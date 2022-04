WINDSOR, ON, le 13 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a souligné les nouveaux investissements visant à rendre le logement plus abordable. La ministre a également participé à une table ronde avec des intervenants à Windsor ainsi qu'à une rencontre dans une coopérative d'habitation à Chatham pour discuter des mesures à prendre pour favoriser la construction d'un plus grand nombre de logements et rendre le logement plus abordable dans l'ensemble du pays.

Les Canadiens sont le pilier d'une économie forte et en croissance, et les mesures qui soutiennent l'accès au logement et la main-d'œuvre croissante sont indispensables pour assurer la croissance économique.

Les mesures liées au logement contenues dans le budget 2022 permettront au Canada de construire deux fois plus de logements au cours des 10 prochaines années, d'aider les Canadiens à épargner et à acheter leur première maison, d'interdire aux investisseurs étrangers d'acheter des propriétés résidentielles au Canada et de mettre un frein aux pratiques injustes qui font grimper le prix du logement pour les Canadiens.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus faible parmi les pays du G7, un avantage qui a pris de l'ampleur par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976. Le budget de 2022 représente une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la pandémie de COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland

« Tout le monde devrait avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. En rendant le logement plus abordable pour les Canadiens, nous ferons en sorte qu'il sera plus facile pour les familles d'acheter leur première maison. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Les mesures du budget de 2022 visant à rendre le logement plus abordable comprennent les suivantes :

Faire en sorte que le Canada puisse construire deux fois plus de nouveaux logements au cours des 10 prochaines années;

Aider les Canadiens à acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;

Établir un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui ciblera la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années;

Élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;

Interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives pour une période de deux ans;

Instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui permettra de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire ou d'un appartement.

