HAIDA GWAII, BC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Nation Haïda se sont associés pour renforcer les mesures de protection et préserver davantage l'important écosystème marin, les paysages uniques, la diversité de la vie marine et le riche patrimoine écologique et culturel de Haida Gwaii. Les îles abritent la réserve de parc national, la réserve d'aire marine nationale de conservation et le site du patrimoine Haïda Gwaii Haanas, qui comprend le site de SGang Gwaay, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et le président du Conseil de la Nation Haïda, Gaagwiis Jason Alsop, ont souligné le troisième anniversaire du lancement de la zone de protection volontaire (ZPV) pour la navigation sur la côte ouest de Haida Gwaii dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, notant un taux de conformité de 94 %. La ZPV joue un rôle important dans l'atténuation des impacts actuels et futurs de la navigation en réduisant le nombre de navires transitant par cette zone écologique sensible.

Instaurée en septembre 2020, la ZPV réduit le risque d'échouage et d'autres incidents maritimes autour de Haida Gwaii en exigeant que les navires d'une jauge brute de 500 ou plus transitant par la côte ouest de Haida Gwaii observent une distance minimale de 50 milles nautiques (NM) du rivage, avec quelques exceptions :

des navires de croisière, qui sont priés d'observer une distance minimale de 12 NM des côtes;

des navires transitant entre les ports du Nord-Ouest du Pacifique ( Washington , Colombie-Britannique et Alaska ), qui sont priés d'observer une distance minimale de 25 NM des côtes;

, Colombie-Britannique et ), qui sont priés d'observer une distance minimale de 25 NM des côtes; des remorqueurs et des barges (y compris la poussée et le remorquage à quai) et des bateaux de pêche, qui sont totalement exemptés.

Malgré l'augmentation de la circulation maritime sur la côte Ouest du Canada, en 2022, 94 % des navires transitant le long de la côte ouest de Haida Gwaii ont respecté la ZPV, ce qui représente une amélioration de 5 % par rapport à 2021.

Le succès de la ZPV est le fruit d'une collaboration importante entre le Conseil de la Nation Haïda, le gouvernement du Canada et l'industrie du transport maritime. En maintenant ces partenariats et les engagements formels pris dans le cadre de l'Accord-cadre de réconciliation pour la gestion et la protection des océans à l'échelle biorégionale de 2018, nous pouvons continuer à travailler ensemble pour protéger le milieu marin et améliorer la sécurité maritime.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les communautés, les scientifiques et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement et faire croître notre économie, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans permet d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Le Conseil de la Nation Haïda reconnaît les efforts continus de l'industrie et des organisations partenaires pour soutenir le succès continu de la zone de protection volontaire pour la navigation sur la côte ouest de Haida Gwaii. La ZPV représente un premier pas important vers une protection à long terme et fait partie intégrante des diverses initiatives de collaboration en cours pour protéger Haida Gwaii et les moyens de subsistance qui dépendent depuis longtemps de la diversité culturelle et biologique unique de cette région. »

Gaagwiis Jason Alsop

Président du Conseil de la Nation Haïda

« La zone de protection volontaire pour la navigation de Haida Gwaii est une mesure essentielle pour assurer la sécurité des côtes et des voies navigables de Haida Gwaii. Ce partenariat fait notre fierté. En collaboration avec le Conseil de la Nation Haïda et grâce aux nombreux exploitants de navires qui participent à ces mesures volontaires, nous veillons à ce que nos océans et nos côtes restent propres et sécuritaires pour les générations à venir. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Depuis 2016, le Plan de protection des océans du Canada a permis de rendre la navigation plus sécuritaire, d'accroître la protection de nos écosystèmes marins et de renforcer le rôle des peuples autochtones dans la gestion de leurs côtes et de leurs voies navigables traditionnelles.

a permis de rendre la navigation plus sécuritaire, d'accroître la protection de nos écosystèmes marins et de renforcer le rôle des peuples autochtones dans la gestion de leurs côtes et de leurs voies navigables traditionnelles. Le Conseil de la Nation Hhïda a plaidé pour une distance de sécurité au large depuis 2014, lorsque le cargo russe Simushir a perdu son alimentation électrique lors d'une tempête et a failli s'échouer au large de la côte ouest de Haida Gwaii.

a perdu son alimentation électrique lors d'une tempête et a failli s'échouer au large de la côte ouest de Haida Gwaii. En 2018, le Conseil de la Nation Haïda et le gouvernement du Canada ont convenu de travailler ensemble sur la question de la dérive des navires sur la côte ouest de Haida Gwaii par le biais de l'Accord-cadre de réconciliation pour la gestion et la protection des océans à l'échelle biorégionale.

ont convenu de travailler ensemble sur la question de la dérive des navires sur la côte ouest de Haida Gwaii par le biais de l'Accord-cadre de réconciliation pour la gestion et la protection des océans à l'échelle biorégionale. La zone de protection volontaire fait partie de l'initiative de gestion proactive des navires menée dans le cadre du plan de protection des océans du Canada , qui vise à réduire les conflits entre les utilisateurs locaux des voies navigables et à protéger les zones sensibles sur le plan environnemental et culturel.

, qui vise à réduire les conflits entre les utilisateurs locaux des voies navigables et à protéger les zones sensibles sur le plan environnemental et culturel. La zone de protection volontaire soutient la réalisation des engagements pris par le Canada et le Conseil de la Nation Haïda dans le Plan directeur de Gwaii Haanas Gina 'Waadluxan KilGuhlGa Terre, mer et gens.

et le Conseil de la Nation Haïda dans le Plan directeur de Gwaii Haanas Gina 'Waadluxan KilGuhlGa Terre, mer et gens. La circulation maritime sur la côte ouest de Haida Gwaii continue d'être surveillée de près par la Nation Haïda et par Transports Canada grâce aux données recueillies dans le cadre de l'initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes, financée par le Plan de protection des océans.

