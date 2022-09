Un investissement de 8 millions de dollars contribuera à éliminer les obstacles à la participation sportive et à encourager l'accès aux sports organisés à l'échelle locale.

OTTAWA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre les communautés plus dynamiques et plus saines partout au pays. Le sport joue un rôle important à cet égard, car il renforce l'estime de soi et les aptitudes de chef de file tout en permettant aux gens de s'épanouir sur les plans physique, affectif et social.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui que l'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) recevra un appui financier de 8 millions de dollars pour l'exercice 2022-2023 dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Ce nouvel appui financier permettra à l'ACPL de soutenir des projets communautaires visant à éliminer les obstacles à la participation au sport récréatif pour les groupes sous-représentés tels que les communautés noires, autochtones, racisées et 2ELGBTQI+, ou encore les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées. L'ACPL lancera bientôt un appel de propositions à l'intention des organismes communautaires qui souhaitent offrir des activités récréatives aux personnes qui n'ont peut-être pas l'occasion d'en faire.

La ministre St-Onge a fait cette annonce alors qu'elle participait à une consultation sur l'écologisation du sport dans le cadre de la Politique canadienne du sport.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il affecterait jusqu'à 80 millions de dollars sur deux ans à l'augmentation de l'accès aux activités sportives communautaires partout au pays et à l'élimination des obstacles à la participation sportive.

Citations

« L'une des grandes priorités de notre gouvernement est d'aider les Canadiennes et Canadiens à adopter un mode de vie plus sain pour eux-mêmes et leur famille. Cependant, en 2022, nous savons qu'il existe encore des obstacles majeurs à la pratique du sport. C'est pourquoi nous versons 8 millions de dollars à l'Association canadienne des parcs et loisirs afin de soutenir notre engagement à rendre les communautés plus dynamiques et plus saines partout au pays. Ce type de financement fait une véritable différence sur le terrain, en aidant toute la population, des plus jeunes aux plus vieux, à avoir un meilleur accès au sport et à reprendre les activités qu'ils aimaient avant la pandémie. Ensemble, nous rendrons le sport plus inclusif, plus équitable et plus accessible à tout le monde au Canada. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

« L'Association canadienne des parcs et loisirs tient à remercier du fond du cœur le gouvernement du Canada (Sport Canada) pour son soutien accordé dans le cadre l'initiative Le sport communautaire pour tous. Les programmes sportifs et récréatifs communautaires sont essentiels à notre bien-être physique, mental, intellectuel et social. Conformément à notre mandat d'offrir à tous les Canadiens et Canadiennes des occasions de faire du sport et des loisirs, ce nouvel appui financier permettra à l'ACPL de soutenir des projets communautaires ayant pour but d'éliminer les obstacles à la participation sportive et d'augmenter les taux de participation aux activités sportives chez les groupes sous-représentés ou en quête d'équité partout au Canada. »

- Mike Roma, président du conseil d'administration, Association canadienne des parcs et loisirs

Les faits en bref

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à inciter les gens à recommencer à faire du sport et à augmenter les taux de participation sportive, en particulier parmi les populations noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQQIA+ et à faible revenu, ainsi que chez les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Les six premiers organismes nationaux qui ont reçu des fonds de l'initiative Le sport communautaire pour tous sont les suivants : la Fondation Bon départ de Canadian Tire (6 858 000 $), Sport jeunesse Canada (4 430 000 $), Rowing Canada Aviron (885 000 $), Femmes et sport au Canada (2 000 000 $), ParticipACTION (4 667 000 $) et Hockey sur gazon Canada (76 000 $). Les groupes communautaires sont invités à communiquer avec ces organismes pour savoir comment soumettre leurs propositions afin de recevoir du financement.

L'ACPL est un organisme national qui se consacre à la mise en valeur des parcs et des loisirs en tant que facteur important de la santé et du dynamisme des communautés. Ses membres comprennent les 13 associations provinciales et territoriales de parcs et loisirs et leurs vastes réseaux, ainsi que des fournisseurs de services dans plus de 90 % des communautés canadiennes.

Produits connexes

La ministre St-Onge dévoile le nom des deux premiers récipiendaires nationaux de l'initiative Le sport communautaire pour tous

La ministre St-Onge dévoile le nom d'un autre récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : Rowing Canada Aviron.

La ministre St-Onge dévoile le nom d'un récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : Femmes et sport au Canada.

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden dévoile le nom d'un récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : ParticipACTION

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden dévoile le nom d'un récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : Hockey sur gazon Canada

Liens connexes

Initiative Le sport communautaire pour tous - Programme de soutien au sport

Association canadienne des parcs et loisirs

Budget de 2022 - 16 millions de dollars sur trois ans, à partir de l'exercice 2022-2023, en appui aux actions visant à créer un système sportif plus sécuritaire

Budget de 2021 - Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience

Politique canadienne du sport

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]