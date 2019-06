La ministre Joly présente les réflexions des Canadiens recueillies dans le cadre de l'examen en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles

Le gouvernement poursuit son examen dans le but de moderniser la Loi sur les langues officielles

OTTAWA, le 28 juin 2019 /CNW/ - Il y a 50 ans, le Canada adoptait la Loi sur les langues officielles afin de concrétiser la vision d'un pays établi sur la collaboration entre deux grandes communautés linguistiques : les francophones et les anglophones. Le gouvernement du Canada tient à ce que la Loi sur les langues officielles continue à répondre aux besoins des Canadiens d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi il a entrepris un examen en vue de la moderniser.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a profité de sa présence à la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne pour présenter à ses homologues un document synthèse des réflexions des Canadiens qui ont été recueillies lors de la tournée pancanadienne dans le cadre de l'examen visant à moderniser la Loi sur les langues officielles.

Cette tournée, premier pas d'une démarche vers la modernisation de la Loi, avait pour objectif d'aller à la rencontre des Canadiens de divers horizons, dont des universitaires, des citoyens engagés, des représentants de communautés de langue officielle en situation minoritaire et des experts.

Ces rencontres ont permis d'aborder les préoccupations et les aspirations des Canadiens quant à l'état et l'avenir de nos langues officielles. Tout au long des consultations, les participants se sont dits profondément attachés aux langues officielles, et ils souhaitent une modernisation de la Loi afin de conserver son influence positive sur la société canadienne. Les réflexions qui se dégagent de cet examen ainsi que les résultats d'autres examens et consultations menés par d'autres instances guideront le processus vers la modernisation de la Loi.

« Le premier ministre m'a mandatée de revoir la Loi sur les langues officielles afin qu'elle réponde aux besoins de la population canadienne au cours des décennies à venir. Le droit évolue pour refléter les transformations au sein de notre société. Il importe donc de se demander comment renforcer cette loi si fondamentale pour notre pays, 50 ans après son adoption. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

En juin 2018, le gouvernement du Canada annonçait son intention de moderniser la Loi sur les langues officielles.

Dans le cadre de l'examen en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles, le gouvernement du Canada a entrepris des discussions nationales sur les thèmes suivants :

la mobilisation, le développement et l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

les institutions fédérales qui incarnent les langues officielles;

la promotion de la culture et du bilinguisme;

les langues officielles et le Canada à l'ère numérique;

à l'ère numérique; les langues officielles et la place du Canada dans le monde.

Des séances en personne ont été réalisées dans 17 villes, et ce, dans chaque province et territoire. Plusieurs de ces séances ont d'ailleurs été diffusées sur le Web. Le gouvernement du Canada a également organisé un grand symposium rassemblant plus de 500 intervenants.

Cet exercice viendra compléter les consultations et examens déjà menés par d'autres instances dans les domaines de l'administration de la justice, de la langue de communication gouvernementale, de la langue de travail des fonctionnaires fédéraux, de la fonction du Commissariat aux langues officielles, de la promotion des langues officielles ou encore des débats et travaux parlementaires.

