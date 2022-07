GATINEAU, QC, le 25 juill. 2022 /CNW/ - « Le personnel de Service Canada travaille d'arrache-pied pour remettre les passeports aux Canadiens le plus rapidement possible. Parallèlement, le personnel fait tout ce qui est en leur pouvoir pour offrir une meilleure expérience aux Canadiens pendant le processus de demande de passeport.

Afin d'améliorer leur expérience, aujourd'hui, nous avons ajouté cinq nouveaux centres où il est possible de récupérer un passeport. Les Canadiens peuvent maintenant aller chercher leur passeport aux endroits suivants :

Presque tous les bureaux spécialisés dans les passeports du pays offrent dorénavant le service de retrait. En plus des 29 bureaux de passeport offrant ce service, les Canadiens peuvent demander de récupérer leur passeport en personne à un de ces 5 nouveaux bureaux. Ils pourront récupérer leur passeport en personne à un endroit plus près de chez eux, au lieu de se déplacer à un autre bureau dans leur région. L'ajout de ce service à ces bureaux permettra également de réduire les files d'attente des autres bureaux situés dans les plus grandes villes.

Nous tentons en ce moment de réduire l'arriéré et de ramener les normes de service à la normale, et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'expérience des Canadiens et rendre nos services plus accessibles.

Je veillerai à ce que Service Canada continue d'examiner de nouvelles solutions pour améliorer les services et les mettent en œuvre, notamment de nouvelles technologies pour mieux informer les Canadiens au sujet de l'état de leur demande. J'espère pouvoir communiquer plus de détails au sujet de ces améliorations sous peu.

Nous réglerons la situation en travaillant d'arrache-pied et grâce à notre capacité d'innovation et à notre dévouement, et je suis convaincue que nous continuerons de marquer d'importants progrès. »

Les faits en bref

Le seul bureau au pays qui n'offre pas le service de retrait est le bureau de passeport de Hamilton-Est. Par contre, le service est offert au bureau de passeport de Hamilton Mountain.

Pendant la semaine du 11 au 17 juillet, Service Canada a délivré 48 481 passeports.

Pendant la semaine du 11 au 17 juillet, le personnel a fait 7 076 heures supplémentaires.

Pendant la semaine du 11 au 17 juillet, le temps d'attente moyen des centres d'appels était de 56 minutes.

Depuis le 1er avril 2022, Service Canada a délivré 605 440 passeports.

Liens connexes

Passeports canadiens et autres documents de voyage - Canada.ca

Trouver un bureau de Service Canada

Bienvenue à l'outil de prise de rendez-vous eServiceCanada - E-service Canada.ca

Statistiques sur le Programme de passeport

Amélioration du traitement des passeports

Passeport Canada sur Twitter

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]