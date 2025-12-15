Mission en Europe - Première mission de Christopher Skeete en Allemagne - Renforcement des partenariats économiques dans des secteurs stratégiques

QUÉBEC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, a effectué une mission en Allemagne, à Düsseldorf, Hambourg et Kiel, où il a pris part à plusieurs rencontres économiques et politiques, afin d'identifier des occasions d'affaires pour les entreprises québécoises sur les marchés européens. Cette mission s'inscrit dans la nouvelle vision économique de notre gouvernement, qui souhaite diversifier ses marchés et élargir ses partenariats.

Dans ces trois villes, le ministre s'est entretenu avec des représentants d'entreprises dans l'objectif de positionner le Québec comme un acteur de choix dans des secteurs stratégiques tels que la défense, l'aérospatiale, les minéraux critiques et stratégiques, la transition énergétique et l'industrie maritime. Des rencontres ont ainsi eu lieu avec Rheinmetall, acteur incontournable du domaine de l'armement implanté au Québec, avec TKMS, géant de l'industrie navale, ainsi qu'avec Aurubis, entreprise spécialisée dans la production et le recyclage de cuivre. Dans le but de renforcer les collaborations existantes avec le Québec, il a aussi échangé avec les entreprises HENSOLDT et Lufthansa Technik Defense, partenaires de Bombardier dans le programme Persistent German Airborne Surveillance System (PEGASUS).

Des entretiens politiques ont également contribué à resserrer les relations du Québec avec des acteurs allemands de premier plan. Ainsi, le ministre a rencontré le premier maire de Hambourg afin de renforcer les liens, notamment dans les domaines de l'aérospatiale et de l'industrie maritime. Pour appuyer les occasions de collaboration économique, le ministre s'est aussi entretenu avec le ministre de l'Économie, des Transports, de l'Emploi, de la Technologie et du Tourisme du Schleswig-Holstein.

Citation :

« Le monde tel que nous le connaissons est en train de changer, et le Québec doit tirer son épingle du jeu. Les actions que nous portons à l'international et avec nos partenaires européens servent à instaurer une relation de confiance économique et culturelle, en plus d'assurer au Québec un accès toujours renforcé au marché européen pour nos entreprises et nos institutions. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Rappelons que le ministre Skeete prenait part à une mission qui s'est déroulée du 8 au 13 décembre à travers plusieurs pays d'Europe, dont le Royaume-Uni et la Belgique.

Le Québec maintient des liens étroits avec le gouvernement fédéral allemand et ses États fédérés, particulièrement avec la Bavière (coopération en place depuis 1989) et Hambourg (partenariat stratégique signée en 2024).

Troisième économie mondiale et première économie européenne avec un PIB estimé à près de 4 700 G$ US en 2024, l'Allemagne est un partenaire majeur de l'action internationale du Québec, en particulier dans le domaine économique.

En 2024, le pays était le premier partenaire commercial européen et le quatrième au monde du Québec, avec des échanges totalisant près de 8,0 G$.

Présent en Allemagne depuis 1970, le Québec y dispose de deux représentations : la Délégation générale du Québec à Munich et l'Antenne du Québec à Berlin. Outre l'Allemagne, ces représentations couvrent également la Suisse et l'Autriche.

Liens connexes :

Minéraux critiques et stratégiques : Une collaboration renforcée entre le Québec et le Royaume-Uni

Mission en Belgique - Québec signe un accord historique avec le Comité européen des régions

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

Facebook Linkedin

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, 438 821-6755, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]