GATINEAU, QC, le 2 mai 2022 /CNW/ - Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a continué de réaliser d'importants progrès dans la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité (la Loi), renforçant son engagement à promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a accueilli Stéphanie Cadieux lors de sa première journée à titre de première dirigeante principale de l'accessibilité (DPA) au Canada. Avec la nomination de Mme Cadieux et la nomination récente de Michael Gottheil à titre de premier commissaire à l'accessibilité du Canada au sein de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), le gouvernement s'est nettement rapproché de la mise en œuvre complète de la Loi et de la concrétisation d'un Canada exempt d'obstacles.

Au cours de son mandat de quatre ans, Mme Cadieux agira à titre de conseillère spéciale indépendante auprès de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et fournira des conseils sur un vaste éventail de questions touchant l'accessibilité. À titre de DPA, Mme Cadieux surveillera les problèmes systémiques et émergents en matière d'accessibilité et en fera rapport. Elle produira également un rapport annuel à l'intention de la Ministre détaillant les progrès réalisés et les résultats obtenus en vertu de la Loi.

Un des principaux objectifs de Mme Cadieux et de son équipe sera d'établir le Bureau de la DPA en tant que source fiable d'information en matière l'accessibilité, favorisant un dialogue positif et productif entre le gouvernement fédéral, les intervenants auprès des personnes en situation de handicap et les organisations nationales et internationales.

Stéphanie Cadieux est une défenseure de longue date de l'accessibilité, de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de la diversité, forte de plus de 15 années d'expérience dans des postes de planification et de direction. Ancienne députée de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, elle fait partie de la communauté des personnes en situation de handicap et possède à ce titre une vaste expérience personnelle de la fonction publique.

Citations

« En tant que première dirigeante principale de l'accessibilité au Canada, Stéphanie Cadieux aidera à identifier et à résoudre les problèmes reliés à l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, de concert avec la communauté. Mme Cadieux apporte son savoir-faire professionnel ainsi que son expérience vécue à cette fonction, et je me réjouis déjà à l'idée de travailler avec elle afin d'améliorer la vie de tous les Canadiens en situation de handicap. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Je suis honorée de devenir aujourd'hui la première dirigeante principale de l'accessibilité, et de participer aux efforts visant à créer un Canada sans obstacles. À titre de conseillère indépendante, j'aurai le devoir essentiel de donner une vision claire et franche de l'engagement du gouvernement envers l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mon équipe et moi ferons état des réalisations en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité, mais nous aiderons aussi à attirer l'attention sur les préoccupations importantes en matière d'accessibilité. Mes plus grandes forces en tant que catalyseur et rassembleuse sont celles que j'espère apporter à ce rôle, car les travaux à réaliser pour favoriser une culture d'inclusion dépendront de la collaboration avec les partenaires et les intervenants du gouvernement fédéral, du secteur des personnes en situation de handicap et de la communauté autochtone. Je suis entièrement engagée à appuyer le changement significatif nécessaire afin d'assurer la pleine participation des personnes en situation de handicap au Canada. »

- La dirigeante principale de l'accessibilité, Stéphanie Cadieux

Les faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, 6,2 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus sont en situation de handicap. Plus d'un jeune sur dix au Canada a au moins une incapacité.

a au moins une incapacité. La Loi canadienne sur l'accessibilité est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Elle vise à identifier, à éliminer et à prévenir les obstacles reliés à l'accessibilité. Une étape importante dans le contexte de la Loi a été franchie le 13 décembre 2021 quand le Règlement canadien sur l'accessibilité est entré en vigueur. Ce règlement exige que les organisations sous réglementation fédérale rendent des comptes au public concernant leurs politiques et pratiques visant à identifier et à éliminer les obstacles existants.

est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Elle vise à identifier, à éliminer et à prévenir les obstacles reliés à l'accessibilité. Une étape importante dans le contexte de la Loi a été franchie le 13 décembre 2021 quand le est entré en vigueur. Ce règlement exige que les organisations sous réglementation fédérale rendent des comptes au public concernant leurs politiques et pratiques visant à identifier et à éliminer les obstacles existants. La Loi a également permis la création de nouvelles structures et de nouveaux postes, dont :



un dirigeant principal de l'accessibilité;



un commissaire à l'accessibilité, pour diriger les activités de conformité et d'application de la loi.

La nomination de Michael Gottheil pour un mandat de cinq ans à titre de commissaire à l'accessibilité à la CCDP entrera en vigueur le 9 mai 2022.

pour un mandat de cinq ans à titre de commissaire à l'accessibilité à la CCDP entrera en vigueur le 9 mai 2022. La dirigeante principale de l'accessibilité et le commissaire à l'accessibilité ont été nommés dans le cadre du processus de nomination par le gouverneur en conseil. Le gouvernement s'engage à utiliser des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil, qui jouent un rôle fondamental dans notre démocratie.

Afin d'atteindre l'objectif de la Loi, de créer un Canada sans obstacles, le gouvernement élabore un plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le plan mettra l'accent sur la réduction de la pauvreté chez les personnes en situation de handicap en les amenant à obtenir des emplois de bonne qualité et en facilitant l'accès aux programmes et services fédéraux, tout en favorisant une culture d'inclusion.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Jane Deeks, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, [email protected], Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]