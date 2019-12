La ministre Qualtrough participe à une réunion de haut niveau du G7 (travail et emploi) couronnée de succès en France

GATINEAU, QC, le 19 déc. 2019 /CNW/ - La réussite économique du Canada dépend du talent et de la créativité de sa population. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient les Canadiens en s'assurant qu'ils acquièrent la formation et les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le monde du travail en pleine évolution.

Le 19 décembre 2019, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a participé à une réunion de haut niveau du G7 (travail et emploi) à Paris, en France. Lors de la réunion, les représentants du travail et de l'emploi des pays membres du G7, de même que des partenaires internationaux, ont discuté de l'importance de réduire les inégalités et de travailler ensemble pour aborder les possibilités et les changements générés par la transformation technologique et leur incidence sur l'avenir de l'emploi.

La ministre Qualtrough a souligné les efforts constants du Canada visant à aider les citoyens de tous âges à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour bâtir un meilleur avenir pour eux-mêmes et pour leur famille. Elle a également mis en lumière certains éléments du travail entrepris par le Canada pour faire avancer les objectifs de la toute première Déclaration tripartite du G7. Le Canada est heureux que les discussions sur l'importante question de l'égalité des genres demeurent au programme sous la présidence de la France. Le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre des résultats concrets en matière d'égalité des genres, de réduction des écarts salariaux et de l'élimination de la violence et du harcèlement en milieu de travail.

Pendant qu'elle était en France, la ministre Qualtrough a profité de l'occasion pour rencontrer la secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap, Sophie Cluzel, de même que ses homologues du Comité Interministériel du Handicap et du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées. La ministre a également rencontré des représentants de l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées et de l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Au cours de ces rencontres, la ministre Qualtrough a parlé de ses expériences et des pratiques exemplaires, en plus de réaffirmer l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de l'inclusion à part entière des personnes en situation de handicap.

« Le G7 fait la promotion d'une croissance et d'une égalité mondiales inclusives. Le Canada est un chef de file : il s'assure que les Canadiens possèdent les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail. À titre de nouvelle ministre de l'Emploi, du Développement des compétences et de l'Inclusion des personnes handicapées, j'ai pour objectif d'éliminer les obstacles à l'emploi pour tous les Canadiens, afin qu'ils aient tous des chances égales de participer à la société et d'atteindre leur plein potentiel. Notre économie et notre classe moyenne en seront plus fortes. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

