ST. JOHN'S, NL, le 11 mars 2022 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a rencontré plusieurs familles et organismes partout à Terre-Neuve-et-Labrador afin de mettre en lumière les efforts du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en donnant à chaque enfant une chance réelle et égale de réussir.

Pour lancer sa visite, la ministre Gould a rencontré le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Andrew Furey, et le ministre provincial de l'Éducation, Tom Osborne, au YMCA de la famille Ches Penney à St. John's afin d'annoncer que la province avait atteint un coût de 15 $ par jour pour des services de garde d'enfants réglementés. Grâce à cette réduction, la province dépasse l'objectif commun de réduire de 50 % en moyenne les frais des parents par rapport à 2019 d'ici la fin de 2022.

Le lendemain, la ministre Gould a rencontré de futurs éducateurs de la petite enfance à l'occasion d'une table ronde organisée pour discuter du travail important qu'ils accomplissent pour prendre soin des jeunes enfants et pour former leur l'esprit. Au cours de la table ronde, la ministre Gould a souligné que les éducateurs de la petite enfance étaient au cœur du système de garde d'enfants de qualité, abordable, flexible et inclusif que le gouvernement du Canada met sur pied avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones.

La ministre s'est ensuite rendue au Centre d'amitié First Light de St. John's, l'un des nombreux organismes à vocation sociale du Canada qui ont reçu du financement au titre du Programme de préparation à l'investissement. Au cours de sa visite du Centre, elle a appris comment le financement de ce programme a donné l'occasion à First Light d'élaborer quatre nouveaux modules visant à bonifier leur ensemble de formation sur la diversité culturelle. Parmi les sujets abordés figurent le traumatisme intergénérationnel, la violence systémique, Femmes et filles autochtones disparues et assassinées, de même que les structures familiales et l'éducation des enfants.

Enfin, la ministre Gould a visité plusieurs bureaux de Service Canada, qui ont aidé les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador à toutes les phases de la pandémie de COVID-19 en leur offrant un des nombreux importants d'accéder à des mesures de soutien essentielles. La ministre Gould a remercié le personnel de Service Canada pour son dur travail et a souligné que le gouvernement du Canada allait continuer de prendre des mesures concrètes pour s'assurer que tous les Canadiens peuvent accéder aux prestations et aux services auxquels ils ont droit, tout en respectant les lignes directrices de la santé publique et en gardant la population en sécurité dans l'ensemble du pays.

« Lorsque j'ai visité Terre-Neuve-et-Labrador, j'ai redécouvert la beauté naturelle, la population accueillante et la diversité qui font du Canada un pays aussi extraordinaire où vivre et à connaître. Qu'il s'agisse de réduire les frais de garde d'enfants ou de voir les services de première ligne pour les Canadiens, j'ai eu l'occasion de constater directement nos efforts conjoints pour rebâtir un avenir meilleur et plus prospère pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens, et pour tous les Canadiens. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

