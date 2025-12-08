Minéraux critiques et stratégiques : Une collaboration renforcée entre le Québec et le Royaume-Uni

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, s'est rendu à Londres, au Royaume-Uni, afin de procéder à la signature d'une déclaration d'intention, aux côtés du ministre de l'Industrie pour le ministère des Affaires et du Commerce et pour le ministère de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone du Royaume-Uni, Chris McDonald. Cette première déclaration entre les deux nations vise à approfondir la coopération bilatérale dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques et ainsi positionner le Québec comme un partenaire de confiance pour ce secteur hautement stratégique. Cette initiative répond directement à la nouvelle vision économique de notre gouvernement et témoigne de notre volonté de diversifier nos marchés, d'accroître nos collaborations en Europe et de saisir de nouvelles occasions d'affaires, notamment dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques.

Le Québec et le Royaume-Uni mettront en valeur leur expertise dans le domaine minier afin de promouvoir la diversification et la résilience des chaînes d'approvisionnement transatlantiques. Au moment de la signature, les ministres ont souligné l'importance pour le Québec et le Royaume-Uni de collaborer étroitement dans ce secteur névralgique, rappelant la solidité des liens qui les unissent, fondés sur des valeurs démocratiques et des priorités économiques communes, ainsi qu'une vision partagée de l'avenir énergétique et technologique.

La Déclaration d'intention dans le domaine des minéraux critiques entre les gouvernements du Québec et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord conclut une séquence qui a permis de renforcer les liens entre le Québec et le Royaume-Uni, en plus de mobiliser les acteurs du secteur minier autour d'objectifs communs. En novembre dernier, le Royaume-Uni a été mis à l'honneur lors du congrès Québec Mines + Énergie 2025, organisé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Plus récemment, le gouvernement britannique dévoilait sa nouvelle stratégie minérale, confirmant ainsi sa volonté de s'appuyer sur des partenariats internationaux pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et stratégiques. Enfin, la semaine dernière, une délégation québécoise menée également par le MRNF participait au plus grand événement minier d'Europe, Resourcing Tomorrow. Cette mission a permis de positionner l'expertise du Québec et de faire la promotion de son potentiel minier.

Le ministre Skeete a profité de son passage à Londres pour rencontrer des organisations dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, autres priorités de notre gouvernement. Parmi ces rencontres, il s'est notamment entretenu avec l'équipe de James Appathurai, le directeur général par intérim de la Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), l'initiative de l'OTAN consacrée à l'intégration de jeunes entreprises technologiques dans des domaines militaires clés des pays membres de l'OTAN, ainsi qu'avec l'équipe de Kevin Craven, président-directeur général de Aerospace Defence and Security Group. Il s'est également entretenu avec le ministre d'État pour l'Europe, l'Amérique du Nord et les Territoires d'outre-mer du Royaume-Uni, Stephen Doughty. Cette discussion a porté sur les priorités communes afin d'identifier les occasions de collaboration.

« Nous vivons une période de grands changements qui nous poussent à diversifier notre économie. Dans cette optique, et grâce à la richesse de notre sous-sol et à l'expertise de nos entreprises, notre gouvernement renforce nos liens avec le Royaume-Uni, met de l'avant sur la scène internationale notre savoir-faire en matière de développement responsable des minéraux critiques et stratégiques et crée de la richesse ici, au Québec. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Nous avons besoin de minéraux critiques pour absolument tout -- des téléphones que nous utilisons aux voitures que nous conduisons -- et le gouvernement agit grâce à ce nouveau partenariat, qui nous aidera à sécuriser nos approvisionnements. Notre nouvelle Stratégie sur les minéraux critiques vise à établir de nouveaux partenariats internationaux afin de diversifier nos sources d'approvisionnement de ces minéraux. Avec cette signature, nous n'avons pas perdu de temps afin de renforcer nos chaînes d'approvisionnement à long terme. »

Chris McDonald, ministre de l'Industrie pour le ministère des Affaires et du Commerce et pour le ministère de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone

« Le développement des filières de minéraux critiques et stratégiques (MCS) représente une occasion économique à saisir pour le Québec. Les MCS sont essentiels à la transition technologique en cours à l'échelle mondiale et nous sommes prêts à répondre à la demande dans le respect des plus hauts standards environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par cette déclaration d'intention avec le Royaume-Uni, le Québec vient renforcer son positionnement stratégique et sécuriser ses chaînes de valeur. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

La Déclaration d'intention dans le domaine des minéraux critiques entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord permettra de favoriser des investissements provenant du Royaume-Uni au Québec, d'encourager le dialogue et le développement d'initiatives conjointes axées sur le partage d'expertise et d'encourager les secteurs public, privé et universitaire à se mobiliser, afin de favoriser la mise en œuvre de projets innovants et mutuellement bénéfiques.

permettra de favoriser des investissements provenant du Royaume-Uni au Québec, d'encourager le dialogue et le développement d'initiatives conjointes axées sur le partage d'expertise et d'encourager les secteurs public, privé et universitaire à se mobiliser, afin de favoriser la mise en œuvre de projets innovants et mutuellement bénéfiques. Rappelons qu'en 2020, le Québec est devenu le premier gouvernement au Canada à publier un Plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques , couvrant l'ensemble de la chaîne : exploration, transformation, développement de filières industrielles et recyclage. Celui-ci mise sur la richesse du sous-sol québécois pour développer des secteurs industriels stratégiques.

, couvrant l'ensemble de la chaîne : exploration, transformation, développement de filières industrielles et recyclage. Celui-ci mise sur la richesse du sous-sol québécois pour développer des secteurs industriels stratégiques. Une déclaration d'intention de coopération en matière de minéraux critiques et stratégiques a été signée avec la France en 2023 et avec les Pays-Bas en 2025.

