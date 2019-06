La promotion hors Québec du Tour de Beauce assurée pour 2019 et 2020

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 100 000 $ à la corporation Grand Prix Cycliste de Beauce et à Cyclisme Canada

SAINT-GEORGES, QC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien (Sport Canada)

Le tourisme est l'un des secteurs qui connaît une croissance parmi les plus rapides partout dans le monde et il s'agit d'un excellent vecteur de croissance économique pour le Canada. Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables des régions et qui trouvent écho bien au-delà de la région de Chaudière-Appalaches.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, annoncent que la corporation Grand Prix Cycliste de Beauce (GPCB) et Cyclisme Canada se voient accorder une aide financière totale de 103 000 dollars du gouvernement du Canada.

De ce montant, DEC verse une contribution financière non remboursable de 53 000 dollars afin de permettre aux organisateurs de poursuivre les activités de promotion du Tour de Beauce sur les scènes nationale et internationale et d'assurer la promotion hors Québec des Championnats canadiens de cyclisme sur route. La contribution financière de 50 000 dollars octroyée par Sport Canada pour cette année assurera également la mise en œuvre du Tour de Beauce 2019.

Fondé en 1986, Grand Prix Cycliste de Beauce présente annuellement une demi-douzaine d'événements à caractère sportif, principalement des épreuves cyclistes de différents calibres, dont l'épreuve phare est le Tour de Beauce. L'année 2019 marquera la 34eédition du Tour de Beauce, qui réunira près de 20 équipes regroupant environ 138 coureurs d'une vingtaine de pays qui parcourront sur cinq jours plus de 630 km, principalement dans la région de la Chaudière-Appalaches. De plus, le GPCB organisera, en juin 2019 et 2020, les Championnats canadiens de cyclisme sur route.

Citations

« En investissant dans les activités du Grand Prix Cycliste de Beauce et dans d'autres manifestations sportives, récréatives et culturelles, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nous contribuons à stimuler le tourisme, à créer des emplois de qualité, à dynamiser les régions et à assurer la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer des événements sportifs prestigieux tels que le Tour de Beauce 2019. Cette rencontre sportive permet à nos athlètes de rivaliser avec les meilleurs du monde et leur donne l'occasion de briller sur la scène internationale. Félicitations à toutes les personnes impliquées dans l'organisation, la planification et la participation à cet événement important qui offrira aux spectateurs des performances époustouflantes. »

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

Faits en bref

L'aide financière accordée par DEC pour 2019 et 2020 est consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec. Cette somme permet au GPCB de réaliser diverses activités destinées à promouvoir le Tour de Beauce auprès de clientèles internationales.

Sport Canada, par l'entremise de son Programme d'accueil, octroie un montant de 50 000 $ pour l'année 2019 à Cyclisme Canada pour la présentation du Tour de Beauce 2019.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le Tour de Beauce est une étape majeure dans la classification des athlètes aspirant aux Championnats du monde et jouit de la plus haute sanction de l'Union cycliste internationale (UCI) au Canada au chapitre des courses sur route par étapes pour hommes élites.

