OTTAWA, ON, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à renforcer et à diversifier ses partenariats en travaillant avec l'Union européenne (UE) pour protéger et créer des emplois de part et d'autre de l'Atlantique.

La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné, ont tenu une rencontre le 11 juillet en vue de faire progresser les activités communes dans le cadre du nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir. Cette entente de partenariat a été annoncée le 23 juin 2025, lors du Sommet des dirigeants Canada-UE tenu à Bruxelles, par le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney; le président du Conseil européen, António Costa; et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La ministre Joly et le vice-président exécutif Séjourné ont convenu d'élaborer, au cours des prochaines semaines, un plan de travail précisant des domaines de rapprochement, et ont prévu une nouvelle rencontre d'ici un mois pour faire progresser des priorités communes.

Les deux dirigeants ont affirmé que la diplomatie économique était essentielle pour garantir la stabilité, l'innovation et la prospérité, et se sont entendus pour resserrer la coopération bilatérale en vue de relever des défis mondiaux.

Citations

« Le Canada est déterminé à approfondir son partenariat avec l'Union européenne à ce moment charnière où nous diversifions les chaînes d'approvisionnement et renforçons les liens commerciaux. Ensemble, nous consolidons une alliance transatlantique qui accroîtra notre compétitivité économique et protégera les industries et les technologies stratégiques. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La rencontre d'aujourd'hui marque la concrétisation du sommet UE-Canada et de sa promesse commune d'une plus grande coopération. À l'heure où l'économie mondiale a rarement été aussi instable, il est primordial de renforcer de tels partenariats autour de perspectives communes sur le commerce international et l'industrie. Que ce soit sur le renforcement de nos échanges, sur une plus grande coopération technologique ou encore sur l'approvisionnement en matières critiques, nos intérêts n'ont jamais autant convergé. »

- Le vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné

Faits en bref

Le 23 juin 2025, le premier ministre Mark Carney a lancé un nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir à Bruxelles aux côtés du président du Conseil européen, António Costa, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

aux côtés du président du Conseil européen, António Costa, et de la présidente de la Commission européenne, der Leyen. Le Canada et l'UE ont également signé un partenariat de sécurité et de défense qui fournit un cadre de dialogue et de coopération à l'égard des priorités en matière de défense et de sécurité.

