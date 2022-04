MILTON, ON, le 12 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a rencontré les chefs d'entreprises pour discuter des avantages que présente une réduction des impôts des petites entreprises : une plus forte croissance, l'embauche de nouveaux travailleurs, une vie plus abordable.

L'économie canadienne a récupéré 112 % des emplois perdus au début de la pandémie. Le Canada affichait alors le ratio de la dette nette au PIB le plus faible parmi les pays du G7, un avantage qui a pris de l'ampleur par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976.

Malgré nos taux de chômage presque historiquement faibles, certaines entreprises peinent encore à trouver des travailleurs. Une économie forte et prospère requiert une main-d'œuvre diversifiée, qualifiée et perpétuellement croissante.

Dans le budget de 2022, le gouvernement met en place de grandes mesures pour répondre aux besoins de nos travailleurs, de nos entreprises et de l'économie canadienne, de manière à ce qu'elle puisse se renforcer au fil des ans. Celles-ci comprennent des plans visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à réduire les impôts pour les petites entreprises canadiennes en croissance. Elles permettront de créer de nouveaux emplois bien rémunérés pour les Canadiens, d'aider plus de gens à intégrer la classe moyenne et de faire de ce pays un leader économique pour les décennies à venir.

Le budget de 2022 représente une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la pandémie de COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland

« Réduire les impôts des petites entreprises en croissance et éliminer les obstacles qui empêchent les travailleurs de trouver un emploi valorisant et bien rémunéré sont des mesures qui rendront la vie plus abordable pour les Canadiens, en plus de faire en sorte que le Canada continue d'être un pays prospère et accueillant où vivre, travailler et élever une famille. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Le budget de 2022 propose d'instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, qui permettrait de reconnaître sur le plan fiscal jusqu'à concurrence de 4 000 $ par année en frais de déplacement et de réinstallation temporaire admissibles pour les gens de métier et les apprentis admissibles. Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2022 et les suivantes.

Le budget de 2022 propose de fournir 84,2 millions de dollars sur quatre ans pour doubler le financement accordé au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, ce qui aiderait chaque année 3 500 apprentis issus de groupes sous-représentés, y compris les femmes, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les Autochtones, les Canadiens racisés ou issus des communautés noires à entreprendre et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés grâce au mentorat, à des services d'orientation professionnelle et au jumelage emploi-travailleur.

Le budget de 2022 propose d'éliminer l'accès au taux d'imposition des petites entreprises de façon plus graduelle; l'accès serait complètement éliminé lorsque le capital imposable atteindrait 50 millions de dollars, plutôt que 15 millions.

La réduction des impôts pour les petites entreprises prévue dans le budget de 2022 ne s'appliquerait qu'à compter de l'exercice débutant le 7 avril ou après.

Le budget de 2022 prévoit d'autres mesures importantes, dont les suivantes :

Investir 5,3 milliards de dollars sur cinq ans dans la création d'un programme de soins dentaires destiné aux Canadiens dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $. Les soins dentaires seront d'abord offerts aux jeunes de moins de 12 ans en 2022, puis aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme serait limité aux familles dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aurait pas à payer de quote-part;

Investir jusqu'à 3,8 milliards de dollars dans la mise en œuvre de la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada;

Investir 11 milliards de dollars supplémentaires pour continuer de soutenir les enfants et les familles autochtones et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir;

Investir plus de 8 milliards de dollars supplémentaires pour améliorer l'équipement des Forces armées canadiennes, renforcer les contributions du Canada à l'égard de ses principaux alliés, dont celles de l'OTAN et du NORAD, et renforcer la cybersécurité du Canada;

Soutenir davantage l' Ukraine et le peuple ukrainien à la suite de l'invasion illégale du pays par la Russie, notamment en offrant jusqu'à 1 milliard de dollars en nouvelles ressources sous forme de prêt au gouvernement ukrainien par l'intermédiaire d'un nouveau compte administré pour l' Ukraine au Fonds monétaire international (FMI), et en offrant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire;

et le peuple ukrainien à la suite de l'invasion illégale du pays par la Russie, notamment en offrant jusqu'à 1 milliard de dollars en nouvelles ressources sous forme de prêt au gouvernement ukrainien par l'intermédiaire d'un nouveau compte administré pour l' au Fonds monétaire international (FMI), et en offrant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire; Imposer aux plus grandes banques et sociétés d'assurance vie du pays un dividende temporaire pour la relance au Canada représentant une taxe unique de 15 % sur tout revenu imposable ayant excédé un milliard de dollars en 2021, afin de soutenir la relance globale du Canada;

Augmenter de façon permanente le taux d'imposition du revenu des entreprises de 1,5 point de pourcentage sur le revenu imposable des grandes banques et sociétés d'assurance vie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars.

