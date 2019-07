La première exposition majeure d'œuvres d'impressionnistes canadiens s'ouvre à Munich

Le Musée des beaux-arts du Canada présente l'exposition Le Canada et l'impressionnisme . Nouveaux horizons à la Kunsthalle München.

. à la Kunsthalle München. L'exposition regroupe 121 tableaux d'artistes canadiens rarement exposés, peints entre 1880 et 1930.

Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons sera présentée dans trois villes européennes avant de prendre l'affiche à Ottawa à l'automne 2020.

OTTAWA, le 17 juill. 2019 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada ouvre sa nouvelle exposition, Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons, le 19 juillet 2019 à la Kunsthalle München (Munich, Allemagne). Présentée en collaboration avec la Kunsthalle München, la Fondation de l'Hermitage (Lausanne, Suisse) et le Musée Fabre (Montpellier, France), l'exposition permettra au public européen de découvrir la contribution d'artistes canadiens au mouvement impressionniste au tournant du XXe siècle. L'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons sera présentée à Munich jusqu'au 17 novembre 2019.

Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et conçue par Katerina Atanassova, conservatrice principale de l'art canadien, cette exposition sans précédent en dit autant sur le Canada lui-même que sur la créativité des impressionnistes canadiens. L'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons, qui couvre près de cinq décennies, regroupe 121 tableaux réalisés par 36 artistes canadiens qui proviennent de collections renommées - tant publiques que privées - du Canada et d'ailleurs.

Les œuvres de cette exposition sont regroupées en huit sections retraçant le parcours des artistes canadiens depuis leur arrivée en France, où ils se sont inspirés de l'École de Barbizon, avant d'adopter et de réinterpréter les techniques impressionnistes. Les thématiques abordées sont : Sur le chemin de l'impressionnisme : les artistes canadiens à l'étranger ; Impressions de la France ; Au bord de l'eau ; Jeunesse et lumière : reflets de l'enfance ; Passe-temps paisibles : moments de détente au féminin ; Revenir en terre natale : le retour des impressionnistes canadiens et Peindre le Canada : de l'impressionnisme au modernisme.

« Les artistes canadiens ont été des membres actifs du célèbre mouvement impressionniste qui a pris naissance dans la France du XIXe siècle », a souligné la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda, docteure en histoire de l'art. « Tout comme les artistes le font encore de nos jours, ces artistes ont beaucoup voyagé à travers l'Europe et collaboré avec leurs pairs. Les magnifiques résultats de leurs aventures sont présentés dans Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons, et je crois que les visiteurs qui verront cette exposition à Munich, à Lausanne et à Montpellier en ressentiront l'impact. »

« Depuis près de 100 ans, le Musée des beaux-arts du Canada convie le public à découvrir l'art canadien par l'entremise de son programme d'expositions itinérantes », a indiqué la sous-directrice des expositions et du rayonnement du Musée, Anne Eschapasse. « Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons perpétue cette tradition en diffusant sur la scène internationale l'histoire de la contribution unique de nos artistes au mouvement impressionniste. »

À la suite de sa présentation à la Kunsthalle München, l'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons sera présentée à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne en Suisse du 24 janvier au 24 mai 2020 et au Musée Fabre de Montpellier en France du 13 juin au 27 septembre 2020. Pour sa présentation au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, à l'automne 2020, l'exposition s'enrichira d'une sélection de documents d'archives, de photographies, d'œuvres sur papier et de sculptures.

« Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons a été mécénée par une communauté soudée de philanthropes canadiens dont la passion, alliée à une fine connaissance de l'art canadien et à un engagement en faveur de la recherche est une source d'inspiration », a souligné la chef de la direction de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, Karen Colby-Stothart. L'exposition est présentée grâce à l'exceptionnelle générosité de son Mécène, la Fondation A.K. Prakash.

La tournée internationale en Allemagne, en Suisse et en France a été rendue possible grâce à la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et à ses donateurs, notamment la Fondation de la famille Lassonde, la Fondation de la famille Donald R. Sobey et les Mécènes distingués du Musée des beaux-arts du Canada, une famille pancanadienne de philanthropes visionnaires qui appuient des projets porteurs et des partenariats innovants. La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada reconnaît également la contribution de la maison de vente aux enchères Heffel, de la Masters Gallery, de Kanta Marwah et de Michael et Renae Tims, de même que celle de plusieurs donateurs individuels qui participent avec conviction et enthousiasme à l'avancement des connaissances relatives à l'art canadien, au Canada et à l'étranger.



