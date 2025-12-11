Mission en Belgique - Québec signe un accord historique avec le Comité européen des régions

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, a terminé sa première mission officielle en Belgique par la signature d'un accord de coopération avec le Comité européen des régions. Le Québec devient ainsi le premier État fédéré non européen à conclure un tel partenariat, confirmant son rôle de précurseur en Europe.

Cet accord, signé avec la présidente du Comité européen des régions, Kata Tüttő, vise à créer un cadre de collaboration pour réaliser des projets dans des domaines d'intérêt commun, notamment l'économie et la culture. Avec cette signature, notre gouvernement renforce le positionnement du Québec auprès d'une institution européenne majeure et vient nous ancrer dans le plus important marché économique du monde. Regroupant plus de 650 régions et villes européennes qui représentent un marché de plus de 448 millions d'habitants, ce territoire offre de multiples occasions d'affaires pour les entreprises québécoises.

À l'occasion de son passage à Bruxelles, Christopher Skeete a aussi pu s'entretenir avec l'envoyé personnel du premier ministre du Canada pour l'Union européenne, John Hannaford, et l'ambassadeur du Canada auprès de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, Nicholas Brousseau. Dans le contexte des négociations portant sur la participation du Canada au programme Agir pour la sécurité en Europe (SAFE), le ministre a souligné la façon dont le Québec peut contribuer concrètement grâce à ses industries de pointe, notamment en aérospatiale, en défense et en minéraux critiques.

Le ministre a également pris la parole au Parlement européen dans le cadre d'un événement de la Conférence des Régions périphériques maritimes (CRPM). Il a annoncé que le Québec accueillera l'Assemblée générale de la Commission Arc Atlantique à Québec, en juin 2026, en collaboration avec les acteurs du secteur maritime de la province.

Le ministre a finalement profité de sa présence en Belgique pour rencontrer différents acteurs politiques de haut niveau, dont le ministre-président du gouvernement wallon, Adrien Dolimont, la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth Degryse, la ministre wallonne de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, Cécile Neven, ainsi que le président du Parlement wallon, Willy Borsus. Il a aussi discuté de sécurité économique, de chaînes d'approvisionnement, d'innovation technologique et de défense avec le directeur général adjoint du Task Force SAFE de la Direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace de la Commission européenne, Herald Ruijters, et le directeur général adjoint de la Direction générale du commerce et de la sécurité économique de la Commission européenne, Leopoldo Rubinacci. Il a finalement échangé avec des entreprises québécoises présentes au Benelux et différents donneurs d'ordres du territoire lors d'une table ronde économique. M. Skeete poursuivra son déplacement en Europe vers l'Allemagne, où d'autres rencontres diplomatiques et économiques sont prévues.

« La signature de cet accord permet de réitérer la volonté du Québec de se présenter comme un allié important pour ses partenaires européens. Dans un contexte géopolitique instable, le Québec et l'Union européenne ont tout avantage à se rapprocher en tant que partenaires stables et fiables. Cette initiative est une reconnaissance importante du rôle et de la crédibilité internationale du Québec et un levier de développement de partenariats stratégiques entre le Québec et l'Union européenne dans une perspective de diversification des marchés. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« La coopération entre le Comité européen des régions et le Québec reflète une conviction commune : les régions et les villes sont des moteurs de progrès des deux côtés de l'Atlantique. En travaillant ensemble, nous renforçons nos territoires et les valeurs démocratiques qui nous unissent. Le Québec est un partenaire stratégique pour nous, et notre collaboration continuera de se développer dans les années à venir grâce à notre accord de coopération. »

Kata Tüttő, présidente du Comité européen des régions

Cette mission vise à renforcer les liens politiques, économiques, institutionnels, scientifiques et culturels avec les institutions européennes et les États membres de l'Union européenne. En 2024, la valeur des exportations de marchandises du Québec vers l'Europe a atteint 14,2 G$, un sommet historique. Les exportations à destination de l'Europe ont augmenté de 13,1 % par rapport à 2023, une croissance beaucoup plus forte que celle de l'ensemble des exportations vers l'international (+4,6 %).

En 2024, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l'Europe ont totalisé près de 47,2 G$, soit 18,9 % du commerce total du Québec, en hausse de 5,2 % par rapport à 2023. Il s'agit également d'une croissance plus forte que celle de l'ensemble des échanges commerciaux avec l'international (+3,0 %).

Le Comité européen des régions, fondé en 1994, est l'assemblée des représentants locaux et régionaux de l'Union européenne qui permet aux pouvoirs infranationaux de faire entendre directement leur voix au sein du système institutionnel de l'Union européenne.

La Délégation générale du Québec à Bruxelles a été établie en 1972. En plus d'être responsable du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), la déléguée générale, Hélène Drainville, pilote les relations du Québec avec les institutions européennes.

