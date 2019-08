La Municipalité de Petit-Saguenay accroit son offre culturelle

Le gouvernement du Canada appuie la Municipalité de Petit-Saguenay pour bonifier son offre culturelle

SAGUENAY, QC, le 7 août 2019 /CNW/ - M. Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 60 000 dollars à la Municipalité Petit-Saguenay. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Cet appui financier, accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, a permis à Petit-Saguenay d'acquérir l'équipement de sonorisation et d'éclairage nécessaire pour offrir des spectacles de qualité à l'aréna Roberto-Lavoie.

Citations

« Nous savons qu'investir dans les infrastructures culturelles permet de bâtir des communautés plus fortes. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider des municipalités comme Petit-Saguenay à stimuler leur scène culturelle et à offrir des lieux de rassemblement créatifs et inspirants. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous sommes ravis de soutenir Petit-Saguenay et de donner la chance aux gens de notre région de voir des spectacles professionnels à l'aréna Roberto-Lavoie. Grâce à un équipement de qualité et une nouvelle scène ajustable, les citoyens pourront assister à des spectacles dans un environnement moderne et accueillant. »

- M. Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean

« L'acquisition d'équipement de spectacle permet de confirmer le rôle de l'aréna Roberto-Lavoie comme diffuseur culturel dans le Bas-Saguenay. Le succès du spectacle Marguerite présenté dans le cadre des festivités du 100e anniversaire est un exemple de ce que nous pourrons faire dans le futur. »

- M. Philôme La France, maire de la Municipalité de Petit-Saguenay

Les faits en bref

La municipalité de Petit-Saguenay est située dans la région administrative du Saguenay‒Lac-Saint-Jean et fait partie de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay. La municipalité a comme mandat d'offrir des services aux citoyens et de planifier le développement du territoire. Dans le cadre de son plan de revitalisation, elle accorde une grande importance à la culture comme vecteur de développement.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

