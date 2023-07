NEW YORK, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Combattre les inégalités, protéger la planète et donner à chaque personne les occasions nécessaires pour prospérer sont des principes fondamentaux du développement durable. Ces principes sont au cœur du Programme 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable (ODD). Ce plan d'action sur 15 ans adopté par tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) nous présente une feuille de route dynamique et encourageante pour bâtir un monde meilleur ensemble. Le Canada appuie fermement le Programme 2030 des Nations Unies et travaille en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux afin de favoriser et d'accélérer les progrès dans l'atteinte des objectifs de développement durable.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, participera au Forum politique de haut niveau des Nations Unies qui se déroulera à New York du 17 au 19 juillet à titre de chef de la délégation canadienne. Elle sera accompagnée de la secrétaire parlementaire du ministre du Développement international, Anita Vandenbeld.

Le 17 juillet, la ministre Gould prononcera la déclaration nationale du Canada, qui renforce le leadership du pays à l'égard du Programme 2030 et souligne l'importance de l'égalité entre les sexes et des droits de la personne. Le 18 juillet, la ministre animera également l'événement officiel en marge du Forum que tiendra le Canada sur l'exploitation de l'innovation sociale pour faire avancer les objectifs de développement durable, en collaboration avec des homologues des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales, des intervenants de la société civile, de même qu'avec des experts et des intervenants pour toute question concernant les jeunes.

Le 19 juillet, la ministre Gould présentera l'Examen national volontaire du Canada, soulignant les progrès dans l'atteinte des 17 objectifs de développement durable, les enseignements tirés, et les défis et les possibilités liés à la mise en œuvre du Programme 2030 au pays et à l'étranger. Dans le cadre de nos efforts visant à atteindre les 17 ODD, le Canada met l'accent sur les efforts déployés pour faire avancer cinq priorités : Pas de pauvreté (ODD 1), Éducation de qualité (ODD 4), Égalité entre les sexes (ODD 5), Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (ODD 13) et Partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD 17). La ministre Gould soulignera que le Canada a dépassé son objectif intermédiaire en matière de réduction de la pauvreté et mettra l'accent sur le soutien du Canada aux femmes, aux jeunes filles et aux personnes de diverses identités de genre, y compris l'aide internationale.

Le gouvernement du Canada a un programme ambitieux concernant la durabilité, du point de vue social, économique et environnemental. Les Canadiens travaillent activement à être des artisans du changement dans leurs propres collectivités, partout au pays et dans le monde entier. Parmi ces artisans du changement figurent les bénéficiaires du Programme de financement des objectifs de développement durable, qui contribuent à créer des ressources communautaires pour améliorer et échanger les connaissances sur les ODD à l'échelle locale. À l'échelle internationale, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, coprésident le Groupe des défenseurs des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ensemble, ils militent en faveur d'enjeux mondiaux importants sur la scène internationale, notamment la lutte contre les changements climatiques, la protection de la nature et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles à travers le monde.

« Le deuxième Examen national volontaire du Canada reconnaît les travaux exceptionnels réalisés au Canada et dans le monde pour faire avancer les objectifs de développement durable. Plus précisément, le Canada a dépassé son objectif intérimaire de réduire la pauvreté de 20 %. Alors que nous franchissons la mi-parcours du Programme 2030, il est plus important que jamais de rendre compte de nos progrès et de collaborer à ce chapitre. Le gouvernement du Canada poursuivra ses efforts pour faire avancer les objectifs de développement durable en travaillant avec des partenaires au pays et à l'étranger pour bâtir un avenir durable où personne n'est laissé pour compte. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Les crises mondiales qui se chevauchent ‒ les conflits, le changement climatique, l'insécurité alimentaire, l'augmentation des niveaux d'endettement ‒ compromettent les progrès accomplis au chapitre de la réalisation des objectifs de développement durable et limitent la capacité des pays en développement à investir dans les priorités en matière de développement. Le Canada soutient les pays en développement face à ces défis et veillera à ce que notre Politique d'aide internationale féministe guide notre soutien continu. En adoptant une approche féministe, nous travaillons à accélérer les progrès pour l'ensemble des objectifs de la manière la plus inclusive, efficace et significative possible. »

- La secrétaire parlementaire du ministre du Développement international, Anita Vandenbeld

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et tous les 192 autres États membres des Nations Unies.

Le Canada fait partie des 39 pays qui présenteront un Examen national volontaire lors du Forum politique de haut niveau de 2023.

fait partie des 39 pays qui présenteront un Examen national volontaire lors du Forum politique de haut niveau de 2023. Le Forum politique de haut niveau est la principale plateforme des Nations Unies en matière de développement durable. Le Forum joue un rôle essentiel en ce qui concerne le suivi et l'examen du Programme 2030 à l'échelle mondiale.

L'Examen national volontaire est un rapport soumis aux Nations Unies par les pays membres pour faciliter l'échange de connaissances et cerner les progrès et les défis afin d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable.

L'Examen national volontaire du Canada présente les progrès qu'il a accomplis au chapitre de la réalisation des 17 objectifs de développement durable depuis la soumission de son premier Examen national volontaire, en 2018.

Le Programme de financement des objectifs de développement durable a pour but de favoriser l'avancement du Programme 2030. Dans le cadre de ce programme, le Canada investira jusqu'à 59,8 millions de dollars sur 13 ans. À ce jour, le Programme de financement des objectifs de développement durable du Canada a accordé un financement d'environ 22 millions de dollars pour appuyer plus de 130 projets.

