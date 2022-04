VANCOUVER, BC, le 13 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, a rencontré les représentants de Disability Alliance BC afin de discuter de leur projet Right Fit, qui aide à rendre les logements plus accessibles et inclusifs pour les personnes en situation de handicap dans la région de Vancouver. La ministre a aussi souligné les investissements du Canada afin de rendre les logements plus sûrs et plus accessibles pour tous, à travers le pays, en doublant le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire.

Les mesures relatives au logement prévues dans le budget de 2022 constituent un investissement visant à faire en sorte que tous les Canadiens aient un endroit sûr et abordable où habiter. Afin de donner aux aînés et aux personnes en situation de handicap la possibilité de vivre et de vieillir chez eux, le budget de 2022 propose de doubler le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Le plafond des dépenses admissibles passerait à 20 000 $ pour l'année d'imposition 2022 et les suivantes. Ainsi, le crédit d'impôt pourra atteindre 3 000 $, ce qui représente une augmentation par rapport au crédit d'impôt précédent, dont la limite était fixée à 1 500 $.

Les rénovations et les modifications visant à rendre les logements sûrs et accessibles peuvent être coûteuses et beaucoup d'aînés et de personnes en situation de handicap n'ont pas les moyens de les faire, malgré le fait qu'elles soient nécessaires pour assurer leur sécurité au quotidien. Grâce au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, le gouvernement du Canada offre un soutien pour compenser certains de ces coûts. L'augmentation proposée contribuera à rendre plus abordables les modifications et améliorations importantes, par exemple :

l'achat et l'installation de rampes d'accès pour fauteuils roulants, de baignoires à porte et de douches accessibles en fauteuil roulant;

l'élargissement des portes et des couloirs pour permettre le passage d'un fauteuil roulant ou d'un déambulateur;

la construction d'une chambre ou d'une salle de bain au rez-de-chaussée;

l'installation de revêtements de sol antidérapants pour prévenir les chutes.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui, depuis, profite encore plus au Canada par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976. Grâce au budget de 2022, le Canada conservera cette position de chef de file et maintiendra son approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Nous avons besoin de logements abordables, mais bien plus, de logements accessibles et inclusifs. Les personnes en situation de handicap ne devront pas débourser de leurs poches afin de rendre leurs maisons sûres et habitables, et nous allons aider à assurer que ce ne soit pas le cas. Aussi bien que nous adressons les réalités changeantes du secteur du logement au Canada, nous continuerons aussi à nous assurer que personne ne soit laissé pour compte, et que tous aient un endroit sûr où appeler chez-soi. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

Les faits en bref

Les autres mesures du budget de 2022 visant à rendre le logement plus abordable comprennent :



Faire en sorte que le Canada puisse doubler la construction de nouveaux logements au cours des dix prochaines années;



Aider les Canadiens à acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;



Établir un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui ciblera la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années.



Élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;



Interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives pour une période de deux ans;



Instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui permettra de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire ou d'un appartement.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

