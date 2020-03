La ministre Schulte annonce 9,3 millions de dollars d'investissements dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés en Colombie-Britannique

SURREY, BC, le 2 mars 2020 /CNW/ - Les aînés ont contribué à bâtir le Canada tel que nous le connaissons et l'apprécions aujourd'hui. Toutefois, bon nombre d'entre eux se heurtent à des obstacles qui les font se sentir seuls, isolés et déconnectés de leur communauté. Ce phénomène a un coût réel : les aînés socialement isolés se rendent plus souvent aux urgences, consomment plus de médicaments et sont placés plus tôt en institution. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'efforce de soutenir l'engagement social des aînés et de les aider à vieillir en santé.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte, a annoncé un investissement de plus de 9 millions de dollars pour les aînés de la Colombie-Britannique dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). La ministre a annoncé qu'au cours de l'année à venir, près de 300 projets à l'échelle de la province recevront un total de plus de 5,3 millions de dollars dans le cadre du volet communautaire du PNHA pour améliorer le bien-être des aînés et favoriser leur inclusion sociale. Ces projets aideront les aînés à bénéficier d'une meilleure qualité de vie au sein de leur communauté tout en apportant leur contribution, en menant une vie active et en participant à des activités sociales.

La ministre Schulte a fait cette annonce à la Progressive Intercultural Community Services (PICS) Society. Cette organisation recevra près de 4 millions de dollars de financement pour un projet visant à accroître l'inclusion sociale des aînés de 55 ans et plus issus de différentes cultures à Surrey, en Colombie-Britannique. Le projet est financé par le volet pancanadien du PNHA.

En collaboration avec les principales organisations communautaires des secteurs public et sans but lucratif, la PICS élaborera et mettra en œuvre un plan visant à améliorer l'accessibilité aux programmes et services de communication, de sensibilisation, de récréation, de technologie et de transports destinés aux aînés issus de différentes cultures. Dans le cadre de ce projet, la PICS élaborera des initiatives visant à mieux intégrer ces services pour les aînés issus de différentes cultures et isolés socialement à Surrey. Ainsi, ils auront plus de possibilités d'être actifs et engagés dans leur communauté.

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions dont le but est de soutenir les projets qui contribuent à améliorer le bien-être et la qualité de vie des aînés canadiens, et à favoriser leur intégration sociale et leur mobilisation dans leur collectivité. Le budget de 2019 a prévu 100 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans au titre du PNHA.

« L'isolement social des aînés a un coût réel pour eux et leur collectivité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à les aider à demeurer engagés et actifs. Nous sommes fiers de collaborer avec la Progressive Intercultural Community Services Society de Surrey et d'autres partenaires locaux fantastiques dans toute la province pour offrir aux aînés des programmes et des services conçus pour répondre à leurs besoins. Lorsque les aînés sont respectés, valorisés et inclus dans nos communautés, leur santé et leur bien-être peuvent croître et ce sont toutes nos communautés qui en profitent. »

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« Les aînés ont tant à offrir, et nous devons veiller à ce que nos collectivités restent des lieux dynamiques et inclusifs pour eux. Je suis fier des investissements réalisés par le gouvernement du Canada auprès de ses partenaires, comme la Progressive Intercultural Community Services Society, pour faire en sorte que nos collectivités offrent des activités et des services de qualité afin d'aider les aînés à demeurer actifs et engagés. »

- Sukh Dhaliwal, député de Surrey-Newton

« Nous sommes très heureux du financement reçu dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui nous aidera à mener cette initiative d'impact collectif. Avec nos partenaires et les membres de la collectivité, nous visons à faire tomber les barrières systémiques à l'inclusion sociale et à faire de Surrey une collectivité interculturelle inclusive et engagée pour ses aînés. Cet investissement offre une excellente occasion de s'attaquer aux lacunes et aux obstacles qui entourent l'isolement social en tirant parti des forces des différentes organisations de Surrey et en réalisant ensemble un changement collectif efficace. »

- Satbir Cheema, directeur général, Progressive Intercultural Community Services Society

Faits en bref

Les aînés forment le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2037, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, soit près d'un quart de la population du Canada .

. D'ici 2037, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, soit près d'un quart de la population du . Le projet de la Progressive Intercultural Community Services Society se poursuivra jusqu'au 29 août 2024. À l'heure actuelle, la Progressive Intercultural Community Services Society a ciblé plusieurs organisations participantes, dont la ville de Surrey , la Seniors Come Share Society, la Source Community Resource Society, la Semiahmoo House Society et le Fraser Region Aboriginal Friendship Centre. D'autres organisations participantes pourraient être désignées au cours de la première année du projet.

, la Seniors Come Share Society, la Source Community Resource Society, la Semiahmoo House Society et le Fraser Region Aboriginal Friendship Centre. D'autres organisations participantes pourraient être désignées au cours de la première année du projet. Le PNHA comporte deux volets de financement : un pour les projets communautaires et un pour les projets pancanadiens.

Le volet pancanadien du PNHA soutient des projets pluriannuels qui ont une incidence importante sur les communautés et qui investissent dans des initiatives d'envergure répondant aux besoins sociaux croissants des aînés. Le gouvernement du Canada consacre 13 millions de dollars par an au soutien des projets pancanadiens du PNHA.

consacre 13 millions de dollars par an au soutien des projets pancanadiens du PNHA. Le volet communautaire finance des projets qui renforcent l'autonomie des aînés au sein de leur communauté et contribuent à améliorer leur santé et leur bien-être. Le gouvernement du Canada consacre environ 50 millions de dollars par an dans des projets qui aident les groupes communautaires à organiser des séances d'exercice physique, des cuisines communautaires, des cours de littératie financière et d'autres programmes locaux qui permettent aux aînés de rester actifs et en santé.

consacre environ 50 millions de dollars par an dans des projets qui aident les groupes communautaires à organiser des séances d'exercice physique, des cuisines communautaires, des cours de littératie financière et d'autres programmes locaux qui permettent aux aînés de rester actifs et en santé. Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 26 300 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada , grâce à un investissement total du gouvernement du Canada de près d'un demi-milliard de dollars.

