Cet investissement aidera les organismes à faciliter l'accès à des activités sportives à l'échelle communautaire et à éliminer les obstacles à la participation au sport organisé. La liste exhaustive des organismes nationaux récipiendaires sera publiée cet été.

OTTAWA, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a comme priorité d'abolir les obstacles qui nuisent à la pratique du sport chez les populations sous-représentées de manière à accroître leur participation.

Afin de soutenir le sport organisé à l'échelle communautaire, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, ont annoncé aujourd'hui le nom des deux premiers organismes nationaux qui recevront un financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous. Il s'agit de la Fondation Bon départ de Canadian Tire (6 858 000 dollars) et de SportJeunesse Canada (4 430 000 dollars).

Les groupes communautaires seront invités à soumettre leurs propositions à la Fondation Bon départ de Canadian Tire pour recevoir une aide financière et réaliser leurs projets sur le terrain. Par l'entremise du programme de subvention régulier de SportJeunesse Canada, les organismes sportifs communautaires obtiendront des fonds pour soutenir les familles qui peinent à payer les frais d'inscription de leurs enfants à des programmes sportifs communautaires. Le financement sera distribué aux groupes œuvrant sur le terrain dès cet été. Les activités proposées devront permettre d'abolir les obstacles qui nuisent à la participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, ou encore les groupes 2ELGBTQQIA+, les gens à faible revenu et les nouveaux arrivants, de même que les personnes handicapées.

Précisons que la Fondation Bon départ de Canadian Tire et SportJeunesse Canada sont les deux premiers récipiendaires nationaux à faire l'objet d'une annonce. Bientôt, les groupes communautaires auront plus d'occasions de présenter des demandes de financement puisque les autres récipiendaires nationaux seront annoncés cet été. Les récipiendaires sont chargés de redistribuer les fonds aux groupes communautaires.

Comme nous l'avons annoncé dans le budget de 2021, jusqu'à 80 millions de dollars répartis sur deux ans seront distribués au pays. L'investissement servira à aider les organismes communautaires à faciliter l'accès à des activités sportives organisées et à éliminer les obstacles à la participation au sport.

« Chaque Canadien et Canadienne devraient avoir accès à des activités sportives et physiques de qualité. Grâce au financement versé dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous annoncé aujourd'hui, notre gouvernement réitère son engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus en santé partout au pays. Le pouvoir transformateur du sport joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Il renforce l'estime de soi et les compétences de leadership, tout en permettant aux gens de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Les Canadiens et Canadiennes ont besoin de l'activité physique et des loisirs pour être en santé physiquement et mentalement, pour développer un sentiment d'appartenance à la communauté, et pour avoir du plaisir. Cependant, il y a parfois trop d'obstacles qui les empêchent de s'adonner à leurs activités préférées. Nous sommes déterminés à soutenir nos voisins dans leur quête d'un mode de vie plus sain et plus heureux, et ces investissements soutiennent ces objectifs. »

-- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« La Fondation Bon départ de Canadian Tire apprécie l'incroyable soutien de Sport Canada, qui nous aidera à continuer de donner aux enfants de tout le pays un accès égal aux sports et aux loisirs. Grâce à notre vaste réseau national de partenaires, nous prévoyons déjà de distribuer d'ici la fin de juin un million de dollars de ce financement à des groupes méritant l'équité dans chaque province et territoire. De plus, Bon départ égalera l'investissement de Sport Canada avec 6,8 millions de dollars de ses propres fonds. Ainsi, au total, nous aiderons plus de 1 000 organismes et jusqu'à 95 000 enfants. »

- Nadir Patel, président du conseil d'administration, Fondation Bon départ de Canadian Tire

« SportJeunesse Canada tient à remercier Sport Canada et l'honorable Pascale St-Onge, car ils reconnaissent les efforts que nous déployons pour abolir les obstacles qui empêchent les enfants de pratiquer des sports comme ils le voudraient. Nous rêvons d'un Canada où tous les enfants pourront participer à des activités sportives parce que nous savons que cela est bon pour le développement de leurs aptitudes sociales, leur santé mentale et leur bien-être physique. En fait, un jeune Canadien sur trois ne pratique pas de sport organisé en raison des coûts trop élevés, c'est d'autant plus vrai pour les jeunes vivant dans des communautés marginalisées ou éloignées. Par l'entremise de nos 166 sections régionales réparties dans le pays et de notre programme de subventions, SportJeunesse assume des frais d'inscription et des coûts d'équipement "Afin que tous les enfants puissent jouer!" Pour demander du financement dans le cadre du programme de subventions de SportJeunesse, consultez le site https://kidsportcanada.ca/fr/. »

-- Greg Ingalls, directeur général, SportJeunesse Canada

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQQIA+ ainsi que les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les gens handicapés. Les projets respecteront les principes suivants.

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants.

: les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

: les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

: bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

: la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

: les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et chercher à atteindre une diversité régionale.

Les groupes communautaires sont invités à communiquer avec la Fondation Bon départ de Canadian Tire ou SportJeunesse Canada pour savoir comment soumettre leurs propositions et recevoir du financement.

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national qui s'engage à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal aux activités sportives et récréatives. Avec un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections locales, Bon départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d'inscription, de transport et d'équipement, et fournit un financement à des organisations sélectionnées pour la mise en œuvre de programmes et d'infrastructures de loisirs. Soutenue par la famille d'entreprises Canadian Tire, la Fondation Bon départ a fourni plus de deux millions d'occasions à des enfants canadiens de prendre part au jeu depuis 2005.

Financé en partie par le gouvernement du Canada, SportJeunesse est un organisme national sans but lucratif qui aide à réduire les obstacles financiers qui empêchent les enfants de faire du sport en fournissant une aide afin de payer les frais d'inscription et d'équipement sportif pour les jeunes de 18 ans ou moins. Par l'entremise d'un processus de demande confidentiel, les subventions sont gérées par les 166 sections locales de SportJeunesse, de telle sorte que les jeunes peuvent jouer à un sport organisé pendant une saison.

