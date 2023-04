Le gouvernement du Canada accorde un financement pour faciliter l'accès aux activités sportives communautaires et éliminer les obstacles à la pratique du sport organisé

BRAMPTON, ON, le 15 avril 2023 /CNW/ -

L'une des priorités du gouvernement du Canada consiste à éliminer les obstacles à la pratique du sport parmi les populations sous-représentées afin d'accroître leur participation.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a souligné l'octroi de plus de 175 000 dollars à 25 organismes locaux de Brampton pour la tenue d'activités sportives communautaires. Ces fonds sont distribués par des organismes nationaux ayant reçu un financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

La ministre St-Onge a fait l'annonce au cours d'une visite au Brams United Girls Soccer Club, l'un des organismes communautaires bénéficiaires d'une aide financière de ParticipACTION. Elle a pris connaissance de l'énorme travail réalisé par l'organisme sans but lucratif pour donner aux filles une autonomie grâce au soccer, en les aidant à prendre confiance en elles dans un environnement positif, tout en leur offrant un endroit où se faire des amies, rester actives et s'amuser.

Les activités sportives organisées par les groupes financés qui travaillent sur le terrain, allant de l'athlétisme au volleyball, en passant par les olympiques spéciaux et le cricket, contribueront à réduire les obstacles qui entravent la participation au sport, en particulier dans les communautés noires, autochtones et racisées ou parmi les groupes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

« En appuyant le sport communautaire, le gouvernement du Canada réitère son engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus saines. Le sport joue un rôle important dans le développement de l'estime de soi et de compétences en leadership, ce qui permet aux gens de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement. Le sport doit donc être accessible à tout le monde, et chacun et chacune mérite d'avoir la possibilité de pratiquer un sport et une activité physique. »

− L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le sport, l'activité physique et les loisirs sont les catalyseurs d'un mode de vie plus sain, de personnes plus heureuses et de communautés encore plus soudées. Tout le monde devrait avoir la possibilité de jouer, de bouger et de faire de nouvelles activités. Nous nous engageons à soutenir les mesures qui nous aideront à atteindre notre objectif : bâtir un système sportif canadien plus inclusif qui répond aux besoins de tout le monde. »

− Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« Tout le monde devrait avoir la possibilité de connaître les nombreux avantages de l'activité physique afin de mener une vie saine. L'initiative Le sport communautaire pour tous est un investissement vital qui contribuera à surmonter les obstacles à la pratique de l'activité physique et du sport grâce à des programmes inclusifs axés sur la communauté. »

− Elio Antunes, président et chef de la direction, ParticipACTION

« L'initiative Le sport communautaire pour tous aide les organismes communautaires comme le nôtre à offrir aux jeunes la possibilité de participer à des activités sportives dans un environnement sûr, accueillant et inclusif, ainsi que de rester actifs. Nous sommes reconnaissants pour ce financement qui aide notre club à continuer d'offrir des programmes équitables de soccer et de littératie physique à Brampton. »

− Cathy Senior, présidente du club, Brams United Soccer Club

Cet investissement aidera les organismes communautaires à faciliter l'accès aux activités sportives organisées et à éliminer les obstacles à la participation aux sports.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, 2ELGBTQI+ ainsi que les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les gens handicapés. Les projets respecteront les principes suivants :

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants.

les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tout le monde, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et représenter la diversité des régions

Le budget de 2023 prévoit 10 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 2023-2024, pour l'initiative Soyons actifs de ParticipACTION, qui continuera à soutenir les programmes nationaux visant à augmenter l'activité physique quotidienne dans la population canadienne. Aider les gens à être plus actifs présente des avantages considérables pour leur santé physique et mentale, ainsi que pour nos communautés, l'environnement et l'économie. Or, en 2018-2019, moins de la moitié des adultes, des enfants et des jeunes respectaient les recommandations nationales minimales en matière d'activité physique.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier dans les communautés noires, autochtones et racisées ou parmi les groupes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Les fonds sont distribués à des organismes communautaires par des organismes nationaux ayant reçu un financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Liste des projets de Brampton financés dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous*

Athlétisme Canada

Athlétisme Canada a affecté 4 000 dollars du financement total qu'il a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir un organisme communautaire de Brampton.

Cruisers Sports

Canadian Kenyan Association

La Canadian Kenyan Association a affecté 55 000 dollars du financement total qu'elle a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir trois organismes communautaires de Brampton.

Heart Lake Run Brampton Racers Association Karibu Sports Club

Association canadienne des parcs et loisirs

L'Association canadienne des parcs et loisirs a affecté 20 000 dollars du financement total qu'elle a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir un organisme communautaire de Brampton.

Boys Lead Network

Femmes et sport au Canada

Femmes et sport au Canada a affecté 5 000 dollars du financement total qu'il a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir un organisme communautaire de Brampton.

Brampton Ontario Speed Skating Club (BOSS)

Hockey sur gazon Canada

Hockey sur gazon Canada a affecté 7 500 dollars du financement total qu'il a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir un organisme communautaire de Brampton.

Canadian Field Hockey and Cultural Club

SportJeunesse

SportJeunesse a affecté 6 250 dollars du financement total qu'il a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir 9 organismes communautaires de Brampton.

All Star Sports Centre Brampton Academy of Martial arts Brampton Minor Basketball Association Brampton Soccer Club Brampton Warriors Novice Boys Basketball Team Brampton Youth Soccer Club Cheer Fuzion All-Stars Little Dribblers Peel Region Football

ParticipACTION

ParticipACTION a affecté 20 000 dollars du financement total qu'il a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir 4 organismes communautaires de Brampton.

Brams United Girls Soccer Club Lady Ballers Camp Nepalese Canadian Cricket Club Inc. Peel Region Football

Éducation physique et santé

Éducation physique et santé a affecté 13 650 dollars du financement total qu'il a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir 4 organismes communautaires de Brampton.

Rising Stars Cricket Academy of Excellence/École

publique Ray Lawson, Commission scolaire du district

de Peel Capoeira Malês Brampton, Street Safe Self

Defense/École secondaire Bramalea École publique Countryside Village/Pakmen volley-

ball, Zor basketball, Wali shah École secondaire St. Thomas Aquinas/Brampton

Academy Of Martial Arts, SAJE Vital Signs

Olympiques spéciaux Canada

Olympiques spéciaux Canada a affecté 43 188 dollars du financement total qu'il a reçu dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous afin de soutenir un organisme communautaire de Brampton.

Brampton Special Olympics

* La liste comprend le financement prévu au 22 mars 2023 et soumis par les organismes nationaux. La liste finale des organismes bénéficiaires peut varier.

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annonce un nouveau financement pour éliminer les obstacles à la participation sportive et favoriser l'inclusion dans le sport au Canada

