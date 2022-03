OTTAWA, ON, le 10 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veille à ce que les collectivités rurales aient accès aux outils nécessaires et à diverses possibilités pour rebâtir en mieux.

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a terminé aujourd'hui sa visite de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Elle était de passage dans ces provinces pour mener des discussions et des rencontres avec d'importants partenaires ruraux, dont la BC Economic Development Association et la Rural Municipalities of Alberta, ainsi que des dirigeants autochtones. Les résultats des discussions sur les priorités et les enjeux ruraux permettront d'orienter les politiques et les programmes fédéraux en vue de soutenir la relance économique et de mettre à profit la résilience des régions rurales du Canada.

En Colombie-Britannique, la ministre Hutchings a rencontré la chef de la Première Nation Lheidli T'enneh, Dolleen Logan, et d'autres dirigeants lors d'une activité tenue par Rogers Communications à Prince George. Leurs discussions ont porté sur les progrès du projet de couverture cellulaire le long de la route 16 (aussi connue sous le nom de « route des larmes ») entre Prince Rupert et Prince George. Ensuite, la ministre s'est rendue à Mission pour annoncer une collaboration sans précédent avec la province de la Colombie-Britannique. Le gouvernement fédéral y fera un investissement pouvant atteindre 830 millions de dollars pour offrir une connexion à Internet haute vitesse à tous les foyers ruraux de la province qui n'y sont pas encore branchés. Cela comprendra un financement total prévu de 415 millions de dollars alloué par le gouvernement du Canada et de la Colombie-Britannique.

La ministre Hutchings s'est ensuite rendue en Alberta, où elle a annoncé l'octroi d'un montant de 780 millions de dollars pour brancher les foyers mal desservis de la province, ainsi qu'un financement total prévu de 390 millions de dollars alloué par les gouvernements du Canada et de l'Alberta.

Ces annonces ont été faites au titre du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada, qui a pour objectif de brancher à Internet haute vitesse 98 % des Canadiens d'ici 2026, et de brancher l'ensemble de la population d'ici 2030.

« Les rencontres et les annonces de cette semaine nous ont donné l'occasion d'écouter les communautés rurales de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Le gouvernement continuera de discuter avec des intervenants des quatre coins du pays pour s'assurer que les Canadiens vivant en milieu rural sont au cœur de la relance économique du Canada. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

a prévu des milliards de dollars pour l'infrastructure Internet dans les zones rurales et éloignées afin que tous les Canadiens aient accès à des services Internet rapides et fiables, peu importe où ils vivent. Au total, c'est une somme de 2,75 milliards de dollars qui sera accessible, par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), pour soutenir les besoins des collectivités rurales et éloignées du pays en matière de services Internet haute vitesse.

L'objectif du gouvernement est de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et de brancher l'ensemble de la population d'ici 2030.

