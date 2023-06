Cet investissement contribuera à faire tomber les obstacles à la pratique du sport et à multiplier les occasions de participer à des activités sportives communautaires

GATINEAU, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir des communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Le sport joue un rôle important à cet égard, car il renforce l'estime de soi et le leadership tout en permettant aux Canadiens et aux Canadiennes de s'épanouir sur les plans physique, affectif et social.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé que Tennis Canada recevra un appui financier pouvant atteindre 500 000 dollars dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Ce soutien sera investi dans l'initiative Premier service de Tennis Canada, un programme de tennis communautaire qui vise à enseigner des habiletés de base et intermédiaires, à développer la confiance en soi et à établir des liens entre les jeunes grâce à des expériences de tennis positives et inclusives.

L'initiative Le sport communautaire pour tous soutient les organismes nationaux de sport afin de les aider à mettre sur pied des activités sportives locales plus accessibles et à réduire les obstacles à la participation sportive, en particulier au sein des communautés noires, autochtones, racisées et 2ELGBTQI+ ainsi que chez les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et arrivantes, et les personnes handicapées.

Citations

« L'un des principaux objectifs de notre gouvernement est d'aider les Canadiens et les Canadiennes de tous âges à adopter un mode de vie plus sain. Nous savons qu'il existe encore aujourd'hui des obstacles importants à la pratique du sport. C'est pourquoi nous investissons dans des organismes comme Tennis Canada afin de contribuer à bâtir des communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Ensemble, nous rendons le sport plus inclusif, plus équitable et plus accessible d'un bout à l'autre du pays. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Tennis Canada est reconnaissant de faire partie des bénéficiaires de l'Initiative Le sport communautaire pour tous du gouvernement fédéral. Ce soutien financier nous aidera non seulement à renforcer les programmes de tennis existants pour les groupes méritant l'équité, mais il nous permettra aussi, en collaboration avec nos partenaires de partout au pays, d'offrir à une large gamme de participants de nouvelles occasions de vivre des expériences de tennis accessibles et gratifiantes. »

- Eva Havaris, vice-présidente de la participation au tennis et des partenariats, Tennis Canada

Les faits en bref

Cet investissement rehaussera l'accès aux activités sportives organisées et éliminera les obstacles à la participation sportive.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à accroître la participation sportive, en particulier dans les communautés noires, autochtones et 2ELGBTQI+, ainsi que parmi les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et arrivantes, et les personnes handicapées.

Tennis Canada est l'organisme national de sport responsable du tennis. Il se concentre sur le développement des athlètes, des entraîneurs et des officiels, ainsi que sur l'organisation de rencontres sportives nationales et internationales, y compris les championnats juniors, seniors et en fauteuil roulant.

Produits connexes

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annonce un nouveau financement pour éliminer les obstacles à la participation sportive et favoriser l'inclusion dans le sport au Canada

Liens connexes

Initiative Le sport communautaire pour tous - Programme de soutien au sport

Organismes à l'échelle nationale approuvés aux fins de financement (2022-2023)

Budget de 2023 - 13,8 millions de dollars sur 3 ans pour accroître la responsabilisation et soutenir les efforts visant à bâtir un système sportif sûr et responsable

Budget de 2023 - 10 millions de dollars sur 2 ans pour soutenir les programmes nationaux visant à accroître l'activité physique quotidienne des Canadiennes et Canadiens

Budget de 2021 - 80 millions de dollars sur 2 ans, à partir de 2021-2022, pour éliminer les obstacles à la participation sportive et aider les organismes communautaires à offrir du sport communautaire accessible à toutes et à tous

Tennis Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]