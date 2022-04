TORONTO, le 20 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, et le député de Don Valley-Est, Michael Coteau, ont rencontré les représentants d'une moyenne entreprise à Toronto pour mettre en évidence les investissements prévus dans le budget de 2022 pour aider le Canada à poursuivre sa lutte contre les changements climatiques et à diversifier son économie.



Le premier pilier du budget est l'investissement dans les Canadiens et dans des mesures pour rendre la vie plus abordable. Les mesures liées au logement contenues dans le budget de 2022 permettront au Canada de construire deux fois plus de logements au cours des 10 prochaines années, d'aider les Canadiens à épargner et à acheter leur première maison, d'interdire aux investisseurs étrangers d'acheter des propriétés résidentielles au Canada et de mettre un frein aux pratiques injustes qui font grimper le prix du logement pour les Canadiens. Le budget de 2022 comprend des investissements pour permettre aux travailleurs canadiens d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain et facilitera l'accueil des immigrants qualifiés dont notre économie a besoin pour qu'ils se sentent chez eux au Canada. Il prévoit d'autres investissements importants dans les services de garde d'enfants abordables, dans notre système de soins de santé publique et dans l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le deuxième pilier du budget de 2022 est l'investissement dans la croissance économique et l'innovation qui sont des éléments clés pour assurer la prospérité à long terme du Canada. Cela englobe, notamment, le lancement d'un nouveau fonds de croissance du Canada de classe mondiale qui attirera des dizaines de milliards de dollars en investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens, et établira une nouvelle agence d'innovation et d'investissement qui aidera à stimuler la productivité et la croissance dans l'ensemble de notre économie. Le budget propose aussi de mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada, qui créera des milliers d'emplois de qualité et tirera parti d'un besoin croissant des minéraux utilisés dans toutes sortes de produits, des téléphones aux voitures électriques. Les mesures comprennent également des plans visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à réduire les impôts pour les petites entreprises canadiennes en croissance.

Le troisième pilier du budget de 2022 est l'investissement dans l'économie propre. Pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes à tirer profit de la transition mondiale vers une économie propre, le budget de 2022 comprend de nouvelles mesures incitatives pour le développement de technologies propres et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. En plus d'investir davantage dans la protection de nos terres, de nos lacs et de nos océans, le gouvernement rendra l'achat de véhicules à émission zéro plus abordable pour les Canadiens, établira un grand réseau national de bornes de recharge de véhicules à émission zéro et effectuera de nouveaux investissements dans l'énergie propre.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus faible parmi les pays du G7, un avantage qui a pris de l'ampleur par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976. Le budget de 2022 représente une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la pandémie de COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland



« L'environnement et l'économie sont des sujets qui préoccupent énormément les Canadiens, y compris les aînés. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire des investissements judicieux pour lutter contre les changements climatiques, protéger la nature et bâtir une économie propre. Le budget de 2022 profitera aux Canadiens des générations actuelles et futures en leur permettant de vivre dans un Canada où l'air est pur, où l'économie est vigoureuse et où des mesures de soutien sont adoptées pour que personne ne soit laissé pour compte. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

Les faits en bref

Les mesures du budget de 2022 visant à rendre le logement plus abordable comprennent :

Faire en sorte que le Canada puisse construire deux fois plus de nouveaux logements au cours des 10 prochaines années;

Aider les Canadiens à acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;

Établir un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui ciblera la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années;

Élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;

Interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives pour une période de deux ans;

Instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui permettra de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire ou d'un appartement.

Les mesures du budget de 2022 visant à lutter contre les changements climatiques comprennent :

Offrir un financement de plus de 3 milliards de dollars pour rendre les véhicules à émission zéro plus abordables et établir un réseau national de bornes de recharge;

Réaliser de nouveaux investissements importants pour protéger les terres, les lacs et les océans;

Établir un fonds de croissance du Canada pour aider à attirer des dizaines de milliards de dollars en capital privé qui serviront à bâtir une économie carboneutre d'ici 2050.

Le budget de 2022 prévoit d'autres mesures importantes, dont les suivantes :

Investir 5,3 milliards de dollars sur cinq ans dans la création d'un programme de soins dentaires destiné aux Canadiens dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $. Les soins dentaires seront d'abord offerts aux jeunes de moins de 12 ans en 2022, puis aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme serait limité aux familles dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aurait pas à payer de quote-part;

Investir jusqu'à 3,8 milliards de dollars dans la mise en œuvre de la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada;

Investir 11 milliards de dollars supplémentaires pour continuer de soutenir les enfants et les familles autochtones et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir;

Investir plus de 8 milliards de dollars supplémentaires pour améliorer l'équipement des Forces armées canadiennes, renforcer les contributions du Canada à l'égard de ses principaux alliés, dont celles de l'OTAN et du NORAD, et renforcer la cybersécurité du Canada;

Soutenir davantage l' Ukraine et le peuple ukrainien à la suite de l'invasion illégale du pays par la Russie, notamment en offrant jusqu'à 1 milliard de dollars en nouvelles ressources sous forme de prêt au gouvernement ukrainien par l'intermédiaire d'un nouveau compte administré pour l' Ukraine au Fonds monétaire international (FMI), et en offrant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire;

et le peuple ukrainien à la suite de l'invasion illégale du pays par la Russie, notamment en offrant jusqu'à 1 milliard de dollars en nouvelles ressources sous forme de prêt au gouvernement ukrainien par l'intermédiaire d'un nouveau compte administré pour l' au Fonds monétaire international (FMI), et en offrant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire; Imposer aux plus grandes banques et sociétés d'assurance-vie du pays un dividende temporaire pour la relance au Canada représentant une taxe unique de 15 % sur tout revenu imposable ayant excédé un milliard de dollars en 2021, afin de soutenir la relance globale du Canada;

Augmenter de façon permanente le taux d'imposition du revenu des entreprises de 1,5 point de pourcentage sur le revenu imposable des grandes banques et sociétés d'assurance-vie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars.

