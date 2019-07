La ministre Mélanie Joly annonce un investissement pour soutenir le tourisme dans le Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement du Canada accorde à la Première Nation Malécite de Viger plus de 340 000 $ pour développer une nouvelle attraction touristique dans la région

CACOUNA, QC, le 29 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les années 2017 et 2018 ont marqué des records pour le tourisme au Canada. Le secteur représente plus de 1,8 million d'emplois, tant dans les grandes villes que dans les petites communautés, et le gouvernement du Canada est déterminé à fournir le soutien nécessaire pour maintenir cette croissance. C'est pour cela que le gouvernement a créé le Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), une initiative de 58,5 millions de dollars qui aidera les communautés à offrir de nouveaux produits ou expériences touristiques ou à améliorer ceux déjà offerts, ou encore pour créer, rénover ou agrandir des installations touristiques.

Le tourisme autochtone est un pilier de cette nouvelle stratégie et contribue à mettre en valeur les mœurs, les coutumes, le savoir-faire ou les traditions issues des Premières Nations, afin d'avoir un impact positif en matière de retombées économiques et de visiteurs.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé un investissement de 340 767 dollars pour soutenir la mise en place d'une nouvelle attraction touristique sur le territoire du parc côtier Kiskotuk. Cette aide financière non remboursable est consentie en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations afin d'accroître le tourisme autochtone, en investissant dans des projets comme la préparation à la mise en marché, les expériences locales, l'élaboration de gammes de produits de consommation, les circuits touristiques, les festivals et les événements spéciaux. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en œuvre le FEC.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme celui de la Première Nation Malécite de Viger, les voyageurs en visite dans le Bas-Saint-Laurent pourront ajouter une expérience autochtone authentique à leur parcours. Cette expérience permettra à la fois de valoriser et de faire découvrir la culture malécite, encore méconnue, et d'augmenter l'attractivité du parc côtier Kiskotuk.

Cette annonce donne suite à celle faite par la ministre Joly de la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme ‒ Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Citations

« De plus en plus de visiteurs choisissent de venir au Canada pour faire l'expérience de la culture et du patrimoine autochtones, au point que la croissance du tourisme autochtone dépasse maintenant celle du secteur en général. Des communautés du pays ont littéralement transformé leurs économies grâce au tourisme. Nous voulons aider les communautés autochtones de tout le pays à s'appuyer sur leurs riches traditions pour faire croître leur secteur touristique et créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Grâce à cette nouvelle attraction dans le parc côtier Kiskotuk, la Première Nation Malécite de Viger pourra tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale, assurer un avenir prometteur à sa communauté et créer des emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises et les organismes, notamment du secteur touristique, à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du FEC, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le Grand Conseil est très heureux de la décision du Canada d'appuyer financièrement les efforts de notre communauté visant à valoriser la culture malécite sur le territoire ancestral de la Première Nation Malécite de Viger, le Wolastokuk. Cette contribution nous permettra de mieux faire connaître notre langue, notre culture et nos traditions aux visiteurs du parc côtier Kiskotuk. Ce projet vient, une fois de plus, démontrer l'intention de la Première Nation Malécite de Viger de travailler en collaboration avec les intervenants du milieu au bénéfice de nos deux Nations. »

Chef conseiller Claude Brière, membre du Grand Conseil de la Première Nation Malécite de Viger

