt;

une réalisation plus rapide du marquage;

l'ajout de 9 zones tampons pour réduire le risque d'emportiérage, en plus des 150 balises pour séparer les pistes de la voie de circulation.

Le transport actif devenant de plus en plus populaire, le rendre sécuritaire doit être prioritaire, notamment par l'apaisement de la circulation dans les secteurs scolaires et l'incitation aux comportements responsables. « Nous souhaitons tous que les familles choisissent les transports actifs pour se rendre à l'école. La marche ou le vélo aident à lutter contre la sédentarité et ses effets néfastes sur la santé, et participent à la création d'un environnement plus sain. Je suis heureuse de souligner aujourd'hui les efforts que nous faisons pour garantir aux enfants des corridors scolaires agréables et sécuritaires, » affirme la mairesse de l'arrondissement, madame Sue Montgomery.

Notons que déjà en 2018, l'arrondissement avait réduit la limite de vitesse à 30 km/h sur toutes les rues de nos quartiers résidentiels et à 40 km/h sur la majorité des rues artérielles. Un peu plus de 70 dos d'âne supplémentaires et 35 afficheurs radar ont été ajoutés.

« La sécurité de nos élèves demeure une priorité. Nous sommes reconnaissants du soutien et de la collaboration que nous offre la mairesse d'arrondissement, madame Sue Montgomery en matière de sécurité routière aux abords de notre école. Son écoute quant à nos besoins a permis certaines améliorations au cours de la dernière année; nous avons pleinement confiance que certains autres projets visant la sécurité routière se réaliseront à court et à moyen terme », ajoute Nathalie Lacroix-Maillette, directrice de l'École Royal Vale.

« CDN-NDG adhère à la Vision Zéro et à son plan d'action 2019-2021, dont l'objectif est d'éliminer les décès et les blessés graves sur le réseau routier montréalais. Nous investissons dans la sécurité de tous les citoyens, parce qu'un décès dans les rues de Montréal…c'est un décès de trop, » conclut la mairesse Montgomery.

Suivez-nous sur Facebook @CDN.NDG

Abonnez-vous à l'infolettre La Citoyenne :

www.ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg/infolettre

Créez votre compte sur beta.montreal.ca et abonnez-vous dès maintenant pour recevoir les alertes de l'arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements: Source : Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; Information : 514 872-4863

Related Links

http://www.ville.montreal.qc.ca