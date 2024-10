GATINEAU, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - L'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la société enrichit les collectivités, favorise la croissance économique et contribue à la création d'une culture fondée sur le respect. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir dans des programmes et des politiques qui aident à éliminer les obstacles pour les personnes en situation de handicap, afin de préparer un avenir meilleur pour tous, au Canada et ailleurs dans le monde.

La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, a participé à la réunion des ministres du Groupe des Sept (G7) sur l'inclusion et le handicap, du 14 au 16 octobre. L'Italie, qui assure la présidence du G7 cette année, a accueilli les ministres pour cette rencontre. Ils y ont discuté des initiatives à mettre en place pour créer une société inclusive, où les personnes en situation de handicap peuvent participer pleinement et de façon significative à la vie civile, sociale, économique et politique.

À la réunion du G7, la ministre Khera a parlé des mesures que le Canada prend et a pris par le passé pour protéger et promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. Elle a rappelé l'importance de consulter les personnes en situation de handicap dans tous les processus sociaux, politiques et civils, dans l'esprit du principe « Rien sans nous », afin que les États profitent pleinement de leurs connaissances et de leur expertise. Au cours de la première table ronde, ayant pour thème l'inclusion comme priorité du programme de tous les pays, la ministre a évoqué les efforts déployés pour atteindre l'objectif d'un Canada sans obstacles, conformément à la Loi canadienne sur l'accessibilité. Elle a aussi souligné quelques mesures d'importance adoptées dans le cadre du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada, dont la création de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Par ailleurs, la ministre Khera a encouragé les pays du G7 à reconnaître l'importance des initiatives qui favorisent un accès égal à l'emploi. Elle a évoqué la nouvelle Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap, qui vise à combler l'écart en matière d'emploi entre les personnes en situation de handicap et les autres Canadiens. La ministre a également rappelé la volonté du Canada de veiller à ce que la conception et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) respectent la sécurité et les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Normes d'accessibilité Canada est d'ailleurs chargé d'élaborer une norme qui vise à garantir que les nouvelles technologies, comme l'IA, sont équitables et inclusives et qu'elles ne créent pas de nouveaux obstacles pour les personnes en situation de handicap.

Le 16 octobre, les ministres ont adopté la Charte de Solfagnano, une déclaration ministérielle qui fixe huit priorités et comporte une série de recommandations et de mesures pour les pays membres du G7, dont l'accessibilité universelle, la vie autonome, ainsi que l'éducation, l'emploi et les services inclusifs.

La ministre Khera a remercié l'Italie d'avoir accueilli cette réunion des ministres du G7 sur l'inclusion et le handicap et a déclaré que le Canada travaille fort à bâtir un avenir plus juste et plus équitable où personne n'est laissé pour compte.

« J'ai été honorée de représenter le Canada à la réunion du G7 sur l'inclusion et le handicap en Italie, où les ministres ont pu échanger des pratiques exemplaires et découvrir comment les autres membres du G7 s'efforcent d'éliminer les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap. Grâce à la collaboration avec nos partenaires internationaux, nous pouvons apporter des changements concrets pour les personnes en situation de handicap et contribuer à bâtir un monde inclusif où tout le monde a des chances égales de réussir. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera

Le Groupe des Sept (G7) est un forum informel qui réunit l'Italie, le Canada, l'Union européenne, la France , l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

des Sept (G7) est un forum informel qui réunit l'Italie, le Canada, l'Union européenne, la , l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. La réunion des ministres du G7 sur l'inclusion et le handicap portait sur huit domaines prioritaires : l'inclusion comme enjeu prioritaire du programme politique de tous les pays; l'accès et l'accessibilité; la vie autonome; l'amélioration des talents et de l'inclusion au travail; la promotion des nouvelles technologies; les dimensions sportives, récréatives et culturelles de la vie; la dignité de la vie et la qualité des services communautaires; la prévention et la gestion de la préparation aux situations d'urgence et la gestion des opérations de rétablissement postcrise, notamment dans le cadre de la crise climatique, des conflits armés et des crises humanitaires.

Lors de cette réunion du G7, la ministre Khera a tenu des rencontres bilatérales avec : la ministre du Handicap de l'Italie, Alessandra Locatelli ; le ministre d'État à la Sécurité sociale et au Handicap du Royaume-Uni, Stephen Timms ; la ministre déléguée chargée des Personnes en situation de handicap de la France , Charlotte Parmentier-Lecocq .

cette réunion du G7, la ministre Khera a tenu des rencontres bilatérales avec : La Loi canadienne sur l'accessibilité est entrée en vigueur en juillet 2019. Cette loi a été élaborée à la suite de consultations fédérales inclusives et accessibles auprès de la communauté des personnes en situation de handicap. La Loi canadienne sur l'accessibilité établit un cadre pour faire du Canada un pays sans obstacles, grâce à une démarche proactive pour cerner les obstacles existants et les éliminer, en plus de prévenir l'apparition d'autres obstacles.

est entrée en vigueur en juillet 2019. Cette loi a été élaborée à la suite de consultations fédérales inclusives et accessibles auprès de la communauté des personnes en situation de handicap. La établit un cadre pour faire du Canada un pays sans obstacles, grâce à une démarche proactive pour cerner les obstacles existants et les éliminer, en plus de prévenir l'apparition d'autres obstacles. Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a affecté 272,6 millions de dollars à la mise en œuvre de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap, par l'entremise du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées.

