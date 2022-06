GATINEAU, QC , le 14 juin 2022 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

Pour la première fois en deux ans, des pays du monde entier se sont réunis au siège des Nations Unies, à New York, pour des réunions officielles, en personne, sur le thème « Bâtir des sociétés participatives et permettant l'inclusion du handicap dans le contexte de la COVID et au-delà ». La ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a dirigé la délégation canadienne à la 15e session de la Conférence des États parties (CEP) à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).

Pendant la Conférence, la ministre Qualtrough a souligné le travail qu'effectue le Canada en vue de devenir un pays, contribuant à créer un monde, où les personnes en situation de handicap peuvent participer à tous les aspects de la société. L'engagement du Canada à respecter ses obligations sous la CDPH et les efforts continus pour soutenir les personnes en situation de handicap se situent au cœur de ce travail. La ministre a présenté les travaux en cours pour créer la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, qui pourrait réduire la pauvreté, renforcer la sécurité financière et aider des centaines de milliers de personnes en situation de handicap. Elle a également souligné les mesures récentes prises pour appuyer la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité, y compris la nomination du premier commissaire à l'accessibilité et de la première dirigeante principale de l'accessibilité du Canada, ainsi que la publication du premier règlement d'application de la Loi.

Cette année, la délégation canadienne à la CEP des Nations Unies comprend trois jeunes membres de la communauté des personnes en situation de handicap, Zoe Elverum, Carly Fox et Paula MacDonald. Leur participation à la Conférence contribue à l'élan visant à renforcer le leadership des jeunes au sein de la communauté des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir l'accessibilité, l'inclusion et les droits des personnes en situation de handicap. Dans le cadre d'une activité organisée virtuellement en marge de la Conférence, le 13 juin, par la ministre Qualtrough et des pays partenaires, les jeunes de la délégation du Canada ont participé à une table ronde qui portait sur le leadership et les perspectives des jeunes en ce qui concerne la promotion de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de leurs droits.

Cette année, le Canada a présenté sa toute première candidate aux élections au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Dans le cadre d'un processus de sélection ouvert et transparent, le Canada a reçu plusieurs candidatures de personnes hautement qualifiées, et celle de Laverne Jacobs, Ph. D., une universitaire émérite possédant une vaste expérience dans le domaine des droits de la personne et des enjeux liés aux personnes en situation de handicap, a été retenue pour représenter le pays. Mme Jacobs a été élue au Comité et se joindra à huit nouveaux membres pour un mandat de quatre ans.

Pendant la Conférence, la ministre a rencontré ses homologues internationaux et plusieurs hauts fonctionnaires clés, dont ceux de l'International Disability Alliance et le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, Gerard Quinn. La Conférence a permis à la délégation canadienne de tirer des leçons sur les expériences d'autres pays, en particulier en ce qui a trait à la pandémie et à la relance en cours, et de réaffirmer l'engagement du gouvernement envers l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap.

« Le Canada s'efforce de devenir un pays, contribuant à créer un monde, où les personnes en situation de handicap sont incluses dans tous les aspects de la société. La mise en application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées se situe au cœur de ce travail. Cet engagement unit le Canada à la communauté internationale et offre à la fois l'occasion de jouer un rôle de chef de file et de tirer des leçons d'autres pays, alors que nous partageons le même objectif, celui d'assurer une inclusion réelle et importante des personnes en situation de handicap. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Les droits de la personne sont au cœur de la politique étrangère du Canada. Nous sommes heureux de soutenir les droits des personnes handicapées, ainsi que l'architecture internationale des droits de la personne, en nommant la toute première candidate du Canada au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. »

- La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly

C'est cette année qu'a lieu la 15 e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). La Conférence se déroule du 14 au 16 juin 2022.

session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). La Conférence se déroule du 14 au 16 juin 2022. Pendant sa participation à la Conférence, la ministre a également présenté l'intervention du Canada lors d'une table ronde sur l'autonomisation économique et l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap.

lors d'une table ronde sur l'autonomisation économique et l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Le Comité des droits des personnes handicapées est composé de 18 experts indépendants chargés de surveiller l'application de la CDPH. Les membres sont élus pour un mandat de quatre ans et ils peuvent être réélus une fois. Les élections se font par scrutin secret tous les deux ans pour remplacer les membres dont le mandat expire.

