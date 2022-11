BRAMPTON, ON , le 10 nov. 2022 /CNW/ - Chaque année, les Canadiens sont exposés au virus de l'influenza, communément appelée la grippe. Ce virus peut affecter particulièrement les personnes qui courent le plus de risques de complications, notamment les aînés. De plus, comme le virus de la COVID-19 circule encore, il importe plus que jamais que tous prennent les mesures nécessaires pour éviter ces complications.

À l'automne, quand les gens passent plus de temps ensemble à l'intérieur, les maladies respiratoires sont plus fréquentes. Un des meilleurs moyens d'éviter une maladie grave est de garder à jour son calendrier de vaccination annuelle contre la grippe et de recevoir les vaccins et doses de rappel contre la COVID-19.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, s'est rendue au Shoppers Drug Mart du chemin Bramalea, à Brampton, en Ontario, pour recevoir son vaccin antigrippal. La ministre Khera a souligné l'importance de se faire vacciner pour se protéger soi‑même et protéger ses proches et ses amis, qu'ils soient jeunes ou âgés, ainsi que les membres de sa communauté, notamment ceux qui courent un risque plus élevé de complications dues à la grippe.

« Nous avons tous un rôle à jouer pour nous protéger nous-mêmes et protéger nos proches et nos communautés contre les complications potentiellement dévastatrices de la grippe. Je vous encourage tous vivement, surtout les aînés, les jeunes enfants et toute personne aux prises avec des problèmes de santé sous-jacents, à vous faire vacciner sans tarder, c'est la meilleure des protections. Faites partie de la solution : faites-vous vacciner contre la grippe dès aujourd'hui! »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« En tant que principal fournisseur de soins de santé et de bien-être, Shoppers a pour objectif de rendre les soins de santé aussi accessibles que possible aux Canadiens. Grâce à des heures d'ouverture prolongées et à des magasins situés à quelques minutes de la plupart des Canadiens, se faire vacciner contre la grippe peut être aussi simple que de se rendre au magasin le plus près ou de prendre un rendez-vous en ligne. Cette année surtout, alors que les virus saisonniers comme le rhume et la grippe se combinent à de nouvelles souches de COVID, il est plus important que jamais de prendre des mesures pour se protéger, protéger sa famille et protéger sa communauté. »

- Jeff Leger, président, Shoppers Drug Mart

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada recommandent que toute personne âgée de 6 mois ou plus reçoive le vaccin antigrippal annuel, en particulier les personnes qui présentent un risque élevé de complications liées à la grippe ou qui pourraient transmettre le virus de la grippe à des personnes à risque élevé.

et l'Agence de la santé publique du recommandent que toute personne âgée de 6 mois ou plus reçoive le vaccin antigrippal annuel, en particulier les personnes qui présentent un risque élevé de complications liées à la grippe ou qui pourraient transmettre le virus de la grippe à des personnes à risque élevé. Le vaccin antigrippal peut aider à prévenir la grippe et les complications qui y sont liées, comme la pneumonie. Il peut également contribuer à réduire la gravité des symptômes, même si l'on tombe malade.

Se faire vacciner peut également jouer un rôle en réduisant le nombre d'hospitalisations dues à des maladies respiratoires, ce qui allège le fardeau sur un système de santé déjà mis à rude épreuve.

