OTTAWA, ON, le 17 août 2023 /CNW/ - Les organismes de services communautaires sont en première ligne pour répondre aux besoins des communautés. Pendant la pandémie, bon nombre de ces organismes essentiels ont dû composer avec une plus grande demande de services, une baisse de revenus, une diminution des dons et une plus grande dépendance à l'égard des outils numériques. Leur relance postpandémie est essentielle pour qu'ils puissent continuer d'offrir des services et de s'adapter aux besoins changeants des communautés partout au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé que près de 5 500 projets reçoivent un financement du Fonds de relance des services communautaires. La ministre était accompagnée de représentants de la Croix-Rouge canadienne, des Fondations communautaires du Canada et de Centraide United Way Canada, qui sont les financeurs nationaux du Fonds de relance des services communautaires.

Les fonds versés aideront des organismes de services communautaires à s'adapter, à se moderniser et à s'équiper pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la pérennité des services qu'ils offrent.

Plus précisément, le soutien financier du Fonds de relance des services communautaires permettra à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif d'investir dans leur propre capacité organisationnelle pour :

adapter leur mode de prestation des services afin de répondre aux besoins de leur personnel et de leurs bénévoles;

acheter du matériel, comme des ordinateurs et des logiciels;

créer de nouvelles façons de travailler, par exemple en mettant au point de nouvelles méthodes de collecte de fonds;

offrir du soutien au personnel et aux bénévoles, comme de la formation ou un soutien en matière de santé mentale et de bien-être;

élaborer des plans en vue d'obtenir du financement provenant de diverses sources.

La ministre Sudds a fait cette annonce lors d'un événement organisé par le Boys and Girls Club of Ottawa (BGC Ottawa) au Ron Kolbus Clubhouse. BGC Ottawa a reçu 94 000 $ dans le cadre du Fonds de relance des services communautaires pour offrir du perfectionnement des compétences aux membres de son personnel, ce qui les aidera à améliorer leur résilience et leur confiance pour qu'ils puissent continuer d'offrir des programmes et des services essentiels aux jeunes.

Pour obtenir plus d'information, notamment la liste complète des projets financés, visitez le site Web des financeurs nationaux du Fonds de relance des services communautaires.

Citations

« Les organismes de services communautaires sont souvent les premiers à cerner les besoins émergents et à y répondre, et ils sont souvent les mieux placés pour générer un véritable changement à l'échelle locale. Grâce au Fonds de relance des services communautaires, le gouvernement du Canada reconnaît et appuie le rôle essentiel que jouent ces organismes pour bâtir des communautés fortes, résilientes et inclusives. Le financement versé aidera ces organismes à élargir leur portée, à renforcer leur résilience afin de mieux s'adapter aux nouveaux défis et à avoir une plus grande incidence sur la vie des personnes qu'ils servent. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« Aider les gens et les communautés du Canada à développer leur résilience est au cœur de la mission de la Croix-Rouge canadienne. C'est aussi ce que fait le Fonds de relance des services communautaires : investir dans les organismes communautaires pour les aider à se reconstruire et à se remettre des défis causés par la pandémie, afin qu'ils puissent continuer de répondre aux besoins des communautés et des personnes qu'ils servent. Nous remercions le gouvernement du Canada pour cet investissement dans la relance des organismes communautaires, ainsi que nos financeurs nationaux partenaires pour leur collaboration continue dans la gestion de cet important fonds. »

­­- La chef des urgences, de l'intervention, du rétablissement et de la résilience face au risque, Croix-Rouge canadienne, Amy Avis

« Le Fonds de relance des services communautaires montre que pour bâtir des communautés résilientes, nous avons besoin d'une action collective. En combinant nos ressources, nos connaissances et notre passion pour la transformation des communautés, nous pouvons façonner un avenir où chacun a sa place. Les Fondations communautaires du Canada, ainsi que leur réseau de fondations communautaires, croient que les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones savent ce dont ils ont besoin pour se reconstruire, se revitaliser et se remettre de la pandémie. Nous avons hâte de voir comment ces organismes se développeront grâce au soutien provenant de ce fonds. Ce fonds est une étape charnière de la relance et il créera un effet d'entraînement qui induira un changement à long terme, favorisera la résilience et renforcera la communauté. »

- La présidente de Fondations communautaires du Canada, Andrea Dicks

« Pour bâtir des communautés en santé, équitables et inclusives partout au Canada, le secteur des services communautaires doit être dynamique et résilient. Le Fonds de relance des services communautaires permet aux organismes de faire des investissements stratégiques qui renforcent leur capacité à réaliser leur mission. Ce financement arrive à un moment critique, car les organismes de services communautaires répondent à une demande importante et soutenue. Centraide United Way Canada et son réseau national d'organismes Centraide United Way sont heureux de collaborer avec leurs financeurs nationaux partenaires pour investir équitablement ces fonds, afin de soutenir un réseau solide et résilient de services communautaires essentiels. »

- Le président-directeur général de Centraide United Way Canada, Dan Clement

« BGC Ottawa est reconnaissant de recevoir du financement du Fonds de relance des services communautaires. Alors que nous nous remettons des répercussions à grande échelle de la pandémie, ces fonds nous aident à former le personnel et à assurer son perfectionnement, à renforcer la résilience et à accroître le maintien en poste, ce qui nous permet de continuer d'offrir gratuitement aux jeunes des programmes de haute qualité et essentiels après la pandémie. »

- Le directeur général de BGC Ottawa, Adam Joiner

Les faits en bref

Annoncé dans le budget de 2021, le Fonds de relance des services communautaires représente un investissement ponctuel de 400 millions de dollars visant à aider les organismes de services communautaires à s'adapter, à se moderniser et à accroître leur capacité organisationnelle interne. Cet investissement sert à renforcer le secteur des organismes de bienfaisance et sans but lucratif, qui soutient la relance postpandémie des communautés aux quatre coins du Canada .

. La Croix-Rouge canadienne, les Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada ont été choisis comme financeurs nationaux du Fonds de relance des services communautaires à la suite d'un appel de propositions sollicité et d'un processus ouvert de déclaration d'intérêt. Ils verseront les fonds à un vaste éventail diversifié d'organismes de services communautaires dans l'ensemble du Canada , notamment des organismes de bienfaisance, des organismes sans but lucratif et des corps dirigeants autochtones.

et Centraide United Way Canada ont été choisis comme financeurs nationaux du Fonds de relance des services communautaires à la suite d'un appel de propositions sollicité et d'un processus ouvert de déclaration d'intérêt. Ils verseront les fonds à un vaste éventail diversifié d'organismes de services communautaires dans l'ensemble du , notamment des organismes de bienfaisance, des organismes sans but lucratif et des corps dirigeants autochtones. Le Fonds de relance des services communautaires comporte deux volets de financement : un volet pour les organismes de services communautaires locaux ou régionaux servant une partie d'une province ou d'un territoire, et un volet pour les organismes de services communautaires servant l'ensemble du pays, d'une province ou d'un territoire, ou plusieurs provinces ou territoires.

Le soutien financier du Fonds de relance des services communautaires permet aux organismes de services communautaires d'investir dans leur propre capacité organisationnelle dans le cadre de projets ciblant l'un des trois domaines d'intervention suivants :

Investir dans le personnel : ces projets sont axés sur la manière dont les organismes recrutent, maintiennent en poste, mobilisent et soutiennent leur effectif.



Investir dans les systèmes et les procédés : ces projets visent les systèmes et les procédés nécessaires à la création des rouages internes de la structure globale d'un organisme.



Investir dans l'innovation et la refonte des programmes et services : ces projets sont principalement axés sur l'innovation et la refonte de programmes et de services en fonction de données recueillies pendant la pandémie de COVID-19.

Le Fonds de relance des services communautaires s'appuie sur le succès du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, auquel le gouvernement du Canada a affecté 350 millions de dollars et qui a servi à financer plus de 11 570 projets ciblant les populations vulnérables pendant la pandémie de COVID-19.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

