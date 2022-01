L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a eu une rencontre virtuelle avec les représentants de l'Ouest du Cercle sportif autochtone, de l'organisme Free Play for Kids et de la Société du sport pour la vie.

VICTORIA, BC, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Pour le gouvernement du Canada, c'est une priorité de rendre le sport accessible à toute la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a organisé une table ronde virtuelle avec des représentants du Cercle sportif autochtone et de ses sections locales de l'Ouest : l'Indigenous Sport, Physical Activity & Recreation Council (Colombie-Britannique), l'Indigenous Sport Council (Alberta), la Federation of Sovereign Indigenous Nations (Saskatchewan), le Manitoba Aboriginal Sports & Recreation Council Inc., le Yukon Aboriginal Sport Circle et le Cercle sportif autochtone des Territoires du Nord-Ouest.

L'objectif de la table ronde était de permettre aux participants de discuter de leurs façons de fonctionner et de leurs préoccupations en cette période de pandémie. Ces organismes apportent une contribution importante au volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones dont le but est d'utiliser le sport comme outil de changement social. Chaque année, plus de 2,5 millions de dollars sont versés à 6 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone de l'Ouest canadien afin qu'ils puissent monter des projets de développement social par le sport dans leurs communautés.

La ministre St-Onge a poursuivi sa réunion virtuelle en s'entretenant avec des dirigeants de l'organisme Free Play for Kids qui offre aux enfants vulnérables de la région d'Edmonton la possibilité de faire du sport dans un environnement sécuritaire, accessible et inclusif, sans frais pour eux ni leur famille. Cet organisme est un récipiendaire de l'Initiative d'innovation de Sport Canada. Il a reçu plus de 544 000 dollars sur trois ans pour mener un projet pilote visant à promouvoir l'esprit d'initiative dans le sport auprès des jeunes nouveaux arrivants et des jeunes issus des minorités.

Enfin, la ministre St-Onge a conclu sa rencontre en s'entretenant avec la Société du sport pour la vie, un organisme qui collabore avec les principales parties intéressées du milieu pour améliorer la qualité du sport et la littératie physique par l'entremise du système sportif canadien. Grâce au financement de Sport Canada, la Société du sport pour la vie soutient également la mise en œuvre de programmes sportifs pour les jeunes Autochtones et de programmes favorisant l'équité des genres dans le sport partout au pays.

Cette table ronde virtuelle avec des partenaires sportifs était la deuxième d'une série de rencontres régionales destinées à renforcer les liens et la collaboration avec la communauté sportive canadienne.

« Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire pour rendre le sport accessible à toute la population canadienne. Nous travaillerons avec la communauté sportive canadienne pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, comme l'amélioration de la diversité et de l'inclusion dans le sport au Canada et la mise en place d'un environnement sportif sécuritaire et sain. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

« Le Cercle sportif autochtone se réjouit de la détermination de la ministre Pascale St-Onge à collaborer avec nous et avec les sections locales du Cercle dans l'ouest du Canada. Des conversations comme celle d'aujourd'hui nous aident grandement à orienter nos efforts et à faire progresser nos objectifs communs, soit : améliorer les infrastructures sportives et rehausser la participation des Autochtones aux activités sportives, physiques et traditionnelles dans la région et à l'échelle du pays. »

- Rob Newman, président, Cercle sportif autochtone

« La Société du sport pour la vie travaille en étroite collaboration avec Sport Canada depuis 2004. D'ailleurs, la mission, la vision et les valeurs de notre organisme sont en parfaite harmonie avec le mandat sportif du ministère du Patrimoine canadien qui suit une démarche stratégique du développement sportif qui est à la fois holistique et équilibrée, et qui aspire à améliorer la qualité des programmes pour rehausser la participation et l'excellence sportives chez les Canadiens et Canadiennes. Nous avons hâte de poursuivre nos discussions sur la façon dont nos programmes et nos services, comme notre programme de sport de qualité pour les communautés et les clubs et notre programme de littératie physique communautaire, pourront aider le Ministère à remplir son mandat. Nous sommes déterminés à utiliser le pouvoir du sport pour changer le monde et nous sommes enchantés de pouvoir discuter avec la ministre des Sports pour continuer à améliorer la qualité du sport pour toutes les personnes vivant au Canada. »

- Richard Way, président et chef de la direction, Société du sport pour la vie

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif canadien. Il a versé plus de 86 millions de dollars à la communauté sportive canadienne pour aider à atténuer les difficultés financières causées par la COVID-19.

Les appels à l'action nos 87 à 91 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada abordent précisément le sport . Sport Canada s'est engagé à travailler sur plusieurs fronts pour répondre à ces appels à l'action. De plus, il travaille en étroite collaboration avec les organismes autochtones, dont le Cercle sportif autochtone, pour s'assurer que les appels à l'action qui visent le sport respectent les points de vue autochtones et favorisent la réconciliation.

L'Initiative d'innovation de Sport Canada a trois grands objectifs : mettre à l'essai des démarches sportives de qualité qui sont nouvelles ou adaptées (par exemple, de nouveaux programmes, stratégies et technologies) et qui correspondent à un ou à plusieurs objectifs de la Politique canadienne du sport; évaluer et documenter les succès et les échecs des démarches; et partager les résultats en vue de leur utilisation et de leur mise en œuvre à l'échelle nationale.

L'organisme Free Play for Kids existe depuis 2007. Sa mission est d'encourager les nouveaux arrivants et les minorités à faire du sport et il est devenu un chef de file de ce domaine au sein de la communauté sportive.

La Société du sport pour la vie est reconnue comme l'experte nationale du perfectionnement à long terme de l'athlète et de l'acquisition de la littératie physique. Elle vise à rehausser la qualité du sport et de l'activité physique au Canada. L'organisme travaille à intégrer le perfectionnement à long terme de l'athlète au sein du système sportif.

