La ministre Martine Biron souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

QUÉBEC, le 17 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, réaffirme l'importance de cette journée dans la promotion de l'ouverture ainsi que du respect des droits et du bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Au cours des dernières années, le Québec a franchi des étapes significatives en matière d'égalité et de défense des droits des personnes LGBTQ+. En 2023, le gouvernement a notamment dévoilé un investissement de 24 M$ sur 5 ans dans le cadre de son Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028. Le 17 mai de cette même année, la ministre Biron a également annoncé la création du tout premier prix gouvernemental visant à reconnaître les individus et les organismes qui œuvrent à faire du Québec une société inclusive et respectueuse des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre, soit le prix Action LGBTQ+. La 2e édition de cette remise de prix aura lieu le 2 juin prochain.

Instituée par la Fondation Émergence en 2003, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est maintenant célébrée partout dans le monde chaque 17 mai.

Citation :

« Soulignée aujourd'hui dans de nombreux pays, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie a vu le jour au Québec il y a déjà 22 ans. Je suis résolue à faire en sorte que le gouvernement du Québec poursuive sa collaboration active avec les organismes de défense des droits des personnes LGBTQ+. Je demeure convaincue que nos initiatives continueront d'inspirer et d'avoir des effets bénéfiques au Québec et à l'échelle internationale. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants :

Partenaire de longue date du gouvernement du Québec sur les enjeux en matière d'homophobie et de transphobie, la Fondation Émergence a pour mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population par rapport aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

La campagne 2025 de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie se centre sur les personnes alliées, avec des astuces et des suggestions pour être une meilleure personne alliée au quotidien.

