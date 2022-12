La ministre Petitpas Taylor fait connaître les résultats des Consultations pancanadiennes sur les langues officielles

GATINEAU, QC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a fait la déclaration suivante au sujet de la publication du Rapport sur les Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022 :

« Du 24 mai au 31 août 2022, j'ai eu le privilège de rencontrer des centaines de passionnés du français et de l'anglais partout au pays pour entendre les réalités et les enjeux auxquels ils font face. Plus de 6 500 participants m'ont parlé de leur vision et m'ont dit à quel point l'appui de notre gouvernement est essentiel à la vitalité de leur langue et de leur culture. Je tiens à les remercier de leurs précieux témoignages et de leur accueil chaleureux. Leurs commentaires m'ont donné divers points de vue et idées et ils ont contribué à la rédaction de ce rapport qui présente les grandes lignes de ces vastes consultations.

Le Rapport est opportun car les commentaires que j'ai reçus contribueront à guider l'élaboration du Plan d'action de 2023-2028, qui sera publié l'an prochain. Ce rapport conclut, entre autres, qu'il faut se doter de mesures renforcées pour continuer à faire fleurir nos institutions et nos communautés et donner les outils nécessaires à nos jeunes afin qu'ils puissent accéder à des occasions d'apprentissage de qualité tout au long de leur vie.

Le prochain plan d'action quinquennal pour les langues officielles et le projet de loi C-13 sur la modernisation et le renforcement de la Loi sur les langues officielles, présentement à l'étude au Parlement, sont d'ailleurs des outils essentiels. En effet, ils nous permettront de nous donner les moyens de nos ambitions et de continuer à renforcer les langues officielles du Canada. »

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected] ; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]